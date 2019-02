Valimistest üldiselt

Riigikogu valimised toimuvad 3. märtsil 2019. Informatsiooni leiate veebilehelt www.valimised.ee

• Välisriigis hääle andmist reguleerib Riigikogu valimise seaduse 8. ptk. Välisriigis viibivad EV kodanikud saavad hääle anda elektrooniliselt (kirja teel hääletamise taotlused pidid olema vastava riigi saatkonda laekunud hiljemalt 1. veebruariks) või tulles saatkonda/ konsulaati kohale.

Ameerika Ühendriikides alaliselt elaval Eesti kodanikul on välisesindustes võimalik hääletada järgmistel kuupäevadel.

* Eesti Vabariigi Suursaatkonnas Washingtonis

2131 Massachusetts Ave NW, Washington D.C. 20008

16. veebruaril 2019 kell 11.00-15.00 ja 19. veebruaril 2019 kell 9.30-16.30

* Eesti Vabariigi Peakonsulaadis New Yorgis

305 East 47th Street, Suite 6B, New York, NY 10017

19. veebruaril 2019 kell 10.00-16.00 ja 20. veebruaril 2019 kell 10.00-16.00

Välisesinduses hääletamiseks tuleb kaasa võtta kehtiv isikut tõendav dokument.

• Elektrooniline hääletamine toimub veebilehel www.valimised.ee alates 21. veebruarist kella 09.00-st ööpäevaringselt kuni 27. veebruarini kella 18.00-ni (Eesti aja järgi).

Informatsioon valimisringkonna määramise kohta

Et valijal oleks võimalik kasutada oma õigust neil valimistel hääletada, peab olema kindlaks määratud valimisringkond. Kandidaadid, kelle poolt hääletada, ja mandaadid on määratud just valimisringkondade alusel. Välismaal elavast 87 500-st valimisõiguslikust Eesti kodanikust on valimisringkond praeguseks kindlaks määratud 77 000 inimesel. Eelkõige on valimisringkond kindlaks määramata neil, kes ei ole Eestis sündinud või kunagi Eestis elanud. Valijatel, kes on hääletanud eelnevatel Riigikogu valimistel, on valimisringkond määratud.

Kui Teil on kahtlusi, et Teie valimisringkond on määramata, saate seda kontrollida Eesti rahvastikuregistri kasutajatoelt aadressil This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .



.

Samale e-posti aadressile ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ) on vaja valimisringkonna määramiseks teada anda võimalikult täpselt oma viimane elukoht Eestis.

Kui Te ei ole Eestis elanud, palun edastage Eesti rahvastikuregistri kasutajatoele ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ) võimalikult täpselt oma vanemate või vanavanemate viimane elukoht Eestis.

Elukoha andmete saatmisel pidage silmas järgmist:

Tallinna linna elukoha puhul andke teada vähemalt linnaosa, Tartu linna elukoha puhul märkige vähemalt Tartu linn ning mujal Eestis asunud elukoha puhul piisab, kui kirjutate, mis maakonnas see asus.

Valimistel saab hääletada ainult määratud valimisringkonna andmete olemasolul, mistõttu soovitatakse juba varakult andmed korrastada.