Connecticuti Eesti Kool kutsub külla

ILUSAT TALVE ILMA TEILE! Kasutan juhust kutsuda teid Connecticuti Eesti Kooli pere nimel kodusele lõunasöögile, kus saab niisama eestlastega juttu ajada, soovi korral meie kooliga ja koolinoortega tutvuda ja head toitu süüa!

Vahest astub läbi ka vanu tuttavaid või isegi külalisesinejaid? Meil on ka olemas eestikeelne raamatukogu, kust saab raamatuid laenutada. (Kui teil on eestikeelseid laste- ja noorteraamatuid või luulekogumikke, sõnaraamatuid, jne, mis otsivad uut kodu, siis võib arutada, kas neile sobiks meie juurde kolida).

Suppi ja magustoitu valmistab meie kooli andekas peakokk, onu Peeter. Tulge meile külla 9. veebruaril igal ajal kella 13:00 ja 15.30 vahel, tooge sõbrad ka kaasa! Ootame teid väga!

Hoidke sooja!

Leelo ja Connecticuti Eesti Kooli pere

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

PS! Loodame teiega koos pidutseda ja näidata rahvusuhkust - CT Eesti Seltsi EV aastapäeva pidu 23. veebruaril kell 17:00. Rohkema info jaoks kontakteeruge seltsi juhatuse tublite liikmetega :)

Wintery greetings! I am using the chance of a cold and snowy day to extend to you a warm invitation to join us our Monthly Lunch event! Our next lunch meet & greet will take place on Saturday Feb 9th at the Columbia Church hall, 325 CT-87 Columbia, CT, anytime from 1pm to 3.30.

We (ie, our masterful cook and very own Onu Peeter) will prepare the soup and dessert, you bring yourself and, as always, your friends are welcome as well! It is a lovely time to just catch up, eat some great traditional food and get to know each other, our students/ school and community better. We look forward to seeing you! (Open House style, so don’t be dismayed if you are running late!)

Also, guest speakers are known to stop by, as our old friends and entirely new faces! Looking fw to greeting you all!

Enjoy the snow & stay warm! Perhaps this is a good time to start daydreaming of that yummy soup that awaits you on the 9th ;)

Looking forward to seeing you soon!

Leelo (on behalf of the Estonian school family)

Questions?

Call Peeter 203-550-5387