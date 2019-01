ERKÜ tänab 2018. a. annetajaid, EANC Thanks 2018 Donors

Eesti Rahvuskomitee Ühendriikides tänab kõiki, kes annetasid 2018. a. korjanduskampaaniale. Üle 60 aasta on ERKÜ toiminud eesti kultuuri, ajaloo ja keele alalhoidmiseks ja säilitamiseks Ameerikas ning on esindanud Ameerika eestlaste huvisid Washingtonis.

The Estonian American National Council thanks everyone who contributed to the 2018 fundraising campaign! For over 60 years, EANC has worked to preserve and promote Estonian culture, history and language in the U.S., and to represent Estonian American interests in Washington.

Plaatina / Platinum ($1000+)

Aadu & Ana Abel

Marju & Rein Abel

Aadu & Kristi Allpere

Ülle Ederma

Elle Ahman Hammerman

Heili Pukk Herndon

Arne & Celia Kalm

Mrs. Helle Kiiss

Toomas & Judy Kukk

Maare & Jaan E. Kuuskvere – in memory of Maie

Elaine & Jaan J Mikk

Tõnis W. Niilus

Mati & Silvi Otsmaa

Laura Heery & Andrew Prozes

Vaho Rebassoo

Jüri Tint

Tiiu Kera & Norman Wolfe

Anonymous (3)

Kuld/ Gold ($750-$999)

Vilja K. Stein

Patricia Hughs-Troost & Thomas Troost

Hõbe/ Silver ($500-$749)

Mari Arulaid

Mai-Liis & Donald Bartling

Marianne Brokaw

Kersti & Dan Bruining

Kristi Heinsoo

April & Mark A. Johanson

Grant Rissler & Maia Linask

Gusten & Lorraine Lutter

Ell-Piret Multer

Helvi Nesenbergs

Network For Good (Anonymous Contribution)

Jüri V. Nõu

Jakob Partna

Vello & Tiiu Prima

Madis & Vivian Raukas

Karin & Hans Ruus

Eve & Thomas Simson

Annelie & Toivo Sõber

Matti Teder

Toomas & Paula Tubalkain

Vaska-Zelenski Family Fund – in honor of Lauri Vaska

Urmas & Karin Wompa

Anonymous (2)

Pronks/ Bronze ($250- $499)

Tõnu Bruns

CA Technologies (Matching Gift For Martin Tali)

Arvo Ederma

Estonian Society Of Central Florida

Eleanor Grubaums

Tony Hain

Ene Harben

Siret & Jaak Jürison

Roberta Kangilaski

Tõnu T. Kangur

Fred Foy & Gilda M. Karu - Hildegard Rinki mälestuseks

Krista Kaups

Linda & Enn Künnapas

Tiina Kurman

Helge Laan

Guy Laren

Indrik & Kersti Linask

Madis Linask

Jon & Anna Mihkels

Laurie & Toomas Napa

Hele-Mall Oja

Andres & Ursula Paap

Charles Pärl

Helve & Heiki Parts

Heikki Parts

Jaak & Louisa Pedak

Peter & Donna Pertel

Erika Petersen

Arved & Marilee Plaks

Thea Puskar – Hildegard Rinki mälestuseks

Eve Rebassoo

Jack Bengt Riismandel

William Slutz & Linda Roomann

Aino Mannis Sapszian - Art & Linda Männis mälestuseks (from Aino & Andy Männis)

Mailiis Sildve - Ülo Rooranna mälestuseks

Toomas & Riina Sõrra

Haldi Svanberg

Martin Tali

Herta Talvet - Hildegard Rinki mälestuseks perekond Talveti poolt

Andrew & Sylvia Thompson

Anne Treumuth

Olaf & Anneliese Virro

Anonymous (11)

Toetaja/ Supporter ($150-$249)

Heljo Alari

Erika & Arthur Andreas

Olavi Arens

Asta & Boris Auksmann

Riina Poldma Bathish

Urve Kask Crowder

Tiiu Csermely

Birgit Delaidatti

Estonian Society Of Minnesota

Leif Fritzell

Kaia & Donald Fye

Carol Gentalen

Monica Helle Hantho

Dorrit Eeman Herreid

Kiki Kristina Jaakson

Silva Jensen

Klaus Johannes

Igo Jurgens

Arno & Evi Kallas

Leah & Michael Kantor

Elo Kelkar

Ines Kerra

Matti Kert

Allan & Karin Kiisk

Kadi Kiiss

Erik Kisa

Aavo Kõiv

V. Walter Kojalo

Jon Kukk

Merike Kurs

Peter Kutt

Barbara & Toomas Kuuskvere

Tiit & Ene-Mai Kvell

Malle F. Lantz

Tiiu Leetmaa

Kuno & Luige Lill

Tiiu & Veeliks Ling

Peter Lõhmus

Hene Roots MacDonald

Mati Maldre

Mart Masak

Toivo & Judy Merend

Kalle Merilo

Epp & Maano Milles

Urmas & Aino Naeris

Tiiu Nurm

Epp Rebane O'Neill

Raul Paabo

Raul Pettai

Anu & Rein Pirn

Matti Prima

Inge M. Puskar

Paul A. Raidna

Tõnis & Aili Rebane

Maimu Reinla

Linda Tobin Remus - in memory of Hilja Parts

Kaia Renss

Silvia Niilus Rock

Raal Roos

Tycho Von Rosenvinge

Gary & Linda Spiros - In memory of Olivia Augustus Spiros, August Alber, Johanna Alber, Maimu Alber; in honor of Maie Currie

Hans Sulg

Rein Taagepera

Juri Taalman

Merike Tamm

Lemmi & Enn Tammaru

Mari-Ann & Larry Taylor

Toomas & Ellen Tehve

George Treier

Maria Tulman

Sherry & Rein Turn

Ina Van Der Laan

Paul Vesterstein

Veronica Viro

John Lilya Wagner

Ann Wainright

Anonymous (15)

Sõber/ Friend ($1- $149)

Tiina Aardemae

Sirje & Heino Ainso

Maire Allik

Robert Hughes & Epp Annus

Virge Apfel

Jane & Alar Arras

Mare E. Attemann

Helle Bart

Lilian Baxter

David Bell - in memory of Esa Juergenson

Leelo Bertram

Merike & William Bierbrunner

Margaret Black

Ingeborg & Ewald Chaban

Maie Currie

Walter & Helle DePalma

Susan & Rich Eyre - in memory of Hilja Parts

Muriel Fields - in honor of Endel Pool's 95th birthday

Aleksander Gelb

Sirje Helder Gold

Helgi Tõnisson Goppelt

Tiia K. Hall

Kaarel & Susan Hamersky

Rein Hark

Marika Harvey- on behalf of Estonian Society of Indianapolis

Edith Maimu Hayes

Edith Heitur - Ivo Heituri mälestuseks

Maie Kaarsoo Herrick

Carmen Kaevando Hicks

Mart Hint

Anne Hirs

Maia Leetmaa Hopper

Aare Ilves

Li Jänes

Endel & Malle Jaska

Tõnu Kalam

Eric Kaljumägi

Endel Kallas

Valdeko Kangro

Tiia Kari

Linda-Reet & Mart Kask

Andres M. Kask

Juri & Eileen Keerdoja

Liina Keerdoja

Aksi & Rene Kikut

Arvi & Janis Kivi

Marianne Kõiva

Eda & Rein Kosenkranius

Mirjam Krull

Mati & Suzanne Kuuskmäe

Aili Labidas

June Lapp

Aili Lenhart

Ene Lieske

Lembit & Karen Lilleleht

Kersti K. Linask

Kadri Linask-Goode

Emily Lipson

Jaan Lumi

Linda Mägi

Helvi Maripuu

Olev-Jaak Massakas

Kaja McDonald

Andres & Shonagh Merits

Rein Mutso

Hando Nahkur

Lembit Napp

Barret O'Brock

Keith Bowers & Kristi O'Donnell

Valdar Oinas

Helmut & Antje Oja

Kaljo Ongas

Dwight Overmoyer

Elna-Marika Palango

Hillevi & Sven Paul

Jim Payne

Karl E. Petersen

Linda Kivi Porter

Arno Puskar

Siiri Puust

Ray Rand

Peep Rebassoo

Robert & Taimi Reip

Linda Rink

Aire & William Salmre

Ülle & Peep Saluri - in honor of Endel Pool

Anne & Ivar Saul

Koidula & Michael Schonberg

Robert Schumacher

Robert Jaan Sein

Karin Shuey

Hele Mall Sibul

Thomas Sieberg

Eila & Margus Sieberg

Arvi Sinka

Virve Soosaar

Pia & Uldis Stegers

Ingrid Suisman

Mark Swierczek

Urmas & Leslie Talvet

Harri Tarkin

Jüri Tults

Silvia Vaher

Ado & Marion Valge

Toivo Villman

Liia & Jaak Vilms

Rein & Peggy Virkmaa

Karin & Leo Viru

John & Kaja Parming Weeks

Eva Welch

Helle Williams

Anonymous (39)