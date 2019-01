Kogemusi New Yorgi Eesti Koolist

New Yorgi Eesti Kooli asutas New Yorgi Eesti Haridusselts 80 aastat tagasi. Kooli asutamise koosolek toimus 18. oktoobril 1939 ja hoolimata mõneks aastaks peatatud õppetööst 1940ndatel, kestab kool siiani. Kool lõi võimaluse saada täiendõpet kõigil, kellel oli huvi osata eesti keelt, tunda eesti kultuuri ja ajalugu ning õppida eestimaist rahvatantsu ja laulmist.

Tänaseks on lisandunud Eesti Kooli beebikool ja huvitunnid peale õppetööd seoses skautluse (hundud) ja gaidlusega (hellakesed) lastele alates 5. eluaastast.

Eesti Kooli lõpetasid sellel aastal Lukas Becker, Talan Clements, John Guerra, Johanna Kaasik, Oskar Varik Kuldkepp, Tormi Notton, Albert Piiskop, Kirke Triin Rajang, Aurora Soosaar, Margaret Tagger ja Kaitlyn Wisoky. Kuidas selle aasta New Yorgi Eesti Kooli

lõpetajad ennast pärast lõputunnistust tundsid? Millised olid kogemused? Kuidas oli elamus? Selle kohta saate teada mõne õpilase kirjutatud lühikestest kokkuvõtetest. Soovime kõigile ilusat uut aastat ja head lugemist!

Laura Nanits,

NY Eesti Kooli õpetaja

Mulle meeldis Eesti Maja kohvikus söömas käia. Minu lemmiksöök on kartulid ja hakklihakaste. Mulle üldse väga meeldib Eesti söök. Meil oli väga tore õpetaja Laura ja toredad klassikaaslased. Eesti Koolis ma sain tuttavaks paljude teiste lastega. Tänu Eesti Koolile oskan ma paremini eesti keelt rääkida. Kõige huvitavam minu jaoks oli Eesti ajalugu. Veel meeldis mulle ristsõnu lahendada. Mulle väga meeldib Eesti Majas käia. Kuigi ma lõpetasin sel sügisel Eesti Kooli ära, tahan ma ikka siia majja tagasi tulla.

Talan (11)

Mina käisin New Yorgi Eesti Koolis kokku kuus aastat. Ma olen väga uhke, et ma lõpetasin see aasta kooli. Minu siinne kooliskäik tuli mulle kasuks, kui ma vahepeal elasin aasta koos oma perega Eestimaal ning käisin Tartu Hansa koolis. Tänu New Yorgi Eesti Koolile oli mul palju kergem oma õpinguid jätkata. Algul võttis küll aega ennast eesti keeles kirja teel väljendamine, aga mida aeg edasi, seda paremaks ma sain. Ajaloo testides pidi vastused välja kirjutama ning seega oli kirjutamine minu jaoks väga tähtis. Eesti keele tunnid jagunesid minu jaoks nelja gruppi. Esimeses grupis õppisin koos teiste Eesti lastega, kus õpetati eesti keele reegleid. Teises grupis olin koos lastega, kes olid Eestisse tulnud erinevatest riikidest nagu Süüria, Hispaania, Soome, Ameerika jne. Seal klassis õpetati enamasti eesti keele sõnu ja lihtsamaid väljendeid. Kolmandas grupis olin ma õpilastega, kus õpetaja tegeles meie kõnekeelega, et ennast paremini väljendada. Ja lõpuks kuulusin ka neljandasse gruppi, kus oli eraõpe. Tunnen, et teise keele oskamine annab mulle võmaluse lihtsamini uusi keeli omandada. Olen uhke oma Eesti juurte üle.

Kaitlyn (11)

Mul on New Yorgi Eesti Koolis väga lõbus olnud. Ma olen päris palju õppinud, kuidas paremini lugeda ja paremini kirjutada. Ma õppisin palju uusi laule ja tantsimist. Eesti Majas oli hubane ja mul oli tunne nagu ma oleksin olnud kodus Eestis. Ma olen uusi sõpru teinud nagu Robert, Jossu, Lukas, Tormi ja Oskar. Ja muidugi mul olid väga toredad õpetajad nagu Laura ja Maria. Suured tänud neile ja soovin parimat. Ma käisin Eesti koolis New Yorgis kaks ja pool aastat. Üks kõige kurvemaid asju, mis juhtus oli see, et Merike lahkus. Ma igatsen Merikest ja ma hakkan Eesti Kooli väga igatsema. Ma alati ei tahtnud kooli minna, aga kuskilt ei saa sellist elamust nagu Eesti Koolist. Ma soovin NY Eesti Koolile edu ja samuti kõigile õpetajatele.

Albert (11)

Mina hakkasin NY Eesti Koolis käima, kui olin 2-aastane. Kuna ma elan Shelter Islandil, siis minu jaoks on olnud kõige raskem kooli sõitmine, mis kestis edasi-tagasi 6 tundi. Koolis mulle meeldis. Mul on alati olnud toredad õpetajad. Kõige rohkem meeldis mulle lugeda erinevaid raamatuid. Minu lemmik oli 5. klassis loetud Mika Keräneni “Peidetud hõbedane aardelaegas”. Keeruline oli õppida Eesti ajalugu. Kõige raskem oli minu jaoks kirjutamine. Huvitav oli eesti keele grammatika. Mulle meeldisid ka kunsti- ja söögitegemise tunnid. Lõunavaheajal lemmiktoit oli hakklihakaste kartulitega. Eesti Koolis leidsin ma uusi sõpru, kellest kõige parem sõber on Margaret. Lõpuklassi kõige raskem asi oli õppimine lõputestiks. Lõpetamisel meeldis mulle kõige rohkem spetsiaalselt meie jaoks tehtud jäätisetort. New Yorgi Eesti Kool on tore! Soovitan!

Johanna (11)

Tere! Mina olen käinud NY Eesti Koolis mitmeid aastaid. Ma olen olnud väga õnnelik, et mul on olnud nii mitmeid toredaid õpetajaid ja sooviks, et järgmine põlvkond tunneks ka seda rõõmu, mida minagi, kui veetsin aega NY Eesti Koolis. Ma tunnen, et Eesti Kool on perfektne koht, kus aega veeta teiste väliseestlastega. Koht, kust sa leiad mitmeid sõpru, kellega saad aega veeta ja nalja teha. Sai seal õpitud, pühi peetud, tantsitud ja lauldud meie toreda lauluõpetaja Maajaga. Mul eriti vedas, et Merike oli kooli direktor terve minu kooliaja. Tänu temale on väga palju vahvaid üritusi toimunud. Eriti toredad olid kevadised kohtumised Lakewoodis, telkimised, saunatamised Järvemetsal ja Long Islandil. Ja kõige erilisem elamus oli, kui käisime laulmas suure laulukaare all Eestis. Oeh, kui toredad olid need aastad, aga kõik lõppeb kunagi ära. Näeme jälle!

Oskar (10)

Eesti Koolis oli väga hea käia. Kõige rohkem meeldis mulle sõpradega koos olla. Lukast tean kauem. Albert on uus sõber. Mulle meeldisid ka Eesti kokkade söögid. Pannkoogid on seal väga head. Kõige vähem meeldis mulle rahvatants, sest mulle ei meeldi eriti tantsida. Me tegime Eesti Kooliga koos palju huvitavaid asju. Eestis käisime Riigikogus ja Vabaõhumuuseumis, suviti olid laagrid Long Islandil ja Pärimuspäev Lakewoodis. Seal oli alati tore käia. Eesti Koolis õppisime eesti keelt, kultuuri ja ajalugu. Väga huvitav oli teada ärkamisajast ja Balti ketist. Pronkssõduri sündmused olid ka huvitavad. Mulle väga meeldis kooris laulda. Lauluõpetaja Maaja õpetas, kuidas eesti keeles laulda. Käisime temaga isegi Lincoln Centeris esinemas. Kuigi ma lõpetasin Eesti Kooli ära, käin ma ema ja õega Eesti Majas koolipäevadel edasi. Saan siis sõpradega kokku ja aitame koolis, kui vaja. Mul on väga hea meel, et mu ema sundis mind Eesti Koolis käima.

John (12)

Mulle meeldis kõige rohkem Eesti Koolis, et ma sain uusi sõpru ja õppisin eesti keeles lugema ja kirjutama. Mulle kõige vähem meeldis, et Eesti Kool vahepeal kulutas liiga palju mu aega. Näiteks kui mingi tähtis asi oli laupäeval, siis ma ju ei saanud minna, sest oli Eesti Kool. Ajalugu oli mu lemmik teema, sest nii palju huvitavaid asju juhtus Eesti ajaloos. Eestlased kunagi ei andnud alla. Meie klass õppis seda päris palju ja minu arvates me ei jõudnud päris valmis sellega. Eesti Kooli lõpetamisel näidati toredat slideshow'd, mille üks õpetaja tegi, ja ma sain näha, mida meie klass oli teinud Eesti Koolis nii palju aastaid. Kokkuvõttes, ma sain päris palju uut teada Eesti ja eesti keele kohta.

Kirke Triin Rajang (11)

Minu NY Eesti koolis käimise aeg on nüüdseks läbi. Pean tunnistama, et nii mõnigi kord tekkis mul tunne, et see kool on väga tüütu ja paha koht, sest ainult mina pean oma laupāevasid seal veetma. Arvasin, et teistel Ameerika koolilastel veab, sest nemad ei pea nädalavahetustel kooli minema ega õppima. Eesti Koolis olles sain aru, et seal on tegelikult hästi lõbus ja et sealt leiab uusi sõpru. Muidugi on koolis kõige toredamad tunnid vahetunnid, sest siis saab sõpradega koos mängida. Ajapikku sain oma Ameerika kooli klassikaaslastelt teada , et mitmed neist käivad nādalavahetustel samuti oma teiste rahvaste koolides. See teadmine andis mulle rohkem jõudu Eesti Koolis edasi käimiseks. Lisaks koolile meeldis mulle käia gaidigrupis, sest seal me tegime palju huvitavaid ja lõbusaid asju. Koolipäevadel pakuti lõunasöögiks väga häid toite. Eriti maitsvad olid pannkoogid. Koolitundide parim osa oli see, et õpetaja lasi meil pärast õppimist mängida mänge. Tänu Eesti Koolile sain kāia mitmetes põnevates kohtades – Eestis laulukaare all ja Lincolni keskuses laulmas, sain kohtuda Eesti presidendiga ja vaadata Eesti teatrietendusi. Kõik need asjad tegid Eesti Koolist kokkuvõtteks ühe hea koha ja mul on hea meel, et sain seal käia. Tore, et Eesti Kool on nii kaua New Yorgis olemas olnud ja et see ikka edasi kestab. Sinna on ka pärast kooli lõpetamist hea minna ja vahel mõnda oma sõpra kohata.

Margaret (11)

Eesti Kool oli nii tore ja huvitav, sest sain teiste lastega olla koos ja õppida eesti kultuurist. Veel üks asi, mis mulle meeldis, oli see, et sain paremaks eesti keeles ja kirjutamises. Mulle ka meeldis, kui unikaalne Eesti Maja on ja et kui oluline on, et eesti kultuuri hoitakse alles. Ka oli tore, et sain teiste poistega lõbutseda, teha nalja. Mulle meeldis Eesti kooli laager suve lõpus Long Islandi Eesti Majas, kus sai saunas käia ja ujuda. Eesti Koolis oli ka laulukoor, millega me käisime Eestis laulupeol esinemas. See oli huvitav selle pärast, et me saime jalutada rongkäigus. Laulupeol oli ka äge, et said koos laulda mitme tuhande teise inimesega ja see andis tunde, et me oleme üks rahvas. Viimane asi, mis mulle meeldis, oli see, kuidas Eesti Koolis ma õppisin nii palju Eesti kohta ja et olin koos enda rahvaga. See on, mis mulle meeldis Eesti Kooli kohta kõige rohkem.

Tormi (14)

Mulle meeldis Eesti Koolis kõige rohkem laulmine, sest me saime minna Lincoln Center’isse ja seal esineda. Mis mulle kõige vähem meeldis, oli see, kui väike lõunasöögi aeg oli. Minu lemmikteema oli ajalugu, sest see oli huvitav ja see on tore. Ma teadsin mõnda teist õpilast, aga ma leidsin uusi sõpru ka. Lõpetamisel oli super hea shokolaad! Kõige tüütum oli kunstitund, sest see oli rohkem väikeste laste jaoks. Eesti ja eesti keele kohta sain väga palju uut teada ja arvan, et ma olen kõvasti osavam.

Aurora (11)