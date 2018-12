Bostonis toimus Balti riikide 100. sünnipäeva pidu

Oikumeeniline teenistus: Epp Sonin on keskel. Fotod: Marilem (Soodla) Ferentinos

Bostonis peeti Ameerika Tänupüha kolmepäevasel nädalalõpul hästiõnnestunud Baltic Centennial – Balti riikide saja-aasta juubel – mis pakkus oivalist lõbu nii silmale kui kõrvale!

Sajad külastajad said nautida nädalõppu tulvil kontserte ja tantsuetendusi, filmilinastusi, diplomaatide, kuulsate ja nimekate isikute lauavestlusi ja ettekandeid, kunstinäitusi, rahvakunsti, iluesemete ja muu kauba müügilette, suurt kolme rahvuse piduõhtut ja oikumeenilist kirikuteenistust. Väike grupp innukaid vabatahtlikke siitkandi eestlaste, lätlaste ja leedulaste seast töötas kolm aastat, valmistades ette seda suurejoonelist nädalalõppu, uhkusega tähistamaks meie rahvuste pärimust. See oli tõeliselt ühendav nädalalõpp – ühendas nii pärimusi ja kultuure kui sõpru ja perekondi.

Pidulik ja rohkearvuline publik Bostoni maailmakuulsas Symphony Hall'is kuulas ja aplodeeris reede õhtul Eesti klaverikunstnikule Hando Nahkurile, North American Latvian Kvartetile ja Vilniuse Püha Kristoferi Kammerorkestrile. Laupäeva pärastlõunal täitis pidulik rahvahulk Marriott Copley Hotelli suure saali, plaksutades ja lauldes kaasa sadadele rahvatantsijatele ja koorilauljatele nii Eestist, Lätist, Leedust kui ka siitkandist. Eestit esindasid seitse noort lauljat Bostoni Eesti Koolist. Lexington High School'i koorid, arvult 80 õpilast, esitasid eestikeelseid laule Epp Sonini klaverisaatel, sealhulgas ka Ilus Maa. Etenduse lõpul tulid lavale kõik need sajad esinejad, laulsid koos kõigi kolme Balti riigi laule ning lõpuks hoidsid kõik koos pealtvaatajatega kätest kinni, tehes suurt "Balti Ketti" ümber määratu ballisaali.

Ilona Kudina ja Hando Nahkur: Arvo Pärti Spiegel Im Spiegel.

Kunstinäitus tutvustas oivaliselt enam kui 40 Balti kunstniku töid – maalid, keraamika, skulptuur, fotograafia ja tekstiilid. Kunstnikest esinesid Ivo Lill, Iris Kivisalu, Kateriin Rikken (Eestist) ning Epp Ojamaa, Anne Pärtna, Eleri Ever, Kristiana Pärn, Lynne Klemmer, Sergei Isupov, Kadri Pärnamets, Uno Habakukk, Kristina Paabus, Rauno Olev Jõks, Helga Roht Poznanski, Marjut Karu Nousiainen ja 100-aastane Endel Uiga. Eesti elukutseline pitsikuduja Liina Langi demonstreeris seda haruldast tehnikat Haapsalu sallidega.

Liina Langi väljapanek Haapsalu sallidest.

Reedese "Speaker Series" ettekannete teemad oli Balti riikide kultuurist ja ajaloost. Kaheksa filmitegija vestluslaua juhataja oli tuntud TV tegelane Joyce Kulhawik. Eestlastest olid lauas Helga Merits (Coming Home Soon – The Refugee Children of Geislingen) ja Terje Toomistu (Soviet Hippies). Sellele järgnes vestluslaud "The Baltic Experience: Memoirs and Memories", mälestustest põgenike teekonnast ja muust. Eestlaste poolt oli juhataja Marilem Ferentinos; vestlejate seas olid tuntud fotoajakirjanik Priit Vesilind ja jälle Helga Merits.

Laupäevase "Speaker Series" teema oli majandus ja poliitika. Majanduse alal Nobeli auhinnaga pärjatud Robert Shiller rääkis teemal "The American Dream and the European Dream", Ameerika ja Euroopa inimeste elu ettekujutustest eri aegadel, lisades sellele isiklikke meenutusi oma Leedust tsaariajal väljarännanud vanavanematest. Siis tuli samuti suure kuulajaskonnaga vestlus teemal "Meet the Baltic Ambassadors", kus olid kohal kõik 3 saadikut ja mida juhatas JBANC'i peadirektor Karl Altau. Uus Eesti Suursaadik Jonatan Vseviov esines hästi, rääkides väga teadlikult igal teemal, mis üles tõsteti heas Ameerika inglise keeles, peaegu aktsenditult. Kahjuks peakõneleja, tuntud Paul Goble, ei saanud kohale sõita, nii et tema kauaaegne kaastööline ja sõber Rita Peters luges ette tema kõne Balti imest ja selle tulevikust: "The Baltic Miracle: Why it happened, why it is threatened, and why it will win out".

Noored eestlased peol.

Samal ajal reedel ja laupäeval toimus Balti filmifestival ajaloolises Paramount kinos, mis kuulub Emerson College'ile. Eesti filmidest näidati “Mandariine”, “Nõukogude hipisid” (Soviet Hippies), “Novembrit” ja filmi Coming Home Soon – The Refugee Children of Geislingen.

Pühapäeval baltlaste ühisel jumalateenistusel South Boston'i kirikus St. Peter Lithuanian Church teenis õpetaja Uudo Tari ning Epp Sonin laulis Leo Virkhausi “Palve” ja Bostoni Eesti Kooli õpilased Isabella ja Hendrik Branzetti lugesid piiblisalme. Sama päeva videvikul kogunesid Mart Ojamaa, Andrew Ferentinos, Epp Sonin ja Anne-Reet Annunziata rändnäituse “Estonia 100 – Masters of our Homes” väljapaneku juures pidama lühikest lõpuaktust. See välinäitus Bostoni rahvarohkes avalikus kohas oli eriline Eesti-poolne lisand kolme Balti rahva suurele üritusele.

Pidustusi korraldanud komitee eestlastest liikmed tänavad kõiki rahvuskaaslasi ja neid inimesi, kes lahkelt annetasid selle ainulaadse ürituse kordamineku heaks. Koostöö nii paljude erinevate inimestega Eestist, Lätist ja Leedust oli määratu töö. Eriline austus ja tänu tuleb meie tiimile:

Karin Värnik-Barrett – ürituse üldine kava;

Anastassia Kolde – kunstinäituse, filmide ja müügituru Eesti osa ning rahalise toetuse taotlused;

Anne-Reet Annunziata – diplomaaditöö;

Epp Sonin – rahaline suurannetus, üldine ekspertiis, tähtsad kontaktid;

Mart Ojamaa – rändnäituse planeerimine, ülespanek ja mahavõtt;

Nele Kaps – võrgulehe disain;

Marilem Ferentinos – järjekindlus Eestipoolse osavõtu alalhoidmisel.

See oli ajalooline ja haruldane ettevõtmine, ainulaadne terves maailmas, kus kolme Balti riigi inimesed tähistasid üheskoos oma riikliku iseseisvuse saavutamist 100 aastat tagasi, esitledes Bostoni linnarahvale oma ajalugu, kunsti ja muusikat!

Marilem (Soodla) Ferentinos

www.balticboston.com