TALLINN - ESTO 2019 kannab nime “Meie tulevik”, nagu Eesti Vabariik 100 viimane juubeliteema.

Milline on eesti noorte tulevik Soomes ja teistes riikides? Kas neist sirguvad mitmekeelsed sildade ja tuleviku tunnelite ehitajad, oma päritolu häbenevad assimileerumisjanulised Eestile

kaotatud hinged või hoopis midagi muud? Kuidas mõtlevad noored, millist tuge nad vajavad? Kuidas saaksid eesti noored välismaal aidata Eesti riiki ja kuidas saaks Eesti riik toetada eesti noori välismaal?

ESTO 2019 “Meie tulevik” rõhutab noorte kaasamise tähtsust. Meil on vaja eesti noorte organisatsioone kõikidesse riikidesse. Meil on vaja kasvatada ja koolitada uut põlvkonda, kes tunneks kohaliku eestlaskonna väärtuslikke traditsioone ja mõistaks kultuuripärandi alalhoidmise tähtsust. Noored ise ei tule ennast appi pakkuma. Meil on vaja noori kampa

kutsuda. Nii kutsumegi igast kogukonnast, kus vähegi toimub eesti tegevust, kaks noordelegaati, kel on huvi ja tahtmist kuulata, kaasa mõelda ja aruteludes osaleda. Kuuekümne kuue noordelegaadi reisi-, elamis- ja toidukulud kaetakse ESTO eelarvest. Nende ülesanne on informeerida teisi oma asukohamaal toimuvast organiseeritud eestlaskonna tegevusest ning aidata ise noortetegevuse edendamisele kaasa.

Teema “Meie tulevik” sunnib meid arutlema ausalt ja avatult ka eestlaste ühiste kinnisvarade alalhoidmise väljakutsetest, meie infokanalite kvaliteedist ja jätkusuutlikkusest, eesti keele

õpetuskeskustes õpetavate eesti keele õpetajate kvalifikatsioonist, eesti koguduse rollist eesti ühiskondades välismaal ja paljust muust. Võrgustike seminaridel 1.-2. juulil anname võimaluse saada kokku välismaal elavatel eesti keele ja kultuuri hoidjatel, eesti teadlastel, kunstnikel, kirjanikel, muusikutel ning tutvustada oma tegevust, tööd ja loomingut.

Eesti ei ole ainult Eestimaa riigipiirides. Eesti on tuhandete inimeste südames, kes elavad võõrsil. See ühtsustunne vajab aga pidevalt hoolt. ESTO annab võimaluse võõrsil elavatele eestlastele ja Eestimaa sõpradele tulla juubeli laulupeo ajaks kokku ja arutada omavahel teemasid, mis eestluse hoidmiseks võõrsil elades on tähtsad. Telliskivi Loomelinnakust saab 1.-2. juulil ESTO linn, kus on ruumi kohtumisteks ja mõttevahetusteks, üksteiselt inspiratsiooni saamiseks, kuulda kuidas teised analoogseid probleeme oma kogukonnas lahendavad. ESTO on võimalus ka lihtsalt oma sõprade ja sugulastega kokkusaamiseks, uute tutvuste loomiseks ja sõprade ning partnerite leidmiseks. ESTO linnas on ESTO TV ja ESTO raadio. Aruteludest saavad osa ka need, kes ise füüsiliselt kohal ei saa olla ja kokkuvõtteid saab kuulata ja vaadata ka hiljem, siis kui selleks võimalust ja aega on.

ESTO-lt koju sõites peaks kõigil olema tunne, et see oli hästi investeeritud aeg. ESTO annab positiivseid impulsse, jõudu ja jaksu ning hulgaliselt uusi teadmisi Eestist ja teistest eestlastest maailmas. ESTO annab aimu sellest, kui suur Eestimaa tegelikult on. Koju minnes saab veebist vaadata pilte ja videosalvestisi toimunud aruteludest ja suurematest sündmustest. Raamaturiiulisse saab panna ESTO inforaamatu, mis sisaldab infot ja kontakte kõikide eesti kogukondade ja seltside kohta välismaal. Iga teine eestlane on vaid hiirekliki ja nupuvajutuse kaugusel.

Kontakt: Sirle Sööt

Esto2019 Peakomitee

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

+46 72 519 04 80

estofestival.com