NY Eesti Majas toimus vastuvõtt ÜRO Rahvusvahelise õiguse nädala puhul

Külalisi tervitab välisminister Sven Mikser (paremal). Foto: välisministeerium

New Yorgi Eesti Majas toimus reedel, 19. oktoobril ÜROs peetava Rahvusvahelise õiguse nädala puhul, millest võtsid osa alalised esindajad ÜRO juures, liikmesriikide õigusnõunikud, õigusteadlased ning rahvusvahelise õiguse nädalal osalevad juristid ja advokaadid. Avasõnad ütles välisminister Sven Mikser.

„Mul on hea meel, et selle aasta vastuvõtt ÜROs peetava Rahvusvahelise õiguse nädala puhul toimub Eesti Majas. Väikse riigina, kes on pidanud võitlema oma iseseisvuse eest, teame väga hästi kui oluline on reeglitel põhinev maailmakord,“ sõnas välisminister. „Eesti jaoks on rahvusvaheline õigus eksistentsiaalse tähendusega, seda austades saame hoida rahu ja turvalisust,“ kinnitas Mikser.

„On äärmiselt kahetsusväärne, et reeglitel põhineva maailmakorrale esitatakse tänapäeval aina enam väljakutseid. Kehtivat süsteemi üritavad õõnestada nii rahvusvahelise tasandi tegurid kui ka riikide sisesed populistlikud liikumised,“ sõnas välisminister. „Rahvusvaheline kogukond peab toetama nendes olukordades rahvusvahelist õigust vastates otsustavalt ja ühiselt ränkadele rikkumistele,“ lisas ta.

Mikser tõi eraldi välja tähelepanu vajava valdkonnanaka küberruumi. „Tehnoloogiate roll meie maailmas on kasvamas, paljud tegevused on liikunud küberruumi. Vastutame selle eest, et kehtivad normid ja reeglid oleksid kooskõlas uue reaalsusega,“ rõhutas välisminister.

Suursaadik, EV alaline esindaja ÜRO juures Sven Jürgenson ja välisminister Sven Mikser New Yorgi Eesti Majas 19. oktoobril. Tagaplaanil Uno Habakuke maalide näitus.

Foto: välisministeerium

Rahvusvahelise õiguse nädal ÜRO juures on iga-aastane traditsioon. Selle raames kogunevad ÜRO juurde liikmesriikide rahvusvahelise õiguse eest vastutavad võtmeisikud. Käesoleval aastal keskendub Rahvusvahelise õiguse nädal reeglitepõhise maailmakorra kaitsmisele.

