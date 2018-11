Bostoni Eesti Seltsis: Verivorstitegu, jõulupidu ja -kirik, rändnäitus

Verivorstitegu - 3. november 9 el - 2 pl

Kas tahad õppida verivorsti tegemist? Kas sulle meeldib verivorste teha, aga tahad seda teha toredas seltskonnas? Tule siis Seltsi verivorstiteole! Teeme koos vorste North Chelmsfordi kiriku suures köögis (15 Princeton Street, North Chelmsford, MA). Kõik osalejad saavad vorste jõuludeks koju viia. Ülejäänud vorstid paneme külma ja siis jõululaadal müüki.

Seltsi juhatus palub, et teataksite ette, kui olete tulemas vorste väänama ning palju plaanite putru kaasa teha. Palun saatke meil või helistage (401) 245-5525.

Samuti võtame vastu ettetellimusi vorstide müügiks jõulupeol, mis toimub 9. detsembril. Tellimused palume saata Riina Viisele 781-831-1742 või

Palume kaasa võtta valmiskeedetud tangupuder! Kui retsepti on vaja, siin on üks variant:

1 nael tange

2 suurt sibulat (peeneks hakitud ja kergelt smooritud - mitte praadida, kuna see teeb kibeda maitse)

1 nael peekonit (hakitud), Canadian bacon või teist sealiha, ka hakitud

majoraami

soola

pipart

vett või leent (1 osa tange, 3 osa vett või natukene rohkem)

(Puder võiks pigem olla natukene pehmem ja vedelam).

Jõulukirik ja Jõulupuu 9. detsembril 2:30 pl - 7:00 pl

Eesti Selts ja külalised on kutsutud jõulupuule. Üritus toimub laupäeval 9. detsembril algusega kell 2:30 p.l.

Jõulukiriku teenistus algab kell 2:30 p.l. Meid tuleb teenima pastor Uudo Tari Connecticutist.

Peale jõulukirikut kell 4:00 p.l. on saalis jõulupuu, kus esinevad Eesti Kooli lapsed ning on kuulda, et tuleb ka Jõuluvana.

Kavas on ka jõululaat. Kui Sul on huvi aidata jõululaadaga, palun teata!

Seltsil on praegu plaanis pakkuda sooja peorooga. Särisevaid verivorste, hapukapsaid, ahjukartuleid, kodutehtud rukkileiba, kohvi, teed ja mahla. Aga et kuuma toitu serveerida, on meil siiski abilisi vaja. Ilma abilisteta paraku jõulusööki pakkuda ei saa. Ootame vabatahtlikke abilisi, et mitte korrata eelmise aasta tühjade-kõhtude-pidu. Abistamise soovist palume anda teada

Palume, et külalised toovad kaasa piparkooke, teisi jõuluküpsetisi või muud magusat (või ka soolast), mis sobib kohvilauale.

Seltsi jõulupuu toimub tavapärases kohas: North Chelmsfordi kirikus (15 Princeton Street, North Chelmsford, MA).

Vabamu rändnäitus "Masters of Our Own Homes: Estonia At 100"

Laupäeval, 27. oktoobril kell 5 pl avatakse pidulikult Eestist rändama saadetud näitus "Masters of our own homes: Estonia at 100", asukohaga Rose Kennedy Greenway, Rowes Wharf Plazal (Atlantic Ave ja High St ristmikul). Kui te avamisest osa võtta ei saa, siis tulge näitust niisama nautima! Näitus jääb üles kuni 27. novembrini.

