Eesti uue suursaadiku Ameerika Ühendriikides Jonatan Vseviovi tervitus USAs elavatele eestlastele

Suursaadik Jonatan Vseviov.

Head kaasmaalased!

Alustasin Eesti uue suursaadikuna möödunud augustis. Minu esimene lähetus Washingtoni leidis aset aastatel 2005-2008, ajal, mil võimul oli president Bush. Teist korda töötasin meie Washingtoni suursaatkonnas aastatel 2013-2014 – Barack Obama administratsiooni ajal. Nüüd – Donald Trumpi administratsiooni ajal – olen saadikuna töötanud esimesed kuud, mis on küll lühike aeg, kuid piisav esmaste järelduste tegemiseks.

Washington on nende aastate jooksul palju muutunud; üldise avaliku arutelu toon on muutunud teravamaks ja uudistsükkel kiiremaks. Pealkirju ja sotsiaalmeediat jälgides on tunda tugevat ja emotsionaalset turbulentsi. Ja ometi on meie suhted USAga jäänud lähedaseks ja tugevaks.

Esmalt kõrgetasemelistest kohtumistest. Eelmisel aastal külastasid Tallinna nii asepresident Pence kui Esindajatekoja spiiker Ryan. Möödunud kevadel kohtus president Kaljulaid koos oma Balti kolleegidega Valges Majas president Trumpiga. Nende ridade kirjutamise ajal olen Los Angeleses, kus saadan taas presidenti tema Läänekalda-visiidil. Selle aasta jooksul külastab USAd ka peaminister Ratas, lisaks loomulikult sagedased visiidid välis- ja kaitseministri, Riigikogu liikmete ja kõrgemate riigiametnike poolt. Ka Tallinn on saanud USA ametiisikute sagedaseks külastuskohaks

– harvad on nädalad, mil Eestis poleks mõnda USA Kongressi, valitsusametnike või relvajõudude

esindajate delegatsiooni. Nagu ütles president Trump kohtumisel Balti riikide presidentidega, kinnitavad ka kõik teised meiega kohtuvad ametiisikud, poliitilistest vaadetest sõltumata, et võime olla kindlad, et USA jääb meie tugevaks sõbraks ja liitlaseks.

Sagedased kõrgetasemelised kontaktid on olulised muidugi ka iseenesest, kuid vähemalt sama tähtis on ka see, mis kontaktidele eelneb ja järgneb – meie riikide sisuline koostöö. Nende aastate jooksul, mil mina olen Eesti-USA suhteid lähemalt jälginud, on koostöö muutunud intensiivsemaks ja tugevamaks. See on nii julgeolekuvaldkonnas, kus tegutseme liitlastena NATO idatiiva kaitse korraldamisel, aga ka näiteks küberkaitses, kus Eestil on pakkuda nii ekspertiisi kui kogemust. Meie eesmärk on praktilist koostööd tugevdada. See on oluline poliitiliselt, et kindlustada meie riikide vahelisi sidemeid, aga ka praktiliselt – me näeme igapäevaselt, et saame oma ühiseid eesmärke saavutada eelkõige koos tegutsedes. Ja usume sedagi, et tihedast koostööst võidab ka USA.

Kui julgeolekus ja küberteemades on meie koostöö juba praegu intensiivne, siis suurt kasutamata potentsiaali näen majandusteemades. Vaatamata sellele, et USA on maailma suurim majandus, on ta Eestile alles 14. kaubanduspartner. Olen kindel, et mida enam tunnevad ameeriklased Eesti majanduskeskkonda, madalat bürokraatia- ja korruptsioonitaset ning maailma arenenuimat e-ühiskonda, seda aktiivsemaks muutuvad ka majandussuhted. See – Eesti digi-eduloo tutvustamine – oli ka president Kaljulaidi Läänekalda-visiidi üks peamisi eesmärke.

Eesti tutvustamisel toetume suurel määral ka meie kogukonnale USAs. Iga Eesti inimene siin on Eesti saadik – oma tuttavate ja kolleegide jaoks olete just Teie Eesti. Olen seadnud endale eesmärgiks meie kogukonna võimalikult tugeva toetamise ja püüan võimalikult kiiresti külastada kõiki USA suuremaid eestlaste kogukondi. Eesti riik on väike ja alati kõikjale ei jõua, kuid luban, et teeme saatkonna poolt kõik endast oleneva, et Eesti meelt, keelt ja kultuuri USAs toetada. Vajame selles ka Teie abi – just Teie teate kõige paremini, mida täpselt ja millal tegema peaks. Iga soovitus ja nõuanne on teretulnud!

Lõpetuseks meenutan, et juba mõne kuu pärast toimuvad Riigikogu valimised. Mugavaks e-hääletamiseks on vajalik kehtiv ID kaart ja praegu on veel aega vajadusel kaarti uuendada.