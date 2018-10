ERKÜ 2018 korjandus “Kindlustame järgmised 100 aastat”. EANC 2018 “SECURE THE NEXT 100 YEARS” CAMPAIGN

Info: www.estosite.org; Contact: Linda Rink, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , 215-546-5863.

2018 tähistame Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva. Kuid ärgem unustagem pidustuste ajal kõige tähtsamat – toetamast ERKÜt püüdlustes tagada Eesti turvalisus! Eesti Rahvuskomitee tänab neid, kes on ERKÜle lahkesti annetanud 2018. a. korjandusel pärast juunit. Järgnev ei ole täielik nimekiri. Vaba Eesti Sõna toob ära veel nimesid järgmistes lehtedes.

This year marks the 100th anniversary of Estonia’s independence. Help secure the next 100 years for Estonia by making as generous a donation as you can to EANC! The Estonian American National Council thanks the following individuals who have contributed to its 2018 fundraising campaign since June. This is only a partial list, and the Free Estonian Word will publish the names of more contributors in the upcoming weeks.

PLAATINA / PLATINUM ($1000+)

Marju & Rein Abel

Elle Ahman Hammerman

Toomas Juhan Kukk

Maare & Jaan Kuuskvere - in memory of Maie

Tõnis Niilus

Mati & Silvi Otsmaa

Andrew Prozes

Jüri Tint

Anonymous (1)

KULD / GOLD

Vilja K. Stein

HÕBE/ SILVER ($500-$749)

Mari Arulaid

Kristi C. Heinsoo

Jakob Partna

Toomas Tubalkain

PRONKS/ BRONZE ($250- $499)

Kesk Florida Eesti Selts/Estonian Society of Central Florida

Ene Harben

Tõnu Kangur

Gilda Karu & Fred Foy

Helge Laan

Indrik & Kersti Linask

Jon Mihkels

Ursula & Andres Paap

Heiki & Helve Parts

Vello & Tiiu Prima

Eve Rebassoo

Aino Männis Sapszian & Andy Männis - Art & Linda Männis mälestuseks

Mailiis Sildve

Eve & Thomas Simson

Annelie & Toivo Sõber

Martin Tali

Anne Treumuth

Thomas Troost

Olaf & Anneliese Virro

Anonymous - to honor the memory of Kuno Juergenson

Anonymous (3)

TOETAJA/ SUPPORTER ($150- $249)

Riina Poldma Bathish

Eleanor Grubaums

Dorrit Herreid

Silva Jensen

Klaus Johannes

Igo Jurgens

Leah Kantor

Allan & Karin Kiisk

Aavo Kõiv

Walter Kojalo

Ellen Kruusmagi

Jon Kukk

Merike Kurs

Tiiu Leetmaa

Kuno & Luige Lill

Hene Roots MacDonald

Olev-Jaak Massakas

Epp & Maano Milles

Raul Paabo & Ade Allikmaa

Matti Prima

Paul A. Raidna

Maimu Reinla

Jack B. Riismandel

Raal Roos

Hans Sulg

Merike Tamm

Ina Van Der Laan

Paul Vesterstein

Veronica Viro

Anonymous (6)

SÕBER/ FRIEND ($1- $149)

Tiina Aardemae

Virge Apfel

David Bell - in memory of Esa Juergenson

Merike Bierbrunner

Tiia Hall

Rein Hark

Edith Hayes

Maie Kaarsoo Herrick

Tõnu Kalam

Linda Reet Kask

Aili Labidas

Malle F. Lantz

Aili Lenhart

Peter Lõhmus

Jaan Lumi

Helvi Maripuu

Hando Nahkur

Helmut & Antje Oja

Karl Petersen

Raul Pettai

Arved Plaks

Linda Reinumägi

Robert Schumacher

Hele M. Sibul

Eila & Margus Sieberg

Harry Tarkin

Toomas & Ellen Tehve

George Treier

Silvia Vaher

Alvar Viira

Toivo Villman

Kaja Weeks

Anonymous (16)

Annetused ERKÜle on tulumaksust mahaarvestatavad IRS määruse 501(c)(3) alusel. Tsekid kirjutada “EANC” nimele ja tagastada aadressile:

EANC, c/o Linda Rink,

1420 Locust St., Suite 31N,

Philadelphia PA 19102.

Täname toetuse eest!

Contributions to EANC are tax deductible under IRS 501(c)(3) regulations. Please write checks to “EANC” and send to:

EANC, c/o Linda Rink,

1420 Locust St., Suite 31N,

Philadelphia PA 19102.

Thank you for your support!