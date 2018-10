Bostoni Eesti Seltsi teated

BES Suvepäevad

BESi igaaastane piknik leidis sel aastal aset 25.-26. augustil traditsiooniliselt Liivide kodurannas. Kohalolijate seas oli nii vanu tuttavaid kui ka uusi nägusid, kokku oli osavõtjaid sadakond.

Lisaks ilusa ilma ja hea seltskonna nautimisele sai mängida mänge, laulda Jonas Tarmi juhatusel, süüa kõhu täis head paremat ning võtta osa heategevuslikust oksjonist ning päeva lõpetas Muinastulede öö raames süüdatud lõike. Täpsemalt saab lugeda BESi lehelt: https://tinyurl.com/BESsuvi

Bostoni Eesti Kool

Igal teisel pühapäeval alates 9. septembrist on koolilapsed koos käinud North Chelmsfordi Congregational kirikus. Koolis keskendutakse keeleõppele, kultuurile ja eakohastele mängudele. Kõik lapsed on oodatud kooliaasta vältel!

Eesti kirik

28. oktoobril on Eesti kirik Scandinavian Cultural keskuses. Kõik on oodatud!

Baltic Boston Centennial

* Kauaoodatud Baltic Centenniali ürituse piletid on nüüd müügil: http://www.balticboston.com/tickets.html

* Eesti osa kunstinäituse ja käsitöö laada jaoks on vaja mitu paari abikäsi mitme päeva vältel. Vabatahtlikel ühendust võtta Anastassia Koldega ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ).

Verivorstide talgud

Et jõulupeo ajal kõigil kõhud täis oleksid, on tarvis taaskord ette võtta verivorstide tegu. Seetõttu kutsume julgeid gastronoomiahuvilisi 3. novembril North Chelmsfordi Congregational kirikusse (kellaaeg täpsustamisel). Oma tulekust palume teada anda This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

BESi jõulupidu ja -kirik

Sel aastal toimub jõulupidu ja -kirik 9. detsembril. Rohkem infot tuleb järgmises ringkirjas, aga juba praegu ootame vabatahtlikke endast märku andma, kes saavad ja soovivad peo korraldamisega aidata. Oma soovist aidata palume teatada This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ERKÜ koosolek

Järgmine ERKÜ koosolek toimub Philadelphias, 3-4. novembril. Rohkem infot http://www.estosite.org/