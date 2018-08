KLENK-IEP juba seitsme kuu pärast

KLENK-IEP 2019-ni on jäänud seitse kuud. Kajutid täituvad ruttu, nii et ära jää ilma suurepärasest võimalusest laulda ja tantsida ja olla koos teiste eestlastega!

Tule kuulama ja vaatama Veronika Portsmuthi kontsertkoori ja Märt Agu rahvatantsijad, loenguid ja seminare eesti ja inglise keeles. Esinejad on Veronika Portsmuth (koori dirigent), Anne-Ly Reimaa (Eesti kultuuriminsteeriumi nõunik), Ain Haas (Eesti muusikaliste instrumentide professor ja autoriteet), Karin Shuey (ERKÜ), Esinevad "Viljandi Pillimehed", aset leiab Märt Agu läbiviidud rahvatantsu töötuba, linastub film "Coming Home", mis räägib Saksamaa DP laagritest (sellele järgneb seminar ja arutelu DP laagritest), toimub akadeemiline lõuna, mitmed Salakõrtsi peod, kokteilipidu, rannapidu ja palju muud. See kõik kokku kombineeritud koos kruiisilaeva Adventure of the Seas kireva ja huvitava programmiga, seilates samal ajal Kariibi merel ja külastades eksootilisi saari. Lisa veel kuum troopika ja soe päike ja kaunid rannad ja see kõik kokku ongi KLENK-IEP 2019.

Parim hind Teie kruiisile – varajane broneerimine tagab kruiisi parima hinna. Miks? Kuna parimaid hindu on võimalik saada enne kruiisi lõpliku maksetähtaega ja seda ka juhul, kui hind langeb enne lõplikku makse kuupäeva. (Sel juhul saavad soodsaima hinna ka läbi KLENK-IEP kajuti reserveerijad). Nii et broneerige varakult ja kasutage säästetut kaldaekskursioonidel või muudel lõbustustel, mis aitavad paremini reisi nautida.

Parim valik kajuteid – üks kõige olulisemad eelised varajasel broneerimisel on võimalus saada kruiisilaeva parimad kajutid. Parimad kajutid müüakse tavaliselt maha mitmed kuud varem. Kui soovite valida parimaid kajuteid laeval, siis tuleb reis broneerida võimalikult varakult. (KLENK-IEP on reserveerinud teatava hulga kajuteid erinevates kategooriates. Mida kauem oodata, seda tõenäolisemalt on sinu valikud juba piiratud. Enamik kajutite ettemakseid on tagastatavad kuni 1. detsembrini 2018.

Kajuteid saab reserveerida kas lehelt www.klenk-iep2019.com või saates emaili This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. helistades 561-409-9335 (USA telefon) või läbi Skype rein.luning. Ootame teid kõiki osalema KLENK- IEP 2019, mis toimub 2. - 26. märtsini 2019.

Rein Luning

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

https://klenk-iep2019.com

rein.luning Skype

561-409-9335