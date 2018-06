Stanfordi ülikoolilinnakus avati suur Eesti-teemaline rändnäitus

Foto ja tekst: ERR

2. juunil avati Californias, maailma tippülikooli Stanfordi ülikoolilinnakus Okupatsioonide muuseumi ainulaadne Eesti-teemaline rändnäitus "Masters of our own homes: Estonia at 100".

Avamissündmus toimus Stanfordi kaubanduskeskuses, kuhu oli huvilisi kokku tulnud rohkem kui sadakond. Näituse avasid Okupatsioonide muuseumi nõukogu esimees Sylvia Kistler-

Thompson, tegevdirektor Merilin Piipuu ja Eesti- Ameerika filmitegija James Tusty. Tusty väljendas oma kõnes imetlust Eesti kultuuri vastu ning rõhutas kui erakordne on see, kuidas hoolimata Eestis toimunud aastakümnete pikkusest Nõukogude okupatsioonist, on niivõrd hästi säilinud Eesti kultuur ja identiteet.

Avamiskõnedele järgnes Eesti digitaalajastu teemaline paneeldiskussioon, milles osalesid president Toomas Hendrik Ilves, Rainer Sternfeld, Sten Tamkivi, Anders Hjemdahl, Camilla Andersson-Hjemdahl, Andrus Viirg ja Ott Kaukver.

Näituse avamisel toimunud paneeldiskussioonil osalesid muuhulgas ka (vasakult) ettevõtja Rainer Sternfeldt, ekspresident Toomas Hendrik Ilves ja üks Skype’i loojatest Sten Tamkivi. Foto: ERR

Okupatsioonide muuseumi tegevdirektori Merilin Piipuu sõnul ei ole muuseumite tegevus täna enam piiratud selle seintega. "Okupatsioonide muuseumi eesmärk on inimestele üle maailma rääkida väikese Eesti lugu suures ajaloos ning meelde tuletada kui oluline, aga samas ka habras on vabadus. Näitus on meie kingitus välismaal elavatele eestlastele, et ka neil oleks koht, kus Eesti sünnipäeva tähistada ja mille kaudu oma sõpradele ja tuttavatele jutustada oma kodumaast. Ja muidugi, et kõik teisedki saaksid tutvuda 100. aastase Eestiga, meie ajaloo, kultuuri ja inimestega", sõnas Piipuu.

Riigikantselei EV100 rahvusvahelise programmi juhil Jorma Sarvel on hea meel, et Okupatsioonide muuseum on loonud näituse näol erilise paiga, mis toob Eesti meie väliskogukondadele lähemale. "Eestil on palju, mille üle uhke olla. Olgu selleks siis meie ajalugu, inimesed, innovaatilised digilahendused või kultuur. See näitus on heaks meeldetuletuseks, mida Eestil pakkuda on nii Eestiga juba seotud inimestele kui ka suurepärane koht, kus esimest korda Eestiga tutvuda," lisas Sarv.

Näituse visuaalse ja tehnilise lahenduse koostanud Motor Agency loovjuht Andrus Kõresaar kirjeldab näitust selliselt: "Installatsiooni aluskujundiks on ringidest koosnevad tornid, mis moodustavad suurte piltidega näituse välise osa. See annab üldise ülevaate Eestist. Näituse siseküljed on aga tihedama temaatilise infoga, mis on mõeldud juba süvenevale vaatajale. Näitus on loodud rändama, nii et seda saaks terviksuurusest sõltumata kiirelt üles panna."

Rändnäitust eksponeeritakse rohkem kui aasta jooksul neljas Põhja-Ameerika suurlinnas. Pärast läänerannikut rändab näitus edasi Torontosse, Bostonisse ja Washingtoni. Stanfordis jääb rändnäitus üles 6. juunini 2018.

Okupatsioonide muuseumi enam kui 500 ruutmeetrise ekspositsioonipinnaga rändnäitus on 12 meetrit lai, 4 meetrit kõrge, kaalub 4 tonni ja koosneb 244 näitusepaneelist, millest igaüks jutustab killukese Eesti värvikast ja põnevast ajaloost. Näitus on sündinud Okupatsioonide muuseumi eestvedamisel kodu- ja väliseestlaste koosloomes ja selle valmimisse on panustanud nii koolilapsed, ettevõtjad, kümned Eesti fotograafid kui ka mitmed teised Eesti muuseumid. Näituse visuaalse lahenduse kujundasid Andrus Kõresaar, Jaak Prints, Maris Kaskmann, Birgit Õigus ja Martin Lazarev. Tekstid kirjutas Justin Petrone ja eestvedaja on Keiu Telve.