ERKÜ korjanduskampaania “Kindlustame Eesti tuleviku järgnevaks 100 aastaks”

EANC 2018 “SECURE THE NEXT 100 YEARS” CAMPAIGN

2018. a. tähistame Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva. Kuid ärgem unustagem pidustuste ajal kõige tähtsamat – toetamast ERKÜt püüdlustes tagada Eesti turvalisus! Eesti Rahvuskomitee tänab neid, kes on juba ERKÜ-le lahkesti annetanud 2018. a. korjanduse käigus. Järgnev ei ole täielik nimekiri. Vaba Eesti Sõna toob ära veel nimesid järgmistes lehtedes.

100th anniversary of Estonia’s independence. Help secure the next 100 years for Estonia by making as generous a donation as you can to EANC! The Estonian American National Council thanks the following individuals who have contributed to its 2018 fundraising campaign. This is only a partial list, and the Free Estonian Word will publish the names of more contributors in the upcoming weeks.

2018 “SECURE THE NEXT 100 YEARS” goal = $150,000!

Info: www.estosite.org; Contact: Linda Rink, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , 215-546-5863

PLAATINA/PLATINUM ($1000+)

Ana & Aadu Abel

Helle Kiiss

Jaan Mikk

Tõnis W. Niilus

HÕBE/SILVER ($500-$749)

Madis & Vivian Raukas

Matti Teder

Anonymous

PRONKS/ BRONZE ($250- $499)

Tõnu Bruns

Arvo Ederma

Tiina Kurman

Jüri Nou

Jacob Partna

Heikki Parts

Peter Pertel

Thea Puskar (Hildegard Rink'i mälestuseks)

Hans & Karin Ruus

Haldi Svanberg

TOETAJA/ SUPPORTER ($150- $249)

Asta Auksmann

Kaia and Donald Fye

Kadi Kiiss

Guy Laren

Eha McDonnell

Tiiu Nurm

Charles Päri

Jaak Pedak

Vello & Tiiu Prima

Linda Tobin Remus

Herta Talvet (Hildegard Rink'i mälestuseks perekond Talveti poolt)

John Wagner

Ann Wainright

Anonymous (6)

SÕBER/ FRIEND ($1- $149)

Epp Annus

Alar Arras

Mare Attemann

Helle Bart

Riina P. Bathish

Margaret Black

Maie Currie (in honor of Endel Pool's 95th birthday)

Susan & Richard Egre (in memory of Hilja Parts)

Muriel Fields (in honor of Endel Pool's 95th birthday)

Aleksander Gelb

Edith Heitur

Enda Mai Michelson

Holland (in honor of Endel Pool's 95th birthday)

Aare Ilves

Li Janes

Gilda Karu (Hildegard Rink'i mälestuseks)

Ines Kerra

Aksi Kikut

Marianne Koiva

Mirjam Krull

June Lapp (in honor of Endel Pool's 95th birthday)

Ene Lieske

Linda Magi

Olev-Jaak Massakas

Epp & Maano Milles

Linda Kivi Porter

Arno Puskar

Siiri Puust

Peep Rebassoo

Peep Saluri (in honor of Endel Pool's 95th birthday)

Anne Saul

Koidula & Michael Schonberg

Thomas Sieberg

Mailiis Sildve (Ülo Rooranna mälestuseks)

Gary Spiros (in loving memory of Johanna Albers and in honor of Maie Currie)

Hans Sulg

Leo & Karin Viru

Eva Welch

Helle Williams

Anonymous (in memory of Hilja Parts)

Anonymous (16)

Annetused ERKÜle on tulumaksust mahaarvestatavad IRS määruse 501(c)(3) alusel. Tsekid kirjutada “EANC” nimele ja tagastada aadressile:

EANC, c/o Linda Rink, 1420 Locust St., Suite 31N, Philadelphia PA 19102.

Täname toetuse eest!

Contributions to EANC are tax deductible under IRS 501(c)(3) regulations. Please write checks to “EANC” and send to:

EANC, c/o Linda Rink, 1420 Locust St., Suite 31N, Philadelphia PA 19102.

Thank you for your support!