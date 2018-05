Filmikeele laager sobib ka väliseesti lastele

Korraldame juunikuus suvelaagri põhisuunaga eri rahvustest lastele ja noortele vanuses 10-16. Laagri nimi on Filmikeelelaager, kuna laagris räägitakse kolme keelt: eesti, inglise ning filmikeelt.

Laager toimub kaunis Rannapungerja Noortelaagris 17.-22. juunil ning programm on põnev. Peale praktilise filmitegemise saavad laagrilised tundma õppida filmimaailma telgitaguseid, kogeda seda, kuidas sünnivad eri žanrid filmis ja ka seda, kuidas filmi veidi teadlikumalt vaadata. Seega on igal laagripäeval oma teema ning laagrilisi õpetavad ehtsad professionaalid. Näiteks viivad komöödiapäeva läbi Eestis armastatud näitlejad Haide Männamäe ja Toomas Tross, õudus- ja seiklusfilmi päeval aga on põhiõpetajaks Kaire Russ, kes on Eesti Lavavõitlusliidu juhatuse liige ja lavastaja. Üldist filmiõpet, filmiõhtuid ja montaaži õpetavad monteerija ja Balti Filmi-ja Meediakooli õppejõud Madli Lääne-Metsalu ja režissöör/produtsent Liina Särkinen, kellel on väga pikk kogemus just lastega töötamisel.

Lisaks filmiteemale ei puudu muidugi ka kõik need toredad elemendid, mis ühe suvelaagri juurde käivad - sportmängud ja võistlused, disko, ujumine (kui ilm lubab), aaretejaht ja laagrilõke.

Laagris on 44 kohta ning juhul, kui on õpetajaid/lapsevanemaid, kes sooviksid kaasa lüüa, siis saame mõned kohad neile ka tasuta pakkuda, eeldades, et laste kohad on täis.

Laagri maksumus on 160 EUR/laps ja see sisaldab kogu programmi, 3 söögikorda pluss vaheooted iga päev ja majutust armsas laagrikompleksis. Lõpus saavad laagrilised kaasa ka filmiklipid, mis nende käe all laagri jooksul filmitud.

Registreerimine veebis This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ning rohkem infot hakkab kogunema ka meie facebooki lehele Suvesellide Laagrid.

Kuna korraldame juba kolmandat aastat välis-eesti lastele suvelaagrit, mis toimub augustis, tekkis mõte luua veel üks põnev formaat, mis nii eesti kui ka välismaa lastele võiks huvi pakkuda.

Loodan, et see laager pakub Teie kooli lastele huvi ja jään põnevusega tagasisidet ootama.

Tervitades,

Liina Särkinen

56457708