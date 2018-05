Tere tulemast järgmisele KLENK-IEP’ile

Järgmisel KLENK-IEP 2019 on koos veelgi suurepärasem valik talente!

Tänaseks on teada, et meile tuleb Veronika Portsmuth koos oma kuusa kontserdikooriga, Märt Agu koos oma võrratu tantsugrupiga, Viljandi lõõtsameeste klubi pillimängijad, lisaks veel jooga, loengud ja seminarid, valik eesti uuemaid filme, erinevad esinejad Salakõrtsis, kokteilipidu, eksootilised sadamad (Ft. Lauderdale, Labade, San Juan, St Maarten, St Kitts) ning lisaks kogu Royal Carribean Sea Adventure'i programm täis põnevust ja meeldivaid üllatusi. Lisage sellele Eesti sõbrad, muusika ja kultuur, päikesepaiste ja troopiline soojus – ja see kõik algab 2. märtsil 2019. aastal.

KLENK-IEP 2019 läheneb kiiresti ning aeg on endale reserveerida kajut, kuni on veel häid kajuteid valida. Enamik kajuteid saab reserveerida ettemakse tagastusega (lisateabe saamiseks vt meie kodulehte). Kajuti saab reserveerida meie kodulehel www.klenk-iep2019.com või võta meiega ühendust emaili teel This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. või 561-409-9335. Loodan sind näha KLENK-IEP 2019-s.

Rein Luning

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www: https://klenkiep2019.com



rein.luning Skype

561-409-9335