Marylandi osariik on e-Eesti suurim sõber USA-s

2009. a. saadik tehakse tsiviilkoostööd MEEC-i nime all (Maryland Estonia Exchange Council), mille eestvedajad on ameeriklane Milton Paul Davis (pildil paremal koos abikaasa Elizabeth’iga ja kohalik eestlane Toivo Tagamets (vasakul). “Hiljutistest edulugudest võib tuua Bel Airi ja Narva linna tiheda koostöö – Narva juhtkond käis hiljuti Marylandis. Rikkalik koostöö on Eesti sõjamuuseumiga. Ülikoolidest on tugevaim seos Tartu ülikooli ja Salisbury vahel, mis on loonud ühise magistriprogrammi. On ka näiteks Annapolise ja Tallinna vaheline jahtklubide ühendus,” selgitas Davis. Foto: Priit Simson/EPL

Eesti e-lahendusi võetakse USA-s eeskujuks. Juba praegu ulatub koostöö Valgest Majast väikelinnadeni, kirjutab Priit Simson Eesti Päevalehe artiklis Eesti ja Marylandi osariigi koostööst.

Kaitseväe juhataja kindral Riho Terras andis möödunud nädalal Washingtonis teenetemärgi Marylandi osariigi rahvuskaardi ülemale kindralmajor Linda L. Singhile. Sellega ei tunnustatud ainult Singhi pühendunud koostööd Eesti kaitseväe ja Kaitseliiduga, vaid osalt ka Eesti ja Marylandi sõprussuhteid tervikuna.

„Eesti ja Marylandi osariik on omavahel suhelnud 25 aastat. See partnerlus algas sõjaväelise abi teemadega ning arenes vaikselt edasi ka muudesse valdkondadesse. Tänu Linda isiklikule initsiatiivile on see partnerlus arenenud võrdseks kogemuste jagamiseks. Eriti küberkaitse koostöö vallas,” rääkis kindral Terras.

Veerandsaja aasta jooksul on Marylandist kujunenud Eesti kõige tihedam koostööpartner USA-s. Osariik ja riik, mis mõlemad kannavad Maarjamaa nime, korraldavad üha rohkem ühiseid ettevõtmisi. Pole ehk eriti üllatav, et Maryland tunneb suurt huvi Eesti e-valitsemise vastu, mille eeskujul loodetakse ka oma osariigis peagi loobuda paberimajandusest ja andmete dubleerimisest.

Artiklis saavad sõna nii Marylandi asekuberner Boyd Rutherford (kes on ka korra Eestit külastanud) kui ka tema poliitiline rivaal, eelseisvatel valimistel kuberneriks pürgiv Alec Ross. Mõlemate arvates on USA-l Eestist rohkem õppida kui vastupidi. “Inimesed mõtlevad USAst kui maailma innovatsiooni liidrist, kuid Eesti on meist e-valitsemise poolest kaugel ees,“ väidab artiklis Alec Ross.

Marylandi osariigis asub üle poole tuhande küberturvalisusettevõtte ja riiklik julgeolekuagentuur NSA. Eesti ettevõtted eesotsas AS Datel’iga, kes sisenes edukalt USA turule viis aastat tagasi, on siin juba kohal. Datel’i USA esindaja Carl Pucci sõnul peaks iga USA turule tulla sooviv Eesti ettevõtte alustama Marylandist.

Marylandis on Datel koos kohaliku transpordivalitsusega alustanud hoonete ja rajatiste ohustatuse varase eelhoiatussüsteemi pilootprojekti, mis põhineb satelliitkaugseirel. Väljaspool

Marylandi on Datel loonud Valge Maja tellimusel USA põllumajandusministeeriumile väikelinnade infovahetuskeskkonna. Eriti aktiivsed on oldud Virginia osariigis, kus viie aastaga on loodud mitmes maakonnas ja linnas kaardipõhiseid e-riigi lahendusi nagu linnaplaneerimise tugisüsteem, ehituslubade ja ehitusjärelevalve tugisüsteem, linna infrastruktuuri ja kommunikatsioonide kaardirakendus, piirkondliku majandusarengu edendamise tugisüsteem ja turismiinfosüsteem. Peale selle võitis Datel Montgomery maakonna elektrooniliste kaardirakenduste loomise hanke.

Carl Puccil on meenutada lugu kaitseväe teenetemärgi saanud Linda L. Singhist. Nimelt tekkis Puccide perel Tallinna lastehaiglas probleem, et seal polnud ingliskeelseid lasteraamatuid. Koos Eesti USA saatkonnaga viidi haiglasse mõned raamatud, kuid kuu aega hiljem tuli tõeline üllatus. „Ma sain e-kirja, et Marylandi rahvuskaart on saatnud meile seitse kasti lasteraamatuid,” ütles Pucci. Selle oli korraldanud Singh.

Washingtonis toimunud Eesti saatkonna vastuvõtul pani kindral Riho Terras Marylandi rahvuskaardi ülemale Linda L. Singhile rinda kaitseväe teenetemärgi.

Marylandi rahvuskaart harjutab Eestis tegevusi, mis USAs poleks võimalik

Marylandi ja Eesti riigi tihedate suhete kohta said eestlased kinnituse eelmise aasta augustis, kui Piibe maanteel harjutasid USA Marylandi A-10 hävitajad kommunikatsioonivahenditeta maandumist.

„Tegime õhu ja maa vahelise suhtluse harjutusi. Otsisime võimalusi, kuidas suhelda, kui on kaks eri riiki erinevate kommunikatsioonisüsteemidega – kuidas seda korraldada. Kuidas teises riigis hakkama saada ning kuidas me saame oma suhtlusvahendeid ja arvutivõrke kasutada. Saame Eestis teha muudki, mis meil USA-s poleks võimalik. Mul oli jalaväeüksus, mis käis Eestis õppimas soos manööverdamist. See oli üsna karm. Seda me siin Ameerikas teha ei oleks saanud,” tõdes Singh. Koostöö Eestiga on Marylandi jaoks olnud niivõrd edukas, et oma teise sõprussuhte juurde Bosnia ja Hertsegoviinaga otsustati partneriks võtta ka Eesti.

Mittesõjalist koostööd koordineerivad MEEC-i (Maryland Estonia Exchange Council) alt ameeriklane Milton Paul Davis ja kohalik eestlane Toivo Tagamets. Nende töö tulemusena loodi sõpruslinnade võrgustik, milles viis linna kahelt poolt ookeani omavahel üsna tihedalt läbi käivad.

Algusaastatel sai MEEC koostöö tegemiseks ka rahalist tuge, kuid pärast Eesti NATO-sse astumist see lõppes ja praegu aetakse asju suuresti omaenda entusiasmist.

„Siiamaani ma olen ise maksnud. Mulle meeldib Eesti! Minu jaoks on oluline, et ka siinpool väikest tiigikest oleks endiselt huvi Eesti ja Euroopa vastu,” sõnas Tagamets. Marylandis on esinenud Eesti ansamblid ja seal on näidatud Eesti filme, plaanitakse kunstinäitust, kirjutatakse artiklis.

http://epl.delfi.ee/archive/print.php?id=81712651