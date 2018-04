Eesti Rahvuskomitee Ühendriikides (ERKÜ) XXII Esinduskogu valimised

Valimiste Peakomitee avaldab siinjuures vastavalt ERKÜ kodukorrale kandidaatide nimistu XXII Esinduskokku.

Nimistu põhineb kandidaatide sooviavaldustel, mis jõudsid Peakomitee pädevusse ülesseatud tähtpäevaks, milleks oli 31. märts 2018.a. Kandidaatide nimed tehakse teatavaks ajalehes “Vaba Eesti Sõna’’. Peale nimistu ilmumist ajalehes antakse 10 päeva aega vastulausete esitamiseks kandidaatide kohta. Esitus peab olema kirjalik ja aadresseeritud Peakomitee esimehele. Seejärel ilmub ajalehes “Vaba Eesti Sõna” ja ERKÜ veebilehel www.estosite.org, kandidaatide tutvustamine. Valimissedelid saadetakse lihtposti teel koju kõigile, kelle nimed on ERKÜ andmebaasis. Valimissedeleid võib juurde saada Valimiste Peakomitee esimehe käest.

The Election Committee, in accordance with EANC bylaws, submits herewith the list of candidates

to the XXII Council. The list is based on the candidate applications, which arrived at the Committee by the preannounced deadline of March 31, 2018. After the list has been published in the “Free Estonian Word” newspaper, there will be a 10 day period to allow for written comments regarding any candidate on the list, to be sent to the Election Committee Chair. Thereafter, the final list of candidates, with their introductions, will be published in the “Free Estonian Word” and on the EANC’s website, www.estosite.org. Ballots will be mailed to all who are in the EANC’s database. Additional ballots may be obtained from the Election Committee Chair.

Jüri Tint,

Valimiste Peakomitee Esimees / Election Committee Chair

29 Hedge Row Lane East Hampton, New York 11937-2289

M 714-920-7378

ERKÜ XXII ESINDUSKOGU KANDIDAADID 31. märts 2018

EANC XXII COUNCIL CANDIDATES, March 31, 2018

1. Allpere, Kristi – Atlanta, GA *

2. Bartling, Mai-Liis – Novato, CA *

3. Brokaw, Marianne – Houghton, MI *

4. Calamus, Mike – Rockville, MD

5. Davey, Marit – Rohnert Park, CA *

6. Fritzell, Leif – Grand Forks, ND *

7. Grabbi, Karl – Alexandria, VA

8. Karu, Gilda – Arlington Heights, IL *

9. Kavoleff, Ivan – Jackson, NJ

10. Kiin, Sirje – Madison, SD

11. Koll, Jüri – Venice, CA

12. Liivand, Merle - Davie, FL

13. Linask, Maia – Richmond, VA *

14. Linask-Goode, Kadri – Maple Valley, WA *

15. Malmgren, Viivianne – Warrenton, VA

16. Meriste, Renee – Woodland Hills, CA

17. Otsmaa, Mati - Orinda, CA *

18. Prima, Matti – Lakewood, NJ *

19. Puskar, Erik – Rockville, MD *

20. Rakfeldt, Jaak – Bethany, CT

21. Reinfeldt, Aavo – San Diego, CA *

22. Rink-Abel, Marju – Kensington, MD *

23. Roosild, Ingrid - Albuquerque, NM

24. Sepp, Tiina – San Francisco, CA

25. Simonson, Andres - West Long Branch, NJ *

26. Soosaar, Alvar – Narberth, PA *

27. Suuberg, Eric – Barrington, RI *

28. Tubalkain, Toomas - Mantua, OH *

29. Urv, Tiina – Rockville, MD *

30. Vanderer, Ilmar – Upper Montclair, NJ *

31. van Schaik, Terje – Loxahatchee, FL

32. Wompa, Urmas – Sleepy Hollow, NY*

* praegune Esinduskogu liige / current Council member