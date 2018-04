Kolm telefonikõnet Eesti Vabariigi tulevikuks

Iga eestlane võib aidata kindlustada Eesti Vabariigi tulevikku kolme telefonikõnega. Lööge kaasa, et Eesti juubeliaastal 100 USA kongressi liiget astuvad “House Baltic Caucus”‘i (HBC), mis on alamkojas ja “Senate Baltic Freedom Caucus’i” USA Senatis liikmeteks.

Need kaks ametlikku organisatsiooni on esikohal nii Eesti, Läti ja Leedu huvide tundmises kui ka poliitiliselt nende kaitsmises.

Oma esindajat saab igaüks telefoni teel kätte kui helistada alamkoja üldnumbrile, 202-224-3121 ja paluda ühendust. Teeme seda ja teeme kohe. Senaatorite telefoninumbreid, e-posti ja tavalise posti aadresse saab otse kätte internetis aadressilt: www.senate.gov/general/contact_information.

HBC’s on praegu 73 liiget; liikmeid on mõlemast parteist. Kas Teie valitud esindaja kuulub sinna? Kas Teie esindaja on valmis toetama Eestit, Lätit ja Leedut kui Venemaa neid ähvardab?

Californiast on kõige rohkem liikmeid – 17. New Yorgist on 7. Texasest on 5. Pennsylvaniast ja Virginiast on 3. Marylandist on ainult üks. Nimekirja näeb http://housebalticcaucus.webs.com.

“Senate Baltic Freedom Caucus’is” on ainult seitse (7) liiget. Seda olukorda saaksime igaüks parandada ühe telefonikõnega.

Rohkem informatsiooni leiate ka Ühendatud Balti Komitee (JBANC) veebilehelt, www. jbanc.org või nendelt telefoni teel, 301-340-1954.

Kõne Kongressi liikmele ei pea keeruline olema. Võib lihtsalt öelda:

“I am one of your constituents and I want you to join the Baltic Caucus. This will show American support of democracy.”

Kutsun kõiki eestlasi ja nende sõpru kaasa lööma. Tervitame Eestit tugeva poliitilise toetusega.

Maria Pedak-Kari

28. märts 2018