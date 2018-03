EV100 tähistati Atlantas Balti peoga

Aukonsulid ja aukülaline, vasakult: Läti aukonsul hr. Kevin Casebier, Director of International Affairs, Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport; Ms. Alrene Richards Barr, Eesti aukonsul hr. Aadu Allpere, Leedu aukonsul pr. Roma Klicius, Soome aukonsul hr. John D. Saunders. Piltide autorid on Justinas Bartkevicius ja Tiina D'Souza.

Baltic Centennial Celebration in Atlanta – Eesti, Läti ja Leedu kogukonnad tähistasid iseseisvuse sajandat aastapäeva üheskoos!

Sada aastat on meie kiirelt muutuvas maailmas lühike ja ühtlasi ka pikk aeg. Eestlased on maakamaral tänase nimega Eesti palju pikemalt elanud ja toimetanud kui sada aastat. Samas on meil viimase saja aastaga vanavanemate ja vanemate kaudu isiklik side ja selle aja jooksul toimunu on sügavalt rahva mällu sööbinud. Meil kõigil on viimase saja aastaga seotud omad lood. Meenutagem neid ja rõõmustagem, et meil ja me naabritel on oma riik, mille sajandat aastapäeva me üle maailma vabalt ja uhkelt tähistada saame.

Aukonsulite pr. Roma Klicius’e (Leedu), hr. Kevin Casebier’i (Läti) ja hr. Aadu Allpere (Eesti) eestvedamisel otsustasid Atlanta eestlased, lätlased ja leedulased oma jõud ühendada ja kolmele kogukonnale ühine pidustus korraldada. Kohalikud leedulased on organiseerunud olnud kõige kauem – Atlanta Leedu selts on edukalt toimetanud juba nelikümmend aastat. Leedu seltsi presidendi Juras Palukaitise juhtimisel suurürituse planeerimine käima lükatigi ja kaks kuud aktiivset ettevalmistust kulmineerus toreda peoga Atlata Lights of City keskuses.

Pidu oli soe ja vahva. Aukonsulid tervitasid saabujaid ja iga külaline sai saabudes väikese rinnamärgi, millel ameerika lipp oli paaris vastavalt kas eesti, läti või leedu lipuga. Aukülalistena ning Georgia osariigi ja Atlanta linna esindajatena viibisid üritusel Hartsfield-Jackson Atlanta Rahvusvahelise Lennujaama rahvusvaheliste suhete direktor hr. Alrene Richards Barr, Taipei peadirektor hr. Vincent Jing-Yen Liu ning Soome aukonsul hr. John D. Saunders. Kokteilitunnile järgnes ametlik osa, milles kuulasime-vaatasime kõigi kolme presidendi videotervitusi võõrsil elavatele rahvuskaaslastele. Pr. Kersti Kaljulaiu kõne oli tõeliselt südantsoojendav. Dr. Olavi Arens, Armstrong State University ajalooprofessor, kõneles USA osalusest Balti riikide iseseisvuse eest võitlusel.

Kristi ja Aadu Allpere.

Meie tagasihoidlik aukonsul hr. Aadu Allpere ja tema väsimatu abikaasa pr. Kristi Vuht-Allpere on aastakümneid olnud väga aktiivsed „eesti asja ajajad“. Sel aastal sai see pikaajaline suur panus tunnustatud: Eesti Vabariigi President autasustas hr. Aadu Allperet Valgetähe IV klassi teenetemärgiga. Üllatus-sõnavõtus tutvustas Eesti Rahvuskomitee Ühendriikides esindaja pr. Ülle Ederma meie Atlata eestlaste esipaari rahvusvahelist rolli, teadustas pidulikult hr. Aadule Allperele EV poolt osutatud tunnustusest ning kinkis kauni eesti kombe kohaselt pr. Kristile suure lillekimbu.

Ametlik osa lõppes Emils Darzins palaga „Melancholic Walz“ kolme noore muusiku Paul Stravelli (viola), Andrejs Smith (viiul) ja Daniel Hizow (klaver) esituses.

Ükski eesti pidu ei möödu toiduta ja tuleb välja, et täpselt sama komme on ka lätlastel ja leedulastel! Peale „sit-down“ õhtusööki algas Kristi ja Aadu Allpere. lõbus ja natuke ka nostalgiline meelelahutuslik programm Leedu Rahvusooperi solisti Liudas Mikalauskase

ja Lappeenranta Linna Orkestri kunstiline juhi Vytautas Lukocius esitluses. Osa kavast oli eestlastele ja lätlastele arusaamatu, aga leedukate naerupahvakud olid nakkavad sellegipoolest!

Kolme riigi ühislaul „Ärgake Baltimaad“ oli kaunis ja ühendav nagu aastakümneid tagasi kodumaal.

Loodame, et teil kõigil oli suurepärane iseseisvuspäev ja Eesti 100. aastapäeva tähistavad üritused jätkuvad!

Tiina D’Souza

Atlanta Eesti Kultuuriselts