MEELDETULETUS! ERKÜ VALIMISED

ERKÜ otsib Esinduskogu kandidaate – elektrooniliste sooviavalduste tähtaeg on 31. märts 2018. a!

Olge rohkem Ameerika eesti ühiskonnaga seotud! Eesti Rahvuskomitee Ühendriikides XXII Esinduskogu valimised toimuvad sel kevadel ja ERKÜ aktiivselt otsib kandidaate! Liikmed valitakse neljaks aastaks ja nad saavad kokku vähemalt kord aastas eelmise aasta aruannete kinnitamiseks, algava aasta eelarve ja tegevuskava vastuvõtmiseks. Aastakoosolek toimub sügisel.

Kandidaadid peavad elama Ameerika Ühendriikides ja olema valimistähtpäeval vähemalt 21 aastat vanad, omama õigust saada Eesti kodakondsust, kuuluma USA eesti ühiskonda perekondliku kuuluvuse tõttu või ennast valimistõendil eestlasena registreerima.

Sooviavalduslehti ja infot saab ERKÜ koduleheküljelt www.estosite.org või Jüri Tint’ilt, valimiskomitee esimehelt:

Info Linda Rink:

või tel. 215-546-5863)