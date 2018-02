KLENK 2019 on tulekul

Väljas on külm ja pime nagu ikka põhjamaa talvepäevadel. See tähendab aga seda, et päikselise ja soojamaa KLENK-IEP-i kruiisini on veel aega.

Kujutage ette tervelt kaheksa päeva lõbusaid kohtumisi vanade sõpradega, võimalus leida uusi sõpru, kogeda kogu KLENK-IEP-i põnevat programmi, külastada San Juani, St. Maartini, osaleda Labadee rannapeol külastada ka St. Kittsi ja Nevisi.

See põnev seiklus algab 2. märtsil 2019. aastal Ft. Lauderdalist. Kajutihinnad algavad ainult 570 dollarist osaleja kohta, millele lisandub sadamamaks. KLENK-IEPprogramm hõlmab galakontserti, kus osalevad koorid ja rahvatantsijad, toimuvad õpitoad ja loengud, kokteilipidu ja kuulsad salakõrtsi õhtud. Detailne info on kohe saadaval meie kodulehel www.klenk-iep2019.com. Võite ka ühendust võtta This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Aeg-ajalt on saada erilisi pakkumisi. Neid pakutakse alati reserveerimise ajal ja garanteerides, et KLENKIEP osalejad saavad võimaliku parima hinna.

Kajutite arv on piiratud ja kajutite arv sõltub nende kategooriast, me soovitame teha deposiitmakse ja reserveerida endale sobiv kajut nii kiiresti kui võimalik. Kõik deposiidid (välja arvatud eripakkumised) on 100% tagastatavad kuni 30. novembrini 2018.

Allolevalt lingilt leiad 2. märtsist 2019 toimuva Adventure Of the Seas laeval toimuva kruiisi plaani:

http://bit.ly/2opfKim

Ootan teid kõiki KLENKIEP 2019 pardale.

Rein Luning

KLENK-IEP 2019

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

561-409-9335