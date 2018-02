Kesk-Florida Eesti Evangeelne Luteri Usu Kogudus lõpetas tegevuse

Trinity Lutheran Church, 5th Avenue N, St. Petersburg. Trinity oli esimene luteri kirik Florida läänekaldal. Autori fotod

1950. aasta juunis saabus Floridasse perekond Rebane – isa, õpetaja Hans Rebane abikaasa Maie ja kahe poja, Hennu ja Priiduga. Floridas, Jacksonville’i rongijaamas, tervitas perekonda mitte ainult Florida suvekuumus ja niiskus, vaid vastas oli ka lahke luteriusu pastor rev. Henry Kahlenberg, kes teenis Trinity luteri kirikut St. Petersburg, Floridas aastatel 1939 kuni 1974.

Hans Rebane saabus Geislingenist Bostoni kaudu, St. Petersburgi, Floridasse, kus ta alustas kirikutööd abipastorina ameerika Trinity luteri koguduses. Nii algas pikaaegne side eestlastel selle kirikuga. Hans Rebane ja pere olid mitte ainult esimesed eestlased St. Peterburgis 1950. aastal, nad olid ka Pinellas County esimesed immigrandid. Nende pere tulekust Ameerikasse oli tollal jutt ja pilt kohalikus ajalehes.

Tasapisi kasvas eestlaste pere St. Peterburgis. Mõnda tõid töökohustused siia; teisi, eriti vanemat generatsiooni, kutsus ilus päikesepaisteline troopiline kliima. Nii oli kaunis varakult võimalik pidada eestikeelseid jumalateenistusi Trinity kirikus, ameerika koguduses St. Petersburgis. Hans Rebane teenis ameerika koguduses alguses St. Petersburgis, siis paigutati ta edasi Virginia osariiki ning ka Philadelphiasse, Pennsylvaniasse ja New Jersey’sse ning ta oli nende koguduste pastor. Poeg Priit Rebane lõpetas keskkooli Philadelphias ja sealt siirdus ta Muhlenberg’i Ülikooli. Õppinud usuteadust Lutheran Theological Seminary’s Philadelphias, kaitses Priit aastal 1982 Pittsburghi teoloogilises seminaris teoloogiadoktori väitekirja. Aastal 1963 ordineeriti ta õpetajaks ning ta teenis 40 aastat ameerika kogudusi Pennsylvanias ja Texases läbi ELCA (Evangelical Lutheran Church in America). Aastaid hiljem tulid nad abikaasa Judy’ga tagasi Floridasse, alguses osariigi põhjaossa ja hiljem tagasi Kesk-Floridasse, St. Petersburgi, kus ta teenis Trinity kogudust (1975-1990).

Aastal 1975 saabus siia pensionile jäänud õp. Juhan Suurkivi Philadelphiast ja hakkas kohe siinset eesti kogudust teenima. Teisipäeval, 19. jaanuaril 1986 toimus Kesk Florida Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Koguduse asutamine ühes juhatuse liikmete valimisega. Õpetaja Suurkivi kinnitati koguduse õpetajaks ja õnnistati ametisse peapiiskop Konrad Veemi poolt. Koosolekust võttis osa 35 inimest. Eesti koguduse liikmete arv kasvas ja aastal 1998 oli 60 tegev- ja toetajaliiget. Kui aastal 2003 meie koos abikaasaga saabusime siia elama Philadelphia piirkonnast, oli hea teada, et eestlasteperel oli järjekordsed jumalateenistused Trinity luteriusu kirikus. Eriti oli hea meel näha pastor Suurkivit altari ees. Oli kohe kodune tunne, sest ta oli olnud meie Philadelphia eesti koguduse õpetaja.

Õpetaja Suurkivi suri aastal 2004 ja nii hakkas Hans Rebase poeg Dr. Priit Rebane meie eesti kogudust juhtima, samal ajal kui ta edasi teenis ka ameeriklaste kogudust. Dr. Priit Rebane on kandnud Kesk Florida Eesti Luteri Usu koguduse elu oma tugevate õlgadel 1997. aastast saadik, alguses abistamas õpetaja Suurkivit ja hiljem teenis meie kogudust üksinda.

Algpäevadel moodustas kirik suure osa Kesk-Florida eestlaste tegevusest. Samad inimesed, kes tegutsesid kirikus, organiseerisid ka seltskondlikke tegevusi. Näiteks 1969 oli esimene vabariigi aastapäeva pühitsemine St. Petersburg Floridas, kus oli koos 27 isikut ja see toimus Henn ja Norma Rebase kodus.

Algaastate jooksul on kiriku juhatusse kuulunud järgmised isikud: Albert Piirand, Hilda Piirand, Martin Laas, Tamara Uusvell, Silvia Nerska ja Natalia Riess. Hiljem teenis aastaid laekur Arvi Tiit Treude ja viimastel aastatel esimees Jüri Linask (†). Aga nagu paljudel eesti kogudustel Ameerikas, hakkas vanem generatsioon kaduma ja nooremate arv kahanes. Viimastel aastatel on mitmed meie liikmed surnud ja mõned hoopis kolinud teistesse osariikidesse, et oma kõrgvanaduse päevil lastele lähemal elada. Sel sügisel otsustas juhatus koos õpetajaga, et kahjuks on aeg kätte jõudnud koguduse tegevus lõpetada. “Nii ajaratas on ringi käind” sellest ajast, kui isa õp. Hans Rebane saabus perega Floridasse Trinity luteriusu kiriku juurde. Poeg Dr. Priit Rebane on meie kiriku elu väga truult edasi kandnud siinsamas Trinity luteri kirikus kuni möödunud oktoobrini, 2017. Tänu Jumalale on see kirik olnud Kesk-Florida eesti kogudusele keskpunktiks 67 aastat, aga nüüd need “kaunid päevad on mööda läind”.

Kuigi meie oleme oma koguduse uksed sulgenud, avanes uus võimalus toetada Taevaisa tööd. Jumal tegutseb meie keskel alati ja uued ettenägematud võimalused tulevad esile.

Lugesime Vaba Eesti Sõna ajalehest möödunud suvel, et Tartus Maarja kiriku kogudusel on lootus oma pühakoda taastada. Märkimisväärne on, et mitmete meie Kesk-Florida koguduse liikmete vanemad olid Maarja kiriku liikmed Eesti Vabariigi ajal. Tartu Maarja kirikul on ajalooliselt olnud tähtis roll Eesti riigi ja rahva iseolemiseks kujunemise arengul. Juba 1833. a. oli Tartu Maarja kogudus esimene eestlaste luteriusu kogudus. Maarja kirik valmis ja pühitseti koguduse pühakojaks 11. jaanuaril 1842. Pärast kirikuna 99.5 aastat, hävis kirik kahjuks varemeteks 12. juulil 1941. aastal taganeva punaarmee rünnakus Tartule. Kuigi Tartus koguduse liikmed soovisid kohe kirikut taastada, andis kommunistlik võim hoopis varemed üle Eesti Põllumajanduse Akadeemiale võimla ehitamiseks.

Sport tegutses kirikus aastatel 1961-2009 ja sellest perioodist tunti Tartu Maarja kirikut kui spordikirikut. Nii nägin ma kirikut, kui see paistis välja rohkem nagu üks võimla kui kirik, kui elasin Tartus sügisel 2012. Lugedes kiriku taastamisest, tuli Kesk-Florida koguduse juhatusel mõte ja võimalus toetada ja osaleda Maarja kiriku taastamisel. Jumala töö on tõesti imeline. Meie paneme ühe ukse kinni siin Floridas ja see võimaldab meil toetada üht kogudust kaugel kodumaal Tartus üles ehitades kirikut, kus jällegi inimesed saavad pidada jumalateenistusi, koos palvetada ja tänada Jumalat.

Dr. Kersti K. Totsas-Linask,

Abilaekur

Kesk-Florida Eesti Evangeelne Luteri Usu Kogudus