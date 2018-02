ERKÜ tänab 2017. a. annetajaid/ EANC Thanks 2017 Donors

Eesti Rahvuskomitee Ühendriikides tänab kõiki, kes annetasid 2017. a. korjanduskampaaniale. Teie annetused võimaldasid ERKÜ-l toetada 2017. a.:

Noorte tegevust:

- Eesti skaudid ja gaidid USA’s

- Lakewoodi Järvemetsa laager

- Long Islandi Laste Suvekodu

- Ida- ja Lääneranniku laste laulukooride osalemine “Mina Jään” laulu- ja tantsupeol Tallinnas

Publikatsioone:

- Vaba Eesti Sõna ajaleht

Üritusi ja eriprojekte:

- ERKÜ avalikkusele suunatud mitmekülgne programm St. Petersburg, Floridas

- New Yorgi Eesti Kultuuripäevad

- LA Lääneranniku Eesti päevad

- JBANC-i Balti konverents Washington, DCs

- „Laulev Revolutsioon“: elektrooniline arhiiv

Organisatsioone:

- Eesti Arhiiv Ühendriikides

- Joint Baltic American National Committee (JBANC)

- Central and East European Coalition (CEEC)

- ERKÜ Washingtoni büroo juhataja Karin Shuey poliitiline töö

The Estonian American National Council thanks everyone who contributed to the 2017 fundraising campaign! Your donations enabled EANC to support in 2017:

Youth activities:

- Estonian Boy Scouts and Girl Guides

- Lakewood Järvemetsa camp

- Long Island Estonian Children’s summer camp

- East and West Coast Estonian children’s choirs’ participation in the “Mina Jään” song and dance festival in Tallinn

Publications:

- Vaba Eesti Sõna newspaper

Events and Special Projects:

- EANC multi-faceted public program in St. Petersburg, Florida

- New York Estonian Cultural Days

- Los Angeles West Coast Estonian Days event

- JBANC Baltic Conference in Washington DC

- “The Singing Revolution” digital archive for researchers and educators

Organizations

- Estonian Archives in the U.S.

- Joint Baltic American National Committee (JBANC)

- Central and East European Coalition (CEEC)

- EANC Washington DC director Karin Shuey’s political work

2017 Donor List

Plaatina / Platinum ($1000+)

Aadu & Ana Abel

Marju & Rein Abel (armsa ema Hildegard Ringi mälestuseks)

Aadu & Kristi Allpere

Buckhead Rotary (matching gift for Aadu & Kristi Allpere)

Chevron Corporation (matching gift for Valdek Parik)

Ülle Ederma

Mai V. Hallingby

Elle Ahman Hammerman

Heili Pukk Herndon

Arne & Celia Kalm

Tiiu Kera & Norman Wolfe

Toomas & Judy Kukk

Maare & Jaan E. Kuuskvere (in memory of Maie)

Elaine & Jaan J. Mikk

Tõnis W. Niilus

Mart & Karen Ojamaa

Tiina Oviir

Valdek & Kati Parik (in memory of Kaljo Parik)

Toomas Rebane

Amilde-Marie & Ülo Roorand

Epp K. J. Sonin

Vilja K. Stein

Eric M. & Ina Suuberg

Jutta Olivia Tarien

Jüri Tint

Alar Toomre

Nancy B.Tuma

Marty & Luule Täht Wilson

Urmas & Karin Wompa (in memory of Susanna Triefeldt)

Anonymous (2)

Kuld/ Gold ($750-$999)

Vaino Ader

Jakob Partna

Vello & Tiiu Prima

Matti Teder

Anonymous (1)

Hõbe/ Silver ($500-$749)

Heljo Alari

Mai-Liis & Donald Bartling

Lia Bittar

Kersti & Dan Bruining

April & Mark A. Johanson

Joseph P. Laukaitis & Lya M.Karm

Linda & Enn Künnapas

Tiina Kurman

Gusten & Lorraine Lutter

Sigrid Maldonado

Mati Maldre

Eha E. McDonnell

Jon & Anna Mihkels

Jane E. Neuman, MD

Mati & Silvia Otsmaa

Maria Pedak-Kari

Malle Mai & Patrick Portway

Jack Bengt Riismandel

Grant Rissler & Maia Linask

Karin & Hans Ruus

Roswitha Kima Smale (to honor Arne Kalm)

Annelie & Toivo Sõber

Toomas & Riina Sõrra

Toomas & Paula Tubalkain

Anonymous (4)

Pronks/ Bronze ($250- $499)

Asta & Boris Auksmann (in memory of Karl Mikkelsaar)

Arvo Ederma

Estonian Society of Central Florida

Fred Foy & Gilda M.Karu

Eena-Mai Franz & Sven Roosild

Ines Kirsimägi Horton

Endel & Malle Jaska

Roberta & Jaan Kangilaski

Krista Kaups

Ilo & Margaret Leppik

Indrik & Kersti Linask

Kersti K. Linask

Madis Linask

Jüri V. Nõu

Hele-Mall Oja

Andres & Ursula Paap

Peter & Donna Pertel

Erika Petersen

Anu & Rein Pirn

Arvo & Beverly Prima

Ene & Rain Purre

Henn & Norma Jean Rebane

Maimu Reinla

Kaia Renss

William Slutz & Linda Roomann

Rein Saral

Mailiis Sildve (Hildegard Ringi mälestuseks)

Gary & Linda Spiros (In loving honor of Maie Currie & in memory of August Alber, Johanna Alber, Maimu Alber & Olivia Augustus Spiros)

Urmas & Leslie Talvet

Tina Vogler

Anonymous (10)

Toetaja/ Supporter ($150- $249)

Lia Aavaste

Sirje & Heino Ainso

Erika & Arthur Andreas

Olavi Arens

Robert & Sarina Ashford

Paul S. & Kersti Tannberg Blumenthal

Marika F. Bonner

Heidi Christiansen

Irja & Frank Cilluffo

Tiiu Csermely

Maie Currie

Walter & Helle DePalma

Marie & Vello Ederma

Jean File

Erik & Ell-Piret Multer Fritzell

Ene Harben

Kristi Heinsoo

Edith Heitur (Hildegard Ringi mälestuseks)

Dorrit Eeman Herreid

Olga Howard

Toomas & Suzann Jaagus

Silva Jensen

Igo Jurgens

Linda-Reet & Mart Kask

Juri & Eileen Keerdoja

Ines Kerra

Allan & Karin Kiisk

Kadi Kiiss

Saima Kint

Erik Kisa

Ingeborg & V. Walter Kojalo

Peter G. Kopperman

Eda & Rein Kosenkranius

Kersti & Robert Kringlie

Jon Kukk

Peter Kutt

Anne C. Kuuskvere

Barbara & Toomas Kuuskvere

Tiit & Ene-Mai Kvell

Tiiu Leetmaa

Kuno & Luige Lill

Tiiu & Veeliks Ling

Peter Lõhmus

Maimu & Ottomar Loorents

Helle E. Lukk, Md

Jaan Lumi

Mart Masak

Rein Mutso

Urmas & Aino Naeris

Ingrid Vaga Neel

Helvi Nesenbergs

Karl & Aino Noor

Carmen J. & Henno Normet

Tiiu Nurm

Ty Ojamaa

Peeter & Marianna Orro

Charles Pärl

Heikki Parts

Anne-Reet Pauga

Jim Payne

Raul Pettai

Arved & Marilee Plaks

Heldur Ronald & Irmeli Ratnik

Eve RebassooVaho Rebassoo

Tiia-Mai Redditt

Ene Riisna-Greenfield

Aire & William Salmre

Ina Sepp

Viktor & Pia Serspinski

Ingrid Shipotofsky

Andres & Alice Simonson

Eve & Thomas Simson

Rein Taagepera

Herta Talvet (Heljo Wompa mälestuseks)

Mari-Ann & Larry Taylor

George Treier

Jaak Treiman

Patricia Hughs-Troost & ThomasTroost

Sherry & Rein Turn

Sirje Uriko

Marcus & Tiina Vaska

Veronica Viro

Olaf & Anneliese Virro

Juta & Casimir Zacharski

Anonymous (in honor of Raivo Tamm)

Anonymous (14)

Sõber/ Friend ($1- $149)

Michael Ajango

Anne-Reet Ilves Annunziata

Virge Apfel

Paul Attemann

Elgi Kaarid Austell

Irja Otsa & Ed Balazs

Brad & Vickie Baltensperger

Helle Bart

Riina Poldma Bathish

Merike & William Bierbrunner

Waike Jõela & James Brangan

Wallace G. Christner

Jeff & Sandra Snow Conway

Urve Kask Crowder

Andrew Deuble / Ain Tohver

Linda A Noges Dimmitt

Estonian Evangelical Lutheran Church of Michigan

Estonian Society of Indianapolis

Estonian Society of Minnesota

Eleanor M. Foeller

Carol Gentalen

Sirje Helder Gold

Helgi Tõnisson Goppelt

Linda Grabowski

Linda Pajusi Halstead

Kaarel Hamersky

Rein Hark

Maie Kaarsoo Herrick

Robert & Saide Hettler

Evi Hill

Mart Hint

Anne Hirs

Ain Indermitte

Anil & Lois Jambekar

Li Jänes

Cynthia Jurisson

Tõnu Kalam

Endel Kallas

Ewa Kalman

Rein & Minnie Kansman

Andres M. Kask

Matti Kert

Mai Kiigemägi

Ulo Kiigemägi

Mati Kiin

Aksi & Rene Kikut

Henn & Reet Kilkson

Mall & Milton Kionka

Arvi & Janis Kivi

Marianne Kõiva

Mati Kõiva

Anne Koons

Henry Koppelmaa

John-Ülo Kuhi

Indrek Külaots

Leo Kull

Craig & Jeanne Kurtz

Mati & Suzanne Kuuskmäe

Helge Laan

Aili Labidas

Malle F. Lantz

Mary Laren

Alice Larson

Tiffany & D. Viiu Lawyer

Aili Lenhart

Ene Lieske

Rev. Jürgen Liias

Meeri & Juhan Liikane

Lembit & Karen Lilleleht

Kadri Linask-Goode

Tiiu Lukk

Harry Mandik

Helvi Maripuu

Silvia Marten

Olev-Jaak Massakas

Kaja McDonald

Andres & Shonagh Merits

Eda Sikkut Michael

Asta Nigol

Helmut & Antje Oja

Milvi Oja

Elo-Kai Ojamaa

Epp Rebane O'Neill

Dwight Overmoyer

Elna M. Palango

Helve & Heiki Parts

Hillevi & Sven Paul

Eve Parl Perri

Karl E. Petersen

Linda Kivi Porter

Kurt Pralle (In honor of Aino Kaevats' 100th birthday)

Arno Puskar

Inge M. Puskar

Siiri Puust

Vello Puust

David Rahe

Paul A. Raidna

Robert & Taimi Reip

Linda T. Remus

Linda Rink

Silvia Niilus Rock

Raal Roos

Tycho Rosenvinge

Ülle & Peep Saluri

Anatole Sarko

Kristina & Thomas Schendt

Edda Schweid

Kai & Peter Seelaus

Karin Shuey

Hele Mall Sibul

Eila & Margus Sieberg

Thomas Sieberg

Erich & Heidi Siismets

Mark Sildve

Iris Sinkel

Virve Soosaar

Helgi Soutar

Linda Heinaru & Thomas Strup

Hans Sulg

Malle & Toivo 1Tagamets

Merike Tamm

Lemmi & Enn Tammaru

Talvar & Villu Tari

Toomas & Ellen Tehve

Lydia Frey Thomas

Virve Toots

Imbi & Arvid Truumees

Jüri Tults

Elvi & Sulev Urv

Andy Uustalu

Markus Vaga

Silvia Vaher

Reet Roos Varnik

Paul Vesterstein

Daumants Viks

Karin & Leo Viru

Hele & Mark Vondra

Helle Williams

Bernt F.Winkel

Anonymous (48)