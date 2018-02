Paet eksib: Silicon Valleysse me Eesti esindust ei vaja

Urmas Paeti arvamus Eesti Päevalehes, et Eesti peaks Silicon Valleysse looma oma diplomaatilise esinduse * , on teretulnud avalöök üheks kaua küpsenud avalikuks mõttevahetuseks, kirjutab Eesti Päevalehes Eesti aukonsul Jaak Treiman, kes leiab, et esindus peaks asuma Los Angeleses.

Olles olnud üle 30 aasta Eesti aukonsul Los Angeleses, olen toetanud USA läänerannikule Eesti elukutseliste diplomaatide mehitatud konsulaadi rajamist sellest ajast peale, kui Toomas Hendrik Ilves oli veel Eesti suursaadik Washingtonis. Seega üle 20 aasta.

Paeti esitatud tehnoloogiasuurs aadiku kujutelm võib küll kütkestav olla, kuid selle rõhuasetus on liialt kitsas ja saadik asuks vales kohas. Ettepanek ei rahulda paljude Eesti ettevõtete vajadusi alates meelelahutustööstusest kuni reisikorralduseni ja eirab läänerannikul elavate või sinna reisivate Eesti kodanike teenindamise tarvet.

Ühendriikide lääneosa (sh Alaska ja Hawaii) hõlmab ligikaudu 7,6 miljonit ruutkilomeetrit. Euroopa Liidu pindala on ligemale 4 miljonit ruutkilomeetrit. Ameerika eestlaskonnast elab peaaegu 30% USAs Kaljumäestikust lääne pool. Los Angeles ja selle ümbruskond on eestlaste teine suurima koondumusega piirkond Ameerikas.

Rahvusvahelise valuutafondi ja USA majandusanalüüsi büroo andmeil on California majandus möödunud Prantsusmaast ja Brasiiliast, saades maailma suuruselt kuuendaks majanduseks. Sellel on oma põhjus, miks 103 maailma maad on Californias rajanud oma diplomaatilise esinduse Los Angeleses ja ainult 66 San Francisco piirkonnas. California majandus ei ole koondunud põhjapoolsemasse nn Silicon Valleysse ehk Santa Clara orgu San Francisco lahe ääres, vaid osariigi lõunaossa - Los Angelese, Orange'i, Riverside'i ja San Diego maakonda. Seal on California majanduse süda ja arengumootor.

Los Angelese, Long Beachi ja Santa Ana ümbruskond on Ameerika suurima tootmisega haaratud tööjõu asukoht. Võtmetähtsusega tööstusharud on aeronautika, elektroonika, energia ja rohetehnoloogiad, keemiatööstus, masinaehitus, moe- ja rõivatööstus, teadus- jm kõrgkvalifitseeritud erialade pakutavad teenused, haridus, turismimajandus.

Lõuna-California meelelahutustööstus on maailmas tunnustatult liidripositsioonil. See ei hõlma mitte ainult näitlejaid, kirjanikke ja otsest produktsiooniala, vaid ka vajalikke toetavaid majandusharusid nagu digitaaltehnoloogia valdkond - ala, mis on valmis Eesti osaluseks ja innovatsiooniks.

Enam kui triljon dollarit

Ühendriikide valitsuse hiljutised kokkuvõtted Ameerika suurlinnaliste alade majandusvõimekusest näitavad, et Los Angelese ja Orange'i maakonna piirkondlik majanduse kogutoodang on viimase aastaga kasvanud 38 miljardi dollari võrra, ulatudes 1,002 triljoni dollarini. Üleameerikaliselt vaadates, kui Los Angelese piirkond oleks omaette osariik, siis selle majanduse aastane kogutoodang jääks maha üksnes California, New Yorgi ja Texase osariigi omast, vahetult edestades Floridat. Los Angelese piirkonna viis maakonda kokku moodustavad maailma 16. majanduse.

Los Angeles on vähemalt 40 kõrgkooli kodulinn, sh üldtunnustatud uurimiskeskused California Institute of Technology ja selle koostööpartner Jet Propulsion Laboratory; University of California at Los Angeles (UCLA) ja University of Southern California (USC).

USA poliitikas on Kongressi esindajatekoja enamuse liider Lõuna-California saadik. Californiast pärit kongressiesinduse üheksa liiget kuuluvad esindajatekoja väliskomisjoni. Neist kaheksa, s.h komisjoni esimees, on Lõuna-Californiast. Mulle on teada antud, et viimastel andmetel on 13 Californiast valitud seadusandjat Kongressi Balti nõukoja (Congressional Baltic Caucus) liikmed. Seda on rohkem kui ühestki teisest osariigist. Neist 11 on Lõuna-Californiast.

Aukonsulite volitused on piiratud

Ühendriikide lääneosas esindab Eestit neli aukonsulit, kattes Washingtoni, Arizona ja California osariigi. Meil pole aga võimalik täielikult teenindada selle piirkonna eestlaste jt isikute vajadusi, olgu nad kohalikud elanikud, õppima tulnud või turistid. Meil ei ole õigust välja anda viisasid, vastu võtta dokumentide (passi, isikutunnistuse, digitaalse isikutunnistuse) taotlusi, dokumente notariaalselt tõestada ega täita muid ülesandeid, mis tavapäraselt kuuluvad karjäärikonsulite töö hulka. Neid teenuseid vajavad inimesed peavad kulutama aega ja raha, et sõita maha 4500 km maa idarannikule või ootama New Yorgis paikneva Eesti konsuli juhuvisiiti läänekaldale kord-paar aastas.

Juba algsest määratlusest tulenevalt täidab aukonsul oma kohuseid osalise tegevusajaga, n-ö kohakaaslusega. Nii pole meil neljal võimalik pühendada täit energiat ja asjatundmist Eesti ärivõimaluste avardamiseks USA lääneosas. Andrus Viirg ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus teevad Silicon Valleys küll vägilasetööd, kuid see hõlmab eeskätt ühe kitsa geograafilise paikkonna ja ühe piiritletud tööstusharu vajadusi. Konsulaat Los Angeleses suurendaks ka Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse kandepinda ja looks sünergia, mis suurendaks mõlema tegevuse tõhusust üle California ja Ameerika kogu lääneregioonis.

Uue konsulaadi avamise ja tegevuse rahastamine ei tohiks olla peaküsimus. See on küsimus eelistustest. Eesti konsulaadi avamine Los Angeleses on tähtis. See oleks tark strateegiline tegu, mis annaks mitmekordset kasu ärivõimaluste rohkendamise, inimestele parema teenindamise pakkumise ja Eesti maailmale soodsa esitlemise vallas. See on panustamine tänasesse, aga veel rohkem homsesse.

EPL, 7. jaan. 2018

*Paet: Eesti peaks Silicon Valleysse looma oma diplomaatilise esinduse 12. dets

Jaak Treiman,

Eesti aukonsul Los Angeleses

EPL