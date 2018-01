ERKÜ ja ÜEKN Jõulutervitus

Jõulud tulevad sel ajal, kui päevad on kõige lühemad, mis on tavaline meile, kes me elame põhjapoolkeral. Kodu-Eestis on päev vaevalt viis tundi pikk. Kuid lõuna pool ekvaatorit on hoopis aasta kõige pikemad päevad, kui jõulud saabuvad. Siiski võtavad meie kaasmaalased seal jõulupühi vastu samade eesti kommetega kui meie, kes me elame põhjapool.

Maailma perspektiivis on siis valguse balanss olemas, kuid see ei tähenda, et praeguses maailmas igas kohas või igal inimesel on võimalik tasakaalu ja sellega kaasnevat head rahu ja kindlusetunnet kogeda. Mõtleme nende peale, kes kannatavad sõja ja kurja keerises ning loodame, et järgmine aasta toob rahu ja kergendust kõigile.

Ja siis tänuga meenutame aegu minevikus, kui olime noored ja vanemad valmistasid meile jõulurõõmu, kas siis Eestis või uues kodus välismaal.

Perekonnaliikmed tulid kokku, et ühiselt nautida pühadetunnet ja oma armsamatega koos olla. Samuti tänapäeval hoiame oma traditsioonidest kinni. Pühitseme jõule koos oma pere ja sõpradega, valmistame eesti jõulutoite. Tunneme rõõmu laste ärevusest jõuluvana oodates ning oleme õnnelikud, et saame jõululapse tulekut tähistada.

Jõulupühad on alati olnud meile tähtsad, tuues eestlasi kokku kas jumalateenistustel, koosviibimistel, täienduskoolide aktustel või oma kodudes perega oodates jõuluvana tulekut ja pühaderõõmu.

Varsti algab uus aasta. Sellega algab aasta, millal Eesti Vabariik tähistab oma saja-aastast juubelit. Vähesed on veel alles, kes saja aasta eest olemas olid. Kuid tänu nendele ja meie esivanematele, kes on juba manalasse läinud, on meie keel, kombed ja traditisioonid, kultuur ja kirik tänaseni edasi kantud nii Eestis kui ka teistes maades, kus eestlased asuvad. Meie kohustus on samuti eestlust edasi kanda oma järglastele. Oleme õnnelikud, et eestlased üle maailma saavad samade kommetega ja väärtustega jõule pühitseda. Ja tuleval aastal, igal pool kus asume, pühitseme Eesti Vabariigi 100!

Eesti Rahvuskomitee Ühendriikides kui ka Ülemaailmne Eesti Kesknõukogu soovib kõigile ilusaid ja rõõmsaid jõulupühi ja kõike head ja edu algavaks uueks aastaks. Teeme kõik oma parima, et eestlus kestaks vähemalt mitusada aastat veel!

Parimate soovidega,

Marju Rink-Abel

ERKÜ ja ÜEKN esimees