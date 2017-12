Eestlased pakuvad Floridas maitsvat kreeka toitu

St. Petersburg’is Florida osariigis ootab meeldiv üllatus restoranis The Little Greek Fresh Grill, 1052 4th Street North. Selle asemel, et näha kontorilaual Ameerika laualipu kõrval Kreeka lippu, on seal hoopis sini-must-valge Eesti lipp.

Põhjus on see, et restorani omanikud on eestlased Risto ja Pille Tedremets, kes on pärit Kerna Vallast Mõnuste külast Eestist.

Risto õde Sigrid Bratic on üks The Little Greek Fresh Grill frantsiisi asutajatest ja omanikest. Sigrid Bratic esines 11. novembril 2017 St. Petersburg Hiltonis peetud Eesti Rahvuskomitee Ühendriikides paneel-vestlusel „Florida Estonian-American Entrepreneurs”, kus kõik esitajad olid huvitaval kombel naised.

Oma sõnavõtus Sigrid selgitas, et hakkas kreeka toiduga tegelema, kui oli võimalus ära osta üks kreeka restoran. Ta arvas, et sellel toidul oleks rohkem minekut kui Eesti toidul, mis on veel praegu Ameerikas suuremale osale inimestest võõras. Restorane on juurde tulnud ja Ameerikas on praegu üle 24 The Little Greek Fresh Grill restorani neljas osariigis ja number kasvab.

Pille ja Risto, kes said Ameerika tööload, ostsid Sigridilt müügieelisõiguse ehk frantsiisi St. Petersburgis. Restoran avati maikuus 2016. The Little Greek Fresh Grill pakub maitsvat ja värsket kreekapärast toitu ning isuäratavaid magustoite nagu baklava. Need, kes ei viitsi ise restorani sööma tulla, võivad roogi tellida telefonil (727-826-0703) või internetist ja toit tuuakse koju. Sellega aga jääb Eesti lipp nägemata ja kaotad võimaluse Pille ja Ristoga emakeeles vestelda.

Gilda Karu