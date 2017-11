Stockholmi Eesti Kool otsib direktorit

Stockholmi Eesti Kool kuulutab 2018/2019 õppeaasta eel välja konkursi Stockholmi Eesti Kooli direktori ametikohale.

Stockholmi Eesti Kool on 1945. aastal asutatud erakool, kus tegutseb eelkooliklass ja põhikooliklassid 1-9 ning mida juhib Stockholmi Eesti Kooli sihtasutus. Koolis toimub õppetöö rootsi õppeplaani alusel, kooli suunitluseks on eesti keel ja kultuur. Eesti Koolis on 210 õpilast ja kool asub Stockholmi vanalinnas. Kooli tegevuse nurgakivid on Eesti ja Rootsi; kvaliteetsed teadmised; lähedased suhted; keset linna.

Eesti Kooli direktori ülesandeks on pedagoogilise arendustegevuse juhtimine, luues koolis positiivse koostööõhkkonna, kirjutatakse töökuulutuses. Ja pikemalt veel direktoriks pürgija soovituslikest omadustest ja nõudmistest haridusele ja senisele karjäärile.

Keda amet huvitab, saab lähemalt lugeda Rootsi eestlaste seltsi veebilehelt http://sverigeesterna.se/2017/11/15/stockholmi-eestikool-otsib-direktorit/

Avaldused Eesti Kooli direktori ametikohale kandideerimiseks palutakse saata sihtasutuse juhatajale Olari Ilisonile This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. hiljemalt 1. detsembriks.

Täiendava info saamiseks võib ühendust võtta Eesti Kooli direktori Jaan Seimiga This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Eesti Kooli kodulehekülg: www.estniskaskolan.se

Facebooki grupp: Estniska Skolan i Stockholm