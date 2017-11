Gaidide ja skautide tulemuslik aastakoosolek

Eesti Gaidide Maleva ja Eesti Skautide Maleva USAs järjekordsest aastakoosolekust osavõtjad. Keskel istuvad Malevate juhid nskm Mart Kuhn ja ngdr Hillevi Ets.

USA Eesti Gaidide Maleva ja Eesti Skautide Maleva juhtkond ja liikmed kogunesid 14. oktoobril Järvemetsa laagriala peamajja, et arutada möödunud aastat ja panna paika panna uue tegevusaasta kava. Kohal oli ka kaks külalist Kanadast – välis-Eesti Gaidide Liidu peagaid gdr Ingrid Kütt ja Eesti Skautide ja Gaidide Malev Kanadas juht nskm Aleks Kivi.

Koosolekud avati lipuheiskamisega. Nskm Mart Kuhn tervitas kohalolijaid ning avas malevate aastakoosoleku palvega. EGM USAs jht gdr Leena Kangro tervitas kohalolijaid ning Kanadast tõid tervitusi gdr Ingrid Kütt ja nskm Aleks Kivi. Sõna võttis ka ESGSSLi juht skm Mati Kobin. Soojalt lõunamaalt tulid gaidsõsaratele tervitusi tooma gdr Urve Põhi, ngdr Kaie Latterner ja ngdr Anneliis Kuusik. Tervitas ka Eesti Skautide Liidu peaskaut skm Rein Linask, kes soovis kohalolijatele indu ja jõudu heaks tegevusaastaks ning kutsus gaid- ja skautpere tähistama Eesti Vabariigi 100. aasta juubelit, eesti kultuuri ja raskelt kättevõideldud iseseisvust väärikalt nii ühiskondlikel üritustel kui ka isiklike tegudega ja pereringis.

Algasid malevate koosolekud. Gaidide malevas toimusid sel aastal valimised. Maleva uueks juhiks valiti ngdr Hillevi Ets. Viisteist aastat juhi ametit pidanud

gdr Leena Kangro jätkab maleva abijuhina. Sekretäri kohalt loobus juba aastaid Eestis elanud ngdr Marika Ets ja selle ameti võttis üle ngdr Lea Kiik. Laekuri ametisse jääb gdr Katrin Pillion. Üksikgaidide juhina töötab ngdr Anne Holda. Maleva tegevusjuhiks jääb ngdr Linda Kangro. Neile sooviti jõudu ja jaksu!

Skautjuhtide koosolek leidis aset hubases skaudimajas, kuhu koguneti kohe peale aastakoosoleku avamist. Soojalt tervitati külalisena osalevat Kanada maleva juhti nskm Aleks Kivi. Enne aruannete ja tulevaste plaanide juurde asumist mälestati leinaseisakuga sel suvel lahkunud ESM USA-s auvanemat skm Elmar (Emu) Saarniitu ja kaht Vikerlaste skautüksuse asutajaliiget – Enn Kõivat ja Madis Raudseppa.

Skautmaleva juht nksm Mart Kuhn valiti tagasi ametisse ning Skautmastrite kogu esimeheks jäi ka skm Gunnar Tamm. Ka staabid jäid endisteks. Tänati aktiivseid juhte ning kutsuti ka uusi juurde.

Aasta tegevusele tagasi vaadates meenutati suvelaagrit ELUPUU ning tänati laagrijuhtkonda, kes sel aastal oli keskmisest palju noorem. Hästi tehtud, juhid ja

skautpere! Koostöö gaididega hinnati heaks. Üksuste tegevusaruannetes jäi kõlama, et noortel ja juhtidel on jätkuvat huvi eesti skautluse tõrvikut kõrgel hoida, metsaja skauditarkusi edasi õppida ja koos käia. Leiti, et selle saavutamiseks tuleb ka edaspidi kaasata nooremaid juhte ja peresid. Hetkel on aktiivsed üksused Connecticutis (Vikerlased) ja New Yorgis (Viiking). Suvelaagris osales ka üksikuid hundusid ja skaute, kuid neid proovitakse ka üksuste liikmenimekirjadesse tõmmata, et hoida paremat kontakti, programmi ja ühtekuuluvust. Viikingu üksuse juhi Siim Vanaselja kirjalikult esitatud aruandes jäi kõlama lootus, et New Yorgi hundukarja ja skautperega sooviksid liituda uued liikmed; koondused peetakse NY Eesti Majas samadel päevadel, kui on avatud eesti kool. Plaanis on edasi tegutseda katsete õppimisel ning osaleda väljasõitudel. Connecticuti skautüksuse Vikerlased juht skm Leelo Linask andis ülevaate üksuse tegevusest, kus rõhutas poiste kaasamist juhtimisse ning tegevuste planeerimisesse. Noored on väga võimekad ja saavad aidates rohkem kogemusi – see on skautluse põhimõte.

Möödunud aasta üksuse tegevustest jäid kõige rohkem silma Vikerlaste suusapäevad ja üksuse kevadlaager Järvemetsal, Peeps X (kus peeti ka ürituse 10. aastapäeva). Nauditi ka Järvemetsal peetud suvelaagrit ning tegutseti jõuliselt edasi katsete kallal. Avaldati heameelt, et üksusest kasvanud noored juhid mängisid suurt rolli selle aasta maleva suvelaagri läbiviimisel. Koosolekul rõhutati, et skautlus on lõbus ja kasvatuslik aastaringne tegevus ning tänati ESGSSL USAs juhtkonda, selles eest, et Järvemetsa ala on ilusti säilitatud skaudigaidi tegevusteks. Peeti silmas, et tuleb ka edaspidi aidata talgute ja projektide läbiviimisel. Koostöö Eesti Skautide ja Gaidide Sõprade Seltside Liiduga on hea. Tänati!

Tähelepanelikult arutati tulevaste suurlaagrite graafikuid ning oldi Kanada esindajaga nõus, et skautperede koostööle ja sõprussidemete säilitamisele tuleks kindlasti aega panustada. Ühiste ürituste korraldamine nõuab küll suuremat eeltööd ja rokem ressursse, aga koos on võimalik saavutada parimaid tulemusi eesti noorte ja gaidluse-skautluse huvides.

Pandi paika järgmise tegevusaasta kalender:

Jüripäeva nädalalõpulaager – 21.-22. aprill 2018

Jüripäev – 22. aprill 2018

Malevate suvelaager – 11.-19. august 2018

Aastakoosolek – 13. oktoober 2018

Aasta jooksul võivad lisanduda veel teisedki nädalalõpulaagrid, talgupäevad ja muud üritused. On selge, et noortel püsib suur huvi laagri ja gaidliku-skautliku tegevuse vastu. 2018. aasta suve gaidlaagril on tubli noor juht juba olemas: gj Viktoria Hallikäär, abijuht ngdr Linda Kangro.

Pärast koosolekuid istuti veel peamajas söögilaua ümber. Kõhumurede eest hoolitsesid lausa suurepäraselt Connecticuti ESGSSi esinaine Linda Linask ning abilised skm Leelo Linask, Kristjan Karu ja nskm Ivan Kavoleff. Peale koosolekuid ja õhtusööki siirduti saunamees skm Mati Kobina poolt kuumaks ja kutsuvaks köetud sauna.

Järgmisel päeval arutati kuidas tihendada koostööd ja ühiseid üritusi Kanada malevaga. Ilm oli haruldane ja sõprussidemed soojad; tunti puudust kauaaegsetest liikmetest, kes kohal ei saanud viibida ning peeti meeles juhte, kes varem valgustanud skautlikku teed.

gdr Tiina Ets

skm Leelo Linask