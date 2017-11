Eesti 100 sünnipäevakink - Saaremaa kalmistud korda

Saaremaa kalmistute teabepäeval. Aavo Reinfeldt ning Rita Peirumaa (Muinsuskaitseameti Saaremaa vaneminspektor).

Nagu te kõik juba hästi teate, tähistab Eesti Vabariik oma 100. sünnipäeva 2018. aasta veebruarikuus!

Kõik eestlased ja Eesti sõbrad nii kodus kui ka välismaal on innukalt kutsutud Eesti sünnipäeva tähistama! Paljud eestlased plaanivad tulla võõrsilt Eestisse ja ja osalevad EV 100 üritustel. Neil, kellel pole kahjuks võimalik Eestimaale reisida, saavad kaasa elada kaugelt.

Soovitan kõigil külastada www.EV100.ee veebisaiti, et vaadata põnevaid plaane ja kingitusi meie kodumaale, mida on teinud inimesed üle kogu maailma. Veebileht pakub olulist teavet nii eesti kui ka inglise keeles.

Soovin, et kõik eestlased mõtleksid, kuidas Sina, Sinu pere ja sõbrad saavad 100. aastapäeva vääristada unikaalselt ja meeldejäävalt.

Mul on hea meel, et olen kaasatud EV100 raames tegutsemisse – ka mina teen oma kingituse Eestile! Minu kingituseks on projekt, mille eesmärgiks on korrastada ja puhastada Saaremaa kalmistud (neid on 47), et meie esivanemad saaksid väärikalt puhata kodumaa mullas. Ilma nendeta ei oleks meid ja meie ülesanne on hoida nende mälestust, kes on olnud enne meid ja üles ehitanud Eesti.

Oleme projekti raames juba teinud palju tööd, uurinud kalmistute olukordi, paljud neist vajavad korrastamist. Meie soov on, et kõik väliseestlased, kes soovivad oma Eesti esivanemate mälestuse hoidmisele kaasa aidata, annetaksid selle projekti heaks. Meie toimetame annetused täies mahus konkreetsetele

Saaremaa kalmistutele, otse inimestele, kes neid oma kätega korrastavad ja puhastavad. Oleme loonud selleks veebisaidi, palun vaadake www.saaremaacemeteries.ee

Tere tulemast osalema selles EV 100 kingituses või mõnes muus unikaalses projektis, mis on praegu käimas ja mida saab leida EV100 veebisaidilt.

Palju õnne, Eestimaa!

Aavo Reinfeldt

Võta minuga ühendust:

