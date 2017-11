New Yorgi Eesti Kooli ajalugu sõnas ja pildis

See oli mõni nädal tagasi, kui sain Eesti Rahvusraamatukogult Tallinnas kirja, et nad otsivad raamatut: “80 aastat eesti keeles ja meeles, New Yorgi Eesti Kool”. Koostanud Merike Barborak, ERKÜ ja New Yorgi Eesti Kool, 2014; 245 lk.

Kuna minu side NY Eesti Kooliga lõppes juba 1970, siis polnud ma kahjuks märganud “Vaba Eesti Sõna” artikleid aastal 2014, kus raamatut tutvustati: septembris lastele pühendatud “Väike VES” ja oktoobris Aime Andra ülevaade “New Yorgi Eesti Kooli väärikas 80. juubel”. Nii pidin pöörduma küsimusega Merike Barboraki poole, kes saatis mulle raamatu koopia, mis nüüd edasi Tallinnasse läheb.

Lugeja küsib, et kui teost on ajalehes juba paaril korral kirjeldatud, miks kirjutan ma temast siis uuesti? Vastus on lihtne. Raamatut uurides oli selge, et tegemist on ainulaadse ülevaatega ühest Ameerika eestlaste panusest, tänu millele on võõrsil nii tõhusalt säilinud “eesti keel ja meel”.

Alustan sellega, et raamat on (teksti osas) paralleelselt kakskeelne – vasakul leheküljel eesti keel, paremal inglise keel. Nii pole kellelgi raskust teda lugeda. Teose sisukord annab hea pildi sisust. Kokkuvõttes on see järgmine:

• Eestlaste algus Ameerikas

• Mälestused aastatest 1934-47; esimesed eesti koolid siin

• Eesti põgenike saabumine ja ajastu 1950-61; praeguse eesti kooli avamine NY Eesti majas novembris 1950

• Siinsündinud generatsioonid eesti koolis 1961-82

• Aastad 1982-2005, mil taastati ühendus Eestiga

• Uued Eestist saabujad ja aastad 2005-14

Tegu pole aga linnulennulise ülevaatega. Leiate siit selliseid üksikasju nagu:

• Õppekavad ja tunniplaanid klasside järgi

• Mitu NY Eesti Kooli majanduslikku aruannet

• Ameerikas ‘70. aastatel tegutsenud eesti koolide statistika

• Näited eksamitest, tüüpilisest lõputunnistusest jne

• NY Eesti Kooli lõpetanute nimekiri 1952-2014

• Kooli juhatajate ja õpetajate (osaline) nimekiri

Peatekstis saate lugeda ligi 40 õpetaja ja õpilase isiklikke muljeid ja mälestusi koolist. Neile lisanduvad arvukad fotod Eesti Kooli kõikidest ajastustest. Pangem ka tähele, et mitmest õpilasest said hiljem õpetajad.

On ilmne, et sellise raamatu koostamine nõuab nii autoritelt kui kaastöölistelt suurt panust. Ja nii on nimede avaldamisega (üle 25) tunnustatud kõiki, kes kaasa aitasid fotode ja keelelise külje (ka tõlkimine) alal. Kolm, keda tuleb pidada eriti suurteks eestvedajateks, on raamatu koostaja Merike Barborak ja tema abid Aire Salmre ja Kadri Sepp. Olgu tänu kõikidele!

Raamatut saab ikka veel tellida Merike Barborakilt, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , NY Eesti Kool, 243 East 34th Street, New York 10016. Hind on $20 pluss saatekulu.