“Eesti 100” Juubeligala New Yorgis leiab aset 31. märtsil 2018

Mis toimub 31. märtsil 2018?

31. märts toob New Yorgis kokku eestlased ja Eesti sõbrad, et tähistada suurejooneliselt Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva. Peokohaks on välja valitud Central Park South’is asuva Essex House’i elegantne ballisaal, mis on vääriline koht sellisele ainulaadsele üritusele.

Inspiratsiooniallikaks on korraldajatele Meeskoori ballid, mille hiilgav mälestus on siiani eredalt paljudel meeles ja me loodame pakkuda ka nooremale põlvkonnale sarnast elamust. Peole on oodatud kõik, kes peavad Eestit kalliks ja tahavad tähistada vääriliselt kodumaa juubelit.

Kes korraldab?

Meie korraldajate hulgas on inimesi igas vanuses ja iga taustaga. Peakorraldaja on Karin Ashford, kes juristile omaselt hoolikalt jälgib, et iga detail oleks paigas. Talle on suureks abiks Tiina Vaska, kes tegeleb fundraising’uga. Maria Becker töötab tihedalt koostöös Kariniga, et meie koduleht funktsioneeriks ning kõikide piletid ja annetused jõuaksid õigesse kohta. Mari Teedla, Merle Jalakas ning Merike Barborak hoolitsevad meelelahutuse eest. Kadi Dulude tegeleb sotsiaalmeediaga ning tema käe alt on tulemas toredaid videosid meie ettevalmistusest. Laura Nanits, Aili Puskar ja Hele-Mai Varik teevad kõik selleks, et sünnipäevapidulistel oleks saalis kaunis viibida.

Meid kõiki ühendab armastus Eesti vastu ja soov Eestile sünnipäevaks kinkida vääriline pidu. Oleme kevadest alates töötanud koos selle idee kallal ning usume, et tegemist saab olema ainulaadse peoga, mille sarnast pole ammu New Yorgis olnud. Grupp tegutseb Eesti Kultuurfondi Ameerika Ühendriikides all.

Millist meelelahutust võib oodata?

Õhtu teema on Eesti muusika läbi sajandi, seega kindlasti tantsukingad jalga! Tantsumuusikat teeb kohalik orkester, kellele pakub vaheldust Eestist pärit retroansambel Mesi – kaunilt kõlavatest Eesti naistest koosnev ansambel, kes laulab eesti (tantsu)laule läbi viimase saja aasta. Kindlasti leiab nostalgilist äratundmisrõõmu iga külaline. Pakume pilguheitu varsti Broadway’l esietenduva muusikali Singing Revolution (Laulev revolutsioon) lauludele. Õhtu lõpus mängib noorte seas tuntud DJ Stefan Skonberg muusikat. Loodame pakkuda peo käigus veelgi toredaid üllatusi.

Kas on vaja kinni panna kohad laudades?

Me soovime, et pidu oleks meeleolukas – inimesed tantsiksid, suhtleksid, leiaksid uusi sõpru ning lööksid vanade sõpradega shampuseklaase kokku! Seepärast ei ole meil plaanis ka pidulikku õhtusööki, vaid korralikke suupistevalikuid, mida saab süüa vajadusel ka püsti seistes. Kui aga kellelgi on soovi enda laudkond moodustada ning selleks laud kinni panna, saame ka seda korraldada.

Mis riietuses peaks kohale tulema?

100 aastat on suur sündmus ja me ootame, et inimesed panevad end ka samaväärselt riidesse. Pikad õhtukleidid-ülikonnad kindlasti, aga miks mitte ka oma kihelkonna väärikad rahvariided.

Kust saab osta pileteid?

Piletimüük toimub peamiselt meie kodulehel www.EV100GalaNYC.org kasutades krediitkaarti. Neile, kes eelistavad tshekiga maksta, on lahendus saata tshekk Kultuurfondi laekurile Ines Hortonile “The Foundation for Estonian Arts and Letters, Inc.“ nimele ja saata järgnevale aadressile:

Ines K. Horton,

235 East 62nd Street, Apt 2F, NewYork, NY 10065

märkides peale Gala.

Piletite ostuga peaks kiirustama, sest kohtade arv on piiratud ning juba praegu ostetakse pileteid hoolega. Uuel aastal tõuseb hind märkimisväärselt. Piletihind on päris korralik.

Miks küsite veel annetusi?

Meie eesmärk on tegelikult hoida piletihind võimalikult madalal, et kõigil oleks võimalik peost osa võtta. $160 dollarit katab ära osaliselt kulud – nt kauni ballisaali rendi, suupisted ning tasuta alkoholivaliku, kuid mitte kõik. Ülejäänud kulud loodame katta annetustest nii eraisikute kui fondide käest.

Gala üks eesmärke on terve Idaranniku eestlaste, eesti kogukondade ja eesti organisatsioonide ühendamine, et ühisel jõul see kaunis pidu korraldada. Juba praegu on mitmed lahked annetajad ning paar suuremat organisatsiooni Gala elluviimist toetanud. Mida rohkem on meil toetust, seda võimsamat pidu Eestile saame korraldada.

Kõik sponsorid saavad saata isikliku tervituse Eestile sünnipäevaks, mis leiab äramärkimist nii Gala broshüüris, sotsiaalmeedias kui ka koduleheküljel. Rohkem infot leiab selle kohta samuti meie kodulehel. Kõik annetused on tulumaksuvabad.

Sageli on sellised galad fundraiser’id, mis koguvad raha mingi ülla eesmärgi nimel. Kas ka teie Gala?

Meie eesmärk on eelkõige katta peo kulud ja võimaldada kõikidel eestlasel ja Eesti sõpradel peost osa võtta. Kui aga lahkete annetajate abil koguneb suurem summa, siis ülejääk läheb samal nädalal toimuvate Kultuuripäevade elluviimiseks.

Gala kestab hilisõhtuni. Kas kaugemalt tulijatele on ka korraldatud ööbimisvõimalused?

Jah, oleme hoolitsenud ka kaugete külaliste eest. Sealsamas Essex Hotellis on valida mitmete soodushinnaga tubade vahel – nii kahele, neljale kui ka juba suurele perele sviidiga. Kokkulepe on Salisbury Hoteliga (123 West 57th Street) soodushinnaga tubade jaoks. Täpsem info sooduskoodide kohta on meie kodulehel.

Mis toimub veel samal nädalal?

Nagu eelpool mainitud, on tegemist terve sünnipäevanädalaga – see on nagu väiksem versioon Lääneranniku Eesti Päevadest, mis on täis eesti kultuuri. Kolm üritust on põimitud üheks terviklikuks kogumiks, mis pakub kindlasti kõikidele suurepärast elamust.

Nädala keskel algavad traditsioonilised New Yorgi Eesti Kultuuripäevad, mis sel korral räägivad meie juurtest - kust me oleme tulnud ja kuidas selle teadmisega edasi minna. Laupäeva õhtul on pidulik Gala ning pühapäeval lõpeb nädal suurejoonelise eesti koorilaulu kontserdiga Lincoln Center’is.

Kuidas saab kaasa lüüa?

Kõige olulisem on, et kõik tuleksid kohale, võtaksid kaasa oma sõbrad ja lähedased ning pidutseksid koos meiega. Me kõik teame, kui raske on mõnikord leida sobivat jõulukingitust inimestele, kel on kõik olemas. Miks mitte sel korral siis näiteks kinkida oma emaleisale, vanavanematele või ka lastele hoopis piletid Galale. Kindlasti leiab see väärikat kasutust. See on ju meie pidu – soovime, et kõigil oleks vahva ja lõbus ning et mälestused Eesti 100. sünnipäevast kestaksid aastaid.