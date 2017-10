Metsaülikooli panus eestlusele

Seoses Kanadas Kotkajärve Metsaülikooli 50. aastapäeva tähistamisega väärib esile tõstmist MÜ panus eestluse säilitamisele diasporaas. Võtsin osa MÜst 1969.a. eesti keelegrupi juhendajana ja olin nii vaimustatud sealsetest kõrgetasemelistest loengutest, mis hõlmasid eesti kirjandust, kultuuri, laudkonna vestlusi ja rahvatantsu, et tagasi New Yorki tulles sain kokku kahe MÜ vilistlase, Mardi Valgemäe ja Ilmar Mikiverega, et hakata ühiselt organiseerima taolist üritust kevadises New Yorgis. Kotkajärve ürglooduse lummust asendasime põnevate põigetega Broadway teatritesse, kus kohalik teatrielu pakkus põnevust ja pinget. Otsustasime nimetada planeeritut neljapäevalist üritust Kultuuripäevad ‘70 ja valisime Dr M. Valgemäe esimeste päevade üldjuhiks. Kultuuripäevade juhtkonnad on vaheldunud, kuid päevad on kestnud vahetpidamata tänaseni. Aastatel 1969 kuni 1982 võlus Kotkajärve MÜ mind viis korda tagasi.

Samast allikast inspiratsiooni saanud Dr Mare Taagepera organiseeris järgmisel aastal Metasülikooli Los Angeleses, lühidalt kutsutud MÜLA-ks. MÜLA kestis kuni Eesti taasiseseisvumiseni. Nende kokkutulekud toimusid kohalike eestlaste kodudes 5-6 korda aastas. Esinejate seas oli tihti kultuuritegelasi kaugemalt, ka võimaluste korral Eestist. Veetes nüüd iga suve Eestis, hakkas Mare tajuma sisukate debattide puudust avalikus arutelus ning jõudis otsusele, et Eestile olulisi küsimusi peaks eesti kuulajaskonnaga arutama. 2004. a. organiseeris ta neli päeva kestva MÜ Käärikul. Kääriku MÜ on kestnud ja aja jooksul võitnud laia populaarsuse üliõpilaste hulgas. Üle aastate on välja on antud neli kogumikku sel foorumil arutatud teemadest. Tänavuse arutelu teema oli: Mida Eesti kardab? ja üks lektoritest oli president Kersti Kaljulaid.

Kasutades ära 1976. a. Baltimores, USA-s peetud ESTO pidustusi, otsustas MÜ juhtkond vahetult peale ESTO-t korraldada Pennsylvanias, Pocono Seminari, millest võttis osa lisaks USA ja Kanada osavõtjatele eestlasi Rootsist, Austraaliast ja mujalt. See seminar kandis head vilja ja sellele järgnesid METROO-de (MÜ Rootsis) ja MÜA-de korraldamine Austraalias. Peale taasiseseisvumist, mitmed METROOga seotud isikud kolisid Eestisse (Jaak Maandi, Jaan Uustalu) ja korraldasid seal igaaastaseid METROO kokkutulekuid koos ettekannete ja sõitudega huvitavatesse ning ajaloolistesse paikadesse Eestis. See kestis kuni 1998. aastani.

Kokkuvõttes oli Kotkajärve MÜ see emapuu, mis sünnitas eestluse taimelavasi olulistes keskustes, kus pagulasnoored said uue süsti eestluse elujõust. MÜ oli nagu Eesti aseaine, mis meile avas eestipärase ja eestikeelse maailma, milles saime lühikest aega viibida. MÜde innustusest pidi jätkuma paljudele kogu aastaks, kuid MÜ-de korraldajatele oli alati tööd mitmeks kuuks, et valmistada ette järgmise aasta programm. MÜ on avaldanud kolm koguteost, viimane ja kõige mahukam neist Metsaülikool 1983-2005 peaks ikkagi olema veel saadaval eesti raamatupoodides ja ka Torontos.

Kõik, kes oma Metsaülikooli kogemust noorema generatsiooni kaasatõmbamiseks praegugi veel rakendavad - Kanadas, New Yorgis ja Eestis, väärivad meie kõikide tänu ja tunnustust.

Dr. Heino Ainso