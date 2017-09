Eesti muusikaterapeut Türgi Pagulaslaagris

Baltimore’st pärit Liina Melanie Sarapik koolitas Türgi pagulaslaagris Süüria pagulasmeeskonda.

Augustis oli mul imeline võimalus minna muusikaterapeudina Süüria piiri ääres asuvasse Reyhanlı linna Türgis, et veeta kaks nädalat ühe rahvusvahelise sihtasutuse OSSM – Union of Medical Care and Relief Organizations – keskuses Süüria pagulastega.

Ma läksin sinna vabatahtlikuna Eesti Pagulasabi kaudu, kes mainib, et “Eesti Pagulasabi toetab Reyhanlı linnas Süüria põgenikest erivajadustega laste hakkamasaamist ja taassisenemist koolisüsteemi. Seda projekti ja vabatahtlike lähetamist toetab Eesti Välisministeerium humanitaarabi vahenditest.” Seal olles ma koolitasin ning nõustasin kohapealset meeskonda, kes olid kõik ise nii spetsialistid erinevates valdkondades kui ka ise Süüria pagulased.

Muusikateraapia on nii Türgis kui ka Süürias üsna vähetuntud meetod, kuid mujal maailmas on see leidnud juba palju kasutust ja tõendust. Nende kahe nädala jooksul viisin ma sealse meeskonna – kes oli hämmastav grupp kõneterapeute, käitumisterapeute, sotsiaaltöötajaid, psühholooge ja teisi spetsialiste ja tugiisikuid – kurssi muusikateraapia põhitõdedega ning viisin läbi ka mitmeid praktilisi töötube. Nõustasin neid, et kuidas sealne meeskond saaks muusika- ning loovteraapia meetodeid, tehnikaid ja lähenemisi integreerida oma töösse; osalesin seanssides, kus sain isiklikult pakkuda spetsialistidele nõustamist ja toetust nende uute oskuste integreerimisel ja sain isegi, suure rõõmuga, ise lastega muusikateraapiat praktiseerida.

Veel enam, minu viimasel päeval OSSMi keskuses oli mul võimalus pakkuda suurimale meeskonnale töötuba, mis oli mõeldud just nende endi eest hoolitsemiseks – ehk inglise keeles self-care. Seda õhtupoolikut ma kunagi ei unusta ja olen ülitänulik, et sain seda läbi viia ning meenutan alati seda naeratusega.

Aga kõige tähtsam kogemus oli minu jaoks ikkagi see, et seal olles sain ma tundma õppida, aega veeta, ja sõpradeks saada (ka kolleegideks) grupi inimestega, kes olid, jah, Süüria pagulased, aga enamgi veel, olid ka mõned kõige vastupidavamad, ilusamad, hämmastavamad, hoolivamad, armastavamad, töökamad, andekamad, pühendatumad, jne, jne. inimesed, keda ma olen elus tundnud – võimalus nendega kaks nädalat koos olla oli võrratu.

Järgmiste nädalate jooksul kirjutan ma rohkem sellest haruldasest elamusest. Aga hetkel ütleks nii, nagu ma ütlesin Eesti Pagulasabile, kui jõudsin Eestisse tagasi, et ma arvan, et põhiline asi, mida ma tahaksin teistega jagada on see, et me oleme kõik inimestena võrdsed. Selle aja jooksul, kui ma Reyhanlıs viibisin, õppisin ma sama palju Süüria pagulastelt – kuigi erinevatel teemadel – kui nemad õppisid minult.

Liina Melanie Sarapik

Liinal (pildil) on magistrikraad USA Drexel University’st muusikateraapia ja nõustamise alal. Ta on alates 2012. a. Board Certified Music Therapist USAs ning American Music Therapy Association’i liige. Nüüd Eestis elades on ta ka alates 2017. a. Eesti Muusikateraapia Ühingu juhatuses.

Rohkem infot muusikateraapiast leiab: http://muusikateraapia.eu

Rohkem infot Eesti Pagulasabi kohta leiab http://www.pagulasabi.ee

Rohkem infot OSSM’ist leiab: http://www.uossm.org