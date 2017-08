Lõppes tänavune Long Islandi Laste Suvekodu

Laagri laste auhindade võitjad: Helena Dougherty, Siiri Ensmann, Charlotte Jones, Elena McGovern, Ats Saukas ja Victoria Sepp. Foto: Eva Ensmann

Eesti Laste Suvekodus Long Islandil toimus laupäeval, 22. juulil lõpetamine. Pärast lõunasööki kogunes laagripere koos külalistega auhindade väljaandmiseks lipuväljakule, kus tänati järgmisi isikuid nende abi ja vaeva eest laagri kordaminekuks:

„Oleme siin koos olnud kolm imeilusat nädalat. Inglise keeles meil on väljend: “On vaja tervet küla, et last üles kasvatada.” Sel suvel meil on olnud üks suur Suvekodu küla, kes on aidanud ja teinud Suvekodu jaoks palju tööd. Esiteks, ma soovin tänada Eesti New Yorgi Haridusseltsi presidenti, härra Toomas Sõrrat ja Long Island’i Majandustoimkonda, kuhu kuuluvad kaaspresidendid Sven Roosild ja Valdur Pratka.

Terve aasta Colleen ja Karl Wichman hoolitsevad selle eesti maja, hoonete ja krundi eest. Lisaks hoidmisele, nad parandavad meie suvist kodu. Igal aastal tuleme tagasi ja vaatame ringi, mis on uut. Karl ja Colleen näevad palju vaeva aasta jooksul ja me oleme väga tänulikud neile. Karl on samuti meie “pool boy”. Ilma temata me ujumisbasseini kasutada ei saaks.

Mart Wichman töötab koos Karli ja Colleeniga, et Suvekodu saaks meie jaoks valmis. Craig Pratka kinkis meile printeri/faksi/koopiamasina, mis tegi meie elu palju kergemaks. Kui helistame talle, siis on ta alati nõus meid ükskõik millega aitama.

Lili Põldmäe oli sel suvel meie peakokk. Toit oli väga tervislik ja maitsev. Ja ma arvan, et me kõik kaalume nüüd tänu Lilile natukene rohkem kui enne laagrit. Köögi abilised olid Michelle Vilms, Wendy Kelly, Karin Krause ja Magnus Skonberg. Ja me oleme eriti tänulikud meie köögi “orjadele”: Sonam Wangmo, Marga Liivak ja Linda Hubschmidt. Sel suvel oli meie “Wonder Woman” (imeline naine) Linda. Ta oli siin kõik kolm nädalat, rügas köögis, söögiaegade vahepeal oli ta meie laagri ostleja (shopper). Ja ta tegi kõike seda naerunäoga, oli alati positiivne ja hoidis kõigi tuju üleval.

Liisi Vanaselja õpetas lastele, kuidas teha frikadellisuppi. Siim Vanaselja tuli siia neli korda, et valmistada õhtusööki tervele laagrile ja anda pererahvale väikest puhkust. Saukas/Ruuto perekond tõi meile sokolaadi Eestist ja muhu leiba, mida paljud kiitsid, et see oli maailma parim must leib. Suur tänu. Laine Skonberg küpsetas laagrile küpsiseid.

Sellel aastal oli meil paar erilist külalist, kes jagasid oma talenti meie lastega. Silvia Vaher õpetas zumbat ja aitas kaasa ka köögis ja lõi igal pool mujal käed külge, kus vaja. Elmar Vaher tutvustas meile sukeldumist. Meil oli võrkpalli trenni päev, kus õpetasid Carl-Erik, Magnus ja Stefan Skonberg, Braien Otsla ja Alex Hay. Spordipäeval abistasid Carl Skonberg ja Tarmo Pallop. Stefan Skonberg oli meie Suvekodu haldjas, kes aitas igal pool.

Ma olen nii tänulik Eesti Üliõpilaste Toetusfondile USA-s, kes toetas meie eesti keele õpetuse projekti. Erik Puskar ja Carl Skonberg aitasid meid taotlusega. Ka suur aitäh pr. Vaherile ja Ilomai Kurrikule, kes majutasid eesti keele õpetajaid.

Tänu toetusele oli meil kaks eesti keele õpetajat: Sandra Oksaar ja Reti Könninge. Mõlemad on kodueestlased ja õppisid eesti keele õpetajateks Tartu Ülikoolis. Et nad olid meie laste õpetajad, oli uskumatu ja nii tore. Need õpetajad said õpetada õiget ja korrektset eesti keelt ja tegi seda läbi mängu ja muude huvitavate meetodite.

Ma veelkord tänan väga kõiki inimesi, kes aitasid selle laagri teoks teha.

Nüüd ma tahan tänada kõige tähtsamaid inimesi, kes on olnud meie lastega kõige tihedamas kontaktis – meie kasvatajaid.

Katrina Vinkman ja Maarja Mägi (Eestist) – Väikeste Tüdrukute kasvatajad. (Katrina oli meie lauluõpetaja ja Maarja õpetas draamatunde ja aitas eesti keele tundidega).

Aksel ja Magnus Põldmäe– Väikeste Poiste kasvatajad.

Lili Puskar, Kati Smith, Laine Jõgi, Maara Ensmann, Tia Puskar ja Lilly Aasmaa – Keskmiste Tüdrukute kasvatajad. (Lili oli meie rahvatantsuõpetaja, Kati oli meie kunstiõpetaja ja Tia oli meie vetelpäästja.)

Alex Hubschmidt ja Wade Ashford – Keskmiste Poiste kasvatajad. (Alex ja Wade olid meie vetelpäästjad).

Teele Jõgi ja Keiu Tammeaid (Eestist) – Suurte Tüdrukute kasvatajad. (Teele oli meie vetelpäästja.)

Cedrik Moore – Suurte Poiste kasvataja.

Parima kasvataja auhinna sel aastal võitis Lili Puskar. Parim kasvataja on inimene, kes lastega hästi aega veedab, kuid samas hoiab nad hädaohust eemal. On inimene, kes alati naeratab. See inimene on alati nõus ükskõik kus ja millega aitama, ta on eeskujuks meie lastele ja tunneb oma tööst rõõmu.

Parim Kasvataja - Lili Puskar. Foto: Eva Ensmann

Järgmiseks jagati auhinnad laagri lastele. Kõige entusiastlikum sportlane oli Elena McGovern, kõige entusiastlikum ujuja oli Ats Saukas, Charlotte Jones tantsis rahvatantsu kõige suurema hooga. Laps, kes kõige rohkem püüdis kasutada eesti keelt igapäevases suhtluses oli Victoria Sepp, kõige kõvem lauljanna oli Siiri Ensmann ja kõige kunstilisem hing oli Helena Dougherty.

Parim Kasvandik - Danika Senzer. Foto: Monika Senzer

Kõige parema laagrilapse auhind on väga sarnane parima kasvataja auhinnaga. See on laps, kes on alati abivalmis ja positiivne, saab teiste lastega hästi läbi, näitab huvi uute asjade vastu ja aitab meie laagrielu muuta igati nauditavaks. Selle aasta auhinna võitja oli Danika Senzer.”

Eva Ensmann