Järvemetsa valmistub USA eesti gaidide ja skautide suvelaagriks

Noorim talguline, 3-aastane Sofia (Kõiva) Snyder ema Mariannega, aidates naelu lüüa sauna ees. Parajaid töid leiti kõigile! Foto: Leelo Linask

Suvi on täies hoos ja nii ka Eesti Skaudi- ja GaidiSõprade Seltside Liit USAs ettevalmistustööd Järvemetsa laagrialal.

Kui gaidid ja skaudid saabuvad suvelaagriks 12. augustil Järvemetsale (Jackson, NJs), ootab neid ees ilus männimets, kaunis seedrisoo ja ikka need ajaloolised maagilised valge liivaga kaetud rajad, kus läbi viia gaidlikuskautliku õppemängu.

ESGSSL USAs esimees Mati Kobin tänab kõiki abilisi, kes on truult plaanimisel ja talgutel osalenud, tehes nii väikseid kui ka suuremaid töid. Kõik, kes omal käel on aidanud laagriala ettevalmistustega, on teadlikud, et kuigi suuri töid nähtavate tulemustega on oluline ja vajalik suure meeskonnaga teha, samuti nõuavad tähelepanu need igapäevased ja igavamad tööd nagu all-laagrite korrastamine peale torme, põrandate ja akende küürimine, okste kärpimine ja männiokste riisumine – isegi lambipirnide väljavahetamine ja ämblikuvõrkude eemaldamine nõuavad aega ja vajavad tegemist. Seega, iga suurem ja väiksem, vanem ja noorem talguline ja abiline olgu siiralt tänatud panuse eest!

Lisaks ESGSS Liidu aastaringsetele töödele tulid abivalmis ja töökad talgulised kokku väljakuulutatud talguteks 10., 11., 24. juunil ja 15., 16. ja 29. juulil – osalejaid tuli Marylandi, New Jersey, Pennsylvania ja Connecticuti osariikidest.

Vahva on talgutel näha ja kogeda head meeskonnatööd ja heatahtlikku vaimu – kes pani uut lage, kes lammutas vana, kes paigaldas uut õhujahutussüsteemi, kes vihmaveerentslit, kes riisus, kes küüris, kes värvis, kes lõi sisse lahtiseid naelu, kes korjas suure rullmagnetiga kadunud naelu, kes uuendas torustikku ja kes ladus saunapuid. Tööde ja suurte projektide nimestik on olnud pikk. Vahvaid elamusi on saada igal kujul. Vahel läheb ka nii, et vajalik tööriist või masin ei hakka tööle. Nii juhtuski 29. juulil, kui traktor tahtis otsad anda ning isegi kogenud ja targad töömehed ei saanud probleemile päris jaole. Peale kannatlikku ootmist ja vaatlemist astus aga ligi 13-aastane gaid Krista Puström, kes teatas õrnalt: “Ma vist tean, miks see ei tööta.” Ta võttis appi 14-aastase skaudi Lukas Jesteri ja peale muukimist ja lükkamist ja noorte julgustamist hakkas traktor (vähemalt mõneks tiiruks ümber peaväljaku) tööle. Aplaus!

Nagu öeldud, on iga talguline oluline oma oskustega. Seega, astuge julgelt ligi ka järgmised noored – teie ideed on teretulnud ja laager on ju teie heaks! Vanem õpetab nooremat ja ka ilmselgelt vastupidi! Tööpäeva lõppedes 29. juulil tähistati 50. aasta möödumist 1967.a. Koguja suurlaagrist ning sõprusringis meenutati hea sõnaga eelkäijaid ja neid, kes ühel või teisel põhjusel ei saanud kohal viibida.

Kui vahetult enne laagreid on tähelepanu põhiliselt parandus- ja haldustöödel, siis ülejäänud aastal käib sellele lisaks plaanimine ja tegutsemine Järvemetsa pikema aja ja hoolduse- ja majandamise ümber. Eesti Skaudi- ja Gaidi-Sõprade Seltside Liit USAs koosneb liikmesorganisatsioonidest (kohalikest gaidi-skaudi sõprade seltsidest ja gaider-skautmastrite kogudest) ning eelkõige peab silmas, et laager säiliks nii looduslikult kui ka majanduslikult. Kogu Liidu ja laagri perelt suur tänu ka noorte algatatud ja läbiviidud initsiatiividele, nt. hiljuti Eagle Scout projektiks ümberehitatud metsakiriku altar ja langenud sõdurite mälestussamba korrastamine (Eagle Scout Markus Kitsing ja abilised).

Laagri peaköögi vihmavee rentsli paigaldus. Talgulised Kristjan Karu, George Ashford ja Martha Männik. Foto: Leelo Linask

Südamlik aitäh neile vabatahtlikele abilistele ja eriti noortele, kes hoiavad Järvemetsa südames ja annavad ka laiemalt looduse eest hoolt. Näiteks, sel kevadel tegi 13-a. gaid Maiki Müür sepp (üksus Põhjatütred) ESGSSLu juhatusele ettepaneku, et ta võtaks enda peale istutada ~150 seedri ja männipuud gaidsõsarate ja skautvendade abiga Jüripäeva laagri ajal. Enne istutamist tegi Maiki põhjaliku uurimustöö ja pika intervjuu laagri metsanduseksperdiga ning esitas oma laagrikaaslastele ettekande “Deforestation” teema – metsa tervisest ja hävingust ja kuidas see inimesi puudutab. Kõigil oli tore õppida ja istutada, Maiki ise sai hea juhtimiskogemuse ning Järvemetsa sai jälle rohelisemaks. Tänu Maikile töö eest ja skm. Gunnar Tammele, kes tuli Maiki pakkumisele vastu, annetades puude istikute ostmiseks rahalist toetust.

Selle armsa ja pika ajalooga metsakodu heaks on igal huvilisel võimalik kuidagi kaasa lüüa – uurige www.jarvemetsa.org või võtke ühendust ESGSSL sekretäriga This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Neil, kes soovivad abiks olla Järvemetsa haldamisel ja hoidmisel, aga ei saa ise kohal olla, on võimalik teha rahaline annetus Järvemetsa Preservation Fondi heaks ( vt. www.jarvemetsa.org ehk kirjutada tsekk Federation of Associations for the Advancement of Estonian Youth (FAAEY/ESGSSL), c/o treasurer Allan Laupa, 60 Paterson St, Apt. #1101, New Brunswick, NJ 08901. Meie gaidi ja skaudipere tänab teid!

Skaudi-gaid suvelaager 2017 “Elupuu” leiab asset 12.- 20. augustil. Rohkem infot: www.jarvemetsa.org. Külastuspäev ja suurlõke laupäeval, 19. augustil. Järvemetsa laager, 71 Olev Drive, Jackson, NJ, 08527.

Kohtumiseni kaunil Järvemetsal!

skm. Leelo Linask

