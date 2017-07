Kauaaegne New Yorgi eestluse hoidja Toomas M. Sõrra sai presidendilt kätte riikliku autasu

President Kersti Kaljulaid ja dr. Toomas M. Sõrra Foto: Eleri Ever

13. juulil andis New Yorgis töövisiidil viibiv president Kersti Kaljulaid New Yorgi Eesti Peakonsulaadis üle Valgetähe V klassi teenetemärgi dr. Toomas M. Sõrrale, kes on aastakümneid olnud üheks eestluse hoidjaks Ameerikas.

Arsti ameti kõrvalt juhatas ta aastaid New Yorgi Eesti Kooli ning hetkel tegutseb ta New Yorgi Eesti Haridusseltsi juhatuse esimehena.

Dr. Toomas Sõrra auks korraldatud vastuvõtul, kuhu olid kutsutud kohalike eesti organisatsioonide esindajad, ütles president Kersti Kaljulaid muuhulgas, et tal on väga hea meel anda dr. Sõrrale üle orden sellel sümboolsel päeval, kui Eesti käivitab ametlikult oma kampaania kandideerimaks ÜRO julgeolekunõukogu ajutiseks liikmeks.

“Sõltumata sellest, kas me selle kampaania võidame või mitte, Eesti on Euroopa Liidu liige, Eesti on NATO liige, Eesti on peaaegu 26 aastat olnud ÜRO liige ja 22 aastat panustanud ÜRO missioonidesse. See on kohutavalt suur asi,” ütles president dr. Sõrrale, “mida ilmselt teie sel ajal, kui te juhtisite siin Eesti kooli ja alustasite seda tööd eestlaskonnaga, ei osanud loota. Ja ka mina, kasvades üles Nõukogude Liidus, hambad ristis kujunenenud olukorra pärast, ei julgenud loota. Ja mul on nii hea meel, et nüüd ei ole meil enam mitut eesti kogukonda, vaid üks suur hargmaine eesti kogukond, kes on vaba tulema kokku ja minema rõõmsate nägudega lahku, et mõnikord hiljem taas kokku saada.”

Võtnud ordeni vastu, tänas Toomas M. Sõrra oma peret ja sõpru ning kõiki NY Eesti Haridusseltsi juhatuse endisi ja praegusi liikmeid, sealhulgas ka peakonsulit Eva-Maria Liimetsa, kes on aidanud tal eestlust alal hoida.

Dr. Toomas M. Sõrra pälvis eestluse hoidmise eest New Yorgis Valgetähe V klassi teenetemärgi. Foto: Eleri Ever

“Ma olen siiralt tänulik, etmul on võimalus täna siin seista, “ ütles Toomas Sõrra. “Ameerika Ühendriikides on riigipüha, minu lemmik, mida nimetatakse tänupüha ehk lõikustänupüha – thanksgiving, see toimub novembris. Sel päeval koguneb perekond ja sugulased-sõbrad kokku ja avaldavad tänu – kas perekonna, tervise, töökoha, söögi jne – elu eest.

Täna on mul selline teine “tänupüha” – mille eest olen ma siis tänulik?

Kõigepealt selle eest, et Eesti Vabariik on mulle sellise aumärgi otsustanud anda. Teiseks, et Vabariigi President Kersti Kaljulaid on leidnud aega oma väga tihedas programmis siin olla ja mulle see üle anda.

Kolmandaks, et minu vanemad – mu isa oli ka arst – süstisid mulle varajases nooruses sisse selle eesti ja eestluse pisiku, mis kestab sees senini.

Ja viimaseks, et kõik need vaprad ja vägevad eesti mehed ja naised, kes teise maailmasõja järgselt Eestist põgenedes ehitasid selle killu Eestit siia New Yorki, ja tegid seda eeskujulikult. Koolid, skaudid-gaidid, kirikud, seltsid, koorid jne. Paljud neist, kes on nüüd juba igaviku teel, oleksid kindlasti pälvinud ka sellised aumärgid kui Eesti oleks vaba olnud. Nende töö on olnud mulle eeskujuks ja sihiks ja sellepärast soovin sümboolselt ka nende eest selle aumärgi vastu võtta.

Kavatsen ikka teha kõik, mis võimalik, et see New Yorgi killukene Eestit püsiks ja kasvaks aina suuremaks ja tugevamaks. Ma tänan teid!”, lõpetas Toomas Sõrra oma tänukõne.

VES