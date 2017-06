Eestist tulemas LEP-ile Ivo Linna, Antti Kammiste ja Boogie Company

Pildil: Boogie Company, www.boogie.ip.ee

Eesti kaasaegses muusikas on olnud palju tähti, olgu need solistid või ansamblid, aga üks isik on olnud kultuurile vaieldamatult suurim täht: Ivo Linna. Noorena tulnud Saaremaalt mandrile, laulnud koos Apelsiniga ja siis Rock Hotel’iga, laulva revolutsiooni ajal oli just Ivo Linna hääl, mille kaudu jäid kõlama Alo Mattiiseni ja Jüri Leesmendi ärkamisaja lood.

Sel aastal saab jälle kuulata Ivo Linna häält Põhja-Ameerikas. Ivo Linna koos kauaaegse klahvpilli artisti Antti Kammistega osalevad XXXIII Lääneranniku Eesti Päevadel (LEP), mis leiavad aset UCLA ülikooli konverentsikeskuses 31. Augustist 4. septembrini. Muusikalises kavas on ka oodatud rockabilly ansambel Boogie Company Eestist, kes on esinenud koos Ivo Linnaga ja esmakordselt esineb siin LEP-il Sajandiballi raames.

Boogie Company võtab aluseks klassikalise viiekümnendate ajastu rokkmuusika (pärit Chuck Berry’lt, Elvis Presley’lt ja Carl Perkinsilt), uuendab seda ja toob sisse tantsumuusikaks elemente, mis tulevad varematest žanritest nagu blues ja swing-muusika. Nagu teada, on Ivo Linna ja Rock Hotel teinud sarnast muusikat ning selle rock and roll põhjale lisanud nn. biitmuusika elemente, mis pärit kuuekümnendatest aastatest, eelkõige Beatles’i muusika, kelle number üks fänn üle kogu terve Eesti võib olla…Ivo Linna.

Sajandiball ja terve LEP on osa EV 100 pidustustest, millega tähistatakse Eesti 100. juubelit. Et selline juubel oleks üldse mõeldav, tuleb tänada neid, kes oma julgete esinemistega laulva revolutsiooni ajal võimaldasid Eesti vabakssaamist. Nagu öeldud, oli see Ivo Linna hääl, mis kostis Tartu lauluväljakul, Tallinna Raekoja platsil ja Tallinna Lauluväljakul, kus sai alguse liikumine aastatel 1987 ja 1988. Alo Mattiiseni ansambliga In Spe mängis kaasa noorem (sest ta on ikka noor) Antti Kammiste.

Sajandiball pole aga mitte ainult koht, mille jaoks aetakse ülikond või särav kleit selga, vaid see pühitseb vabadust ning austab muusikategijaid, kes rahvale selle vabaduse andsid. See pole ainult ball, vaid elamus— experience—nagu siin maal öeldakse.

Ivo Linna koos Rock Hoteliga esines LEP-il aastal 1989. Rock Hotel mängis mitu korda päevade ajal, eriti on meelde jäänud Noortepidu, mis toimus kuulsas Roxy ööklubis (kuulsal Sunset Stripil) ja viimasel päeval Rahvapeol, kui bändiliikmed pidid mängima päikse käes, kus õhutemperatuur oli 104º F (40º C). Aga rahvas tahtis kuulda muusikat, mis värskelt tulnud kodumaalt ja ega kuumuse pärast vähem tantsimist polnud!

Iga LEP toob uusi elamusi ja mälestusi. Seekord on jälle võimalus kuulda midagi uut Boogie Company’lt ja meenutada seda ilusat aega, kui korraga muusika äratas eestlasi tegema kõike seda, mis kultuuri elus hoidis. Iga kord, kui kaasa lauldi või tantsiti, tähendas midagi, ja Ivo Linnal oli suur osa sellest maagilisest ajastust.

Edgar Kaskla

LEP pressiesindaja

