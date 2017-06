ERKÜ tänab toetajaid 2017 a korjandusel

Eesti Rahvuskomitee tänab neid, kes on siiani ERKÜ-le lahkesti annetanud 2017. a. korjandusel: Kinkige Eestile JULGEOLEK!

Järgnev ei ole täielik nimekiri. Vaba Eesti Sõna toob ära lisanimesid järgmistes lehtedes.

The Estonian American National Council thanks the following individuals who have contributed to its 2017 fundraising campaign: Give the Gift of Security to Estonia!. This is only a partial list, and the Free Estonian Word will publish the names of more contributors in the upcoming weeks.

Info: www.estosite.org; Contact: Linda Rink, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , 215-546-5863.

PLAATINA /PLATINUM ($1000+)

Kristi & Aadu Allpere

Tiiu Kera & Norman Wolfe

Tõnis W. Niilus

Tiina Oviir

Parik Family - in memory of Kaljo Parik

Ülo Roorand

Jutta Olivia Tarien

HÕBE/ SILVER ($500-$749)

Lia Bittar

Toomas & Judy Kukk

Roswitha Kima Smale – to honor Arne Kalm

Toivo & Annelie Sõber

PRONKS/ BRONZE ($250- $499)

Arvo Ederma

Ines Kirsimägi Horton

Endel & Malle Jaska

Gilda Karu & Fred Foy

Ülo Leppik

Sigrid Maldonado

Mati Maldre

Jakob Partna

Arvo Prima

Tiiu & Vello Prima

Kaia K. Renss

Karin & Hans Ruus

Vilja K. Stein

Anonymous (3)

TOETAJA/ SUPPORTER ($150- $249)

Lia Aavaste

Kersti Tannberg Blumenthal

Marika Bonner

Heidi Christiansen

Tiiu Csermely

Walter DePalma

Vello Ederma

Kristi Heinsoo

Silva Jensen

Saima Kint

Walter & Ingeborg Kojalo

Peter H. Kutt

Ottomar & Maimu Loorents

Mati Maldre

Ingrid Vaga Neel, MD

Ty Ojamaa

Tiia-Mai Redditt

Eena-Mai Franz & Sven Roosild

Ingrid Shipotofsky

Gary Spiros - in honor of Maie Currie & in memory of August Alber, Johanna Alber, Maimu Alber & Olivia Augustus Spiros

Tiina & Marcus Vaska

Veronica Viro

Olaf Virro

Tina Vogler

Juta & Casimir Zacharski

Anonymous (7)

SÕBER/ FRIEND ($1- $149)

Brad & Vickie Baltensperger

Riina Bathish

Merike Bierbrunner

Kadi Corenman

Linda Dimmitt

Carol Gentalen

Evi Hill

Anil & Lois Jambekar

Tõnu Kalam

Endel Kallas

Mai Kiigemagi

Ulo Kiigemagi

Mati Kiin

Marianne Koiva

Anne Koons

Jon-Ülo Kuhi

Craig & Jeanne Kurtz

Olev-Jaak Massakas

Milvi Oja

Irja Otsa

Karl Petersen

Vello Puust

David Rahe

Maimu Reinla

Linda Remus

Raal Roos

Tycho von Rosenvinge

Elmar Saarniit

Kai Seelaus

Thomas Sieberg

Iris Sinkel

Helgi Soutar

Herta Talvet

Virve Toots

Paul Vesterstein

Leo & Karin Viru

Anonymous (9)

Annetused ERKÜle on tulumaksust mahaarvestatavad IRS määruse 501(c)(3) alusel. Tshekid kirjutada “EANC” nimele ja tagastada aadressile: EANC, c/o Linda Rink, 1420 Locust St., Suite 31N, Philadelphia PA 19102. Täname toetuse eest!

Contributions to EANC are tax deductible under IRS 501(c)(3) regulations. Please write checks to “EANC” and send to: EANC, c/o Linda Rink, 1420 Locust St., Suite 31N, Philadelphia PA 19102. Thank you for your support!