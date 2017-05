KLENK-IEP Kariibi kruiis III, IV

Meeskoor. Kõik fotod: Agu Ets

KLENK-IEP kava jätkus 23. märtsil Eesti Galakontsertiga, milles osalesid Märt Agu tantsijad, ansambel „Võlukeeled” ning Eesti Meestelaulu Seltsi meeskoor. Kava koostaja ja tantsuseadete autor Märt Agu oli valmistanud hoogsa ja energilise programmi, millele publik elas kaasa.

Hiljem jätkusid loengud. Tove Mengel Harder esitas teadusliku loengu maiade tsivilisatsioonist Mehhikos, mis oli kruiisi järgmine peatus Cozumeli saarel.

Tove Mengel Harder.

Sissejuhatuseks oli slaidipõimik muusikaga, mis näitas maiade traditsioonilisi mustreid ja ehitusi. Loeng oli arhitektuuriline ülevaade maiade varemetest Mehhiko Yucatani poolsaarel. Maiade tsivilisatsioon algas umber 1600 aastat eKr ning nende haripunkt oli 800-400 eKr. Maiad olid edukas rahvas, kellel oli oma kirjakeel, matemaatika- ja astronoomiateadmised. Nende kalender on veel tänapäeval täpne. Vähe on teada maiadest, kes kadusid äkitselt umbes 200 aastat enne hispaanlaste tulekut Uude Maailma.

Siseministeeriumi varade asekantsler Riho Kuppart andis ülevaate Eesti sisejulgeoleku olukorrast ja selle olulisematest väljakutsetest. Käsitles kolme teemat, mis mõjutavad oluliselt Eesti sisejulgeolekut: rändekriis, Euroopa julgeolek ja VeneFöderatsioon (VF). Eesti on nõus vastu võtma 500 pagulast, millest pooled on juba kohal. Oluline on tuvastamine, kes nad on ja milline on nende taust. Euroopas on märgata suuri põgenikelaineid, kuhu on peidetud ISISe võitlejad. ISIS on osav organisatsioon, mis kasutab tipptehnoloogiat propaganda tegemiseks ja meediakanalite mõjutamiseks. VFi iseloomustab kas sõda või sõja jaoks ettevalmistumine. Nad kasutavad oskuslikult meediat, et teha õõnestustööd ja lagundada Euroopa ühtsust. Nendele on see tõsiseltvõetav kultuuriline sõda. Eesti sisejulgeoleku eesmärgid ja põhimõtted on tagada turvaline elu Eestis, austada inimväärtusi ja kaitsta demokraatiat.

Järgmises loengus käsitleti rahulikumat teemat: vaimse tasakaalu säilitamist, mille esitas kliiniline psühholoog ja kognitiiv-käitumisterapeut Kaia Kuppart. Ettekandes tutvustas ta tänapäevaseid tõenduspõhiseid eneseabimeetodeid, millega taastada ja säilitada oma vaimne tervis ja heaolu. Tervis on rohkem kui haiguse puudumine. Teadvuslikkus 5 meelega aitab saavutada vaimset rahu. Stress tuleb sellest, kuidas sa oma mõtteid ja olukorda hindad – võib olla kahjulik või kasulik. Kõneleja küsis kuulajatelt, milliseid vahendeid keegi stressi vähendamiseks kasutab. Vastuseid oli mitmeid, aga paljud leidsid, et tegevuse vahetus, eriti huviala või hobiga seotud tegevus, oli oluline. Kokkuvõttes rõhutas lektor, kui oled raskes olukorras, mõtle mida sa ütleksid oma sõbrale, kui tema oleks sama raskes olukorras.

Viimaseks “loenguks” oli Märt Agu interaktiivne rahvatantsu töötuba, kuhu kogunes oma 40-50 inimest. Osavõtjate ees seistes selgitas Märt, miks temal üks sokk on roheline ja teine oranž. Sellega õpilased näevad selgelt ja saavad aru, milline jalg on liikumas. Siis ta näitas lühikese ja lihtsa tantsu, mida kasutas rühma ülessoojendamiseks. Alul võeti lihtsad sammud läbi, siis tantsiti koos muusikaga. Mängima pandi eesti lugusid rocki tempoga, et sellega näidata, kuidas lihtsamaid samme saab mitme muusikastiiliga tantsida. Tehti ka mitme moodsa tantsu samme ja sellega oli soojendus läbi. Esimeseks tantsuks oli kolm tuuri Welcome to Estonia viisil, mida kasutati Galaprogrammis.

Märt Agu juhatab rahvatantsu töötuba.

Tuurid olid iseenesest kerged, aga muusikaga läks asi sassi. Prooviti uuesti ja jälle, kuni hakkas kõigil paremini minema. Töötuba oli päriselt töötuba, aga kõigile meeldis see, kui energiliselt Märt tantsijaid kaasa haaras oma kirgliku õpetusstiiliga.

Nagu 20. märtsi õhtulgi, lõppes see päeva Salakõrtsis, kuhu eestlased kogunesid, et pidu pidada. Lokaal, kus mõni tund varem oli toimunud Märt Agu rahvatantsu töötuba, oli jälle rahvast täis. Sirje ja Rein Kurg esinesid mitme lauluga, mis meelitas rahva tantsupõrandale. Jälle löödi meeskoori eestvedamisel laulikud lahti ja rahvas laulis kaasa. Lõppes KLENK-IEP programmi teine päev.

24. märtsil randus Allure of Sea Mehhikos Cozumeli saarel. Osa rahvast siirdus laevalt kohe parvele, mis viis neid mandrile, et minna vaatama maiade varemeid, millest Tove Mengel Harder oli eelmisel päeval rääkinud. Teised otsisid rahulikku kohta rannas lebamiseks, jutukat kõrtsiseltskonda või ostlemisvõimalusi. Oli kõige pikem päev sadamas ja kõik tulid päeva lõpul väsinult laeva tagasi.

KLENK-IEP programm jätkus 25. märtsil teise Eesti Galakontserdiga Indrek Vijardi kunstilisel juhtimisel. Kontsert algas Teretusega meeskoori poolt, millele järgnesid Eesti vennad, laulgem rõõmsalt ja Eesti muld ja eesti süda. Siis mängis ansambli „Võlukeeled” kontsertmeister Maila Laidna klaveril Franz Liszti Libestraum’i. Siis astus lavale sopran Epp Sonin, lauldes soolo a capella Summertime and The Living is Easy.

„Võlukeeled” olid taas laval ja avasid oma osa Walt Disney filmimuusika popurriiga Maila Laidna klaverisaatel. Solistina astus ette 10-aastane Karoliina Kuppart, kes esitas Variations on a theme by Pacini op. 89 no.1.

Meeskoor esitas kolm laulu: Jahimeeste koor ooperist Nõidkütt, kantaat Uus isamaa ja Mõtisklus filmist Vallatud kurvid Tarmo Eespere klaverisaatel. Järgnes Meeste laul, millele kooriliikmed trampisid kaasa nagu metsapullid. Koos meesrahvatantsijatega lauldi Õlletegu ja siis kõigile tuntud Hakkame mehed minema.

Ette astus 13-aastane Ingmar Kiviloo, kes esitas Camille Saint-Saens’i Danse macbre Maila Laidna saatel. Siis esines terve ansambel „Võlukeeled” ABBA laulude popurriiga, millele andis rütmi juurde Celia Kiviloo trummidel.

Meeskoor laulis Rahu, mille järel Eesti Meestelaulu Seltsi esimees Arvi Karotam kutsus Anne ja Rein Luningu lavale. Arvi tänas Annet ja Reinu kõikide esinejate nimel, et nad teist korda korraldasid kruiisi ning andsid võimaluse meeskoorile ja tantsijatele esineda KLENKIEP programmis. Reinule kingiti sall, mille peal olid Miina Härma heliloomingu noodid. Annele kingiti ilus eesti motiividega pearätik. Arvi kutsus kõiki sellesuvisele noorte laulupeole ning 2019.a suurele laulupeole, mille kohta ta rõhutas, et seal pole laval ainult 25 lauljat nagu siin, vaid 25 tuhat lauljat!

Finaaliks lauldi Ta lendab mesipuu poole ja Ärkamisaega koos ansambliga „Võlukeeled” ja rahvatantsijatega. Rahvas tänas esinejaid seistes tormilise aplausiga.

Peale lõunavaheaega jätkusid viimased loengud. Firma „Solid Solutions” juht Karin Vagiste rääkis, kuidas saavutada sisemist rahu stressi ajal. Kasutades jooniseid oma raamatust Settle It!, ta näitas, kuidas saab lahkhelisid lahendada lihtsate küsimustega. Ta leidis, et sinisel merel seilamine on kõige parem lõbu ja lõõgastus.

Kultuuriministeeriumi nõunik Anne-Ly Reimaa rääkis Eesti Vabariigi 100. sünnipäevast ja tegevustest, mis sellega kaasnevad. Pidu kestab üle kolme aasta, mille jooksul tähistatakse Eesti Vabariigi sünniga seotud tähtsamaid sündmusi. Pidustused algasid 16. aprillil 2017, kui tähistati Eestimaa kubermangu ühendamist Liivimaa põhjaosaga, sellega määrates Eesti riigi kontuurid. Tähistamine lõpeb 2.veebruaril 2020 Tartu rahulepingu sõlmimise aastapäeva tähistamisega. Vahepeal on palju sündmusi nii Eestis kui ka välismaal, kingitusi, konkursse ja festivale. AnneLy kutsus kõiki eestlasi välismaal Eestisse 100. juubelit pidama ning viitas www.EV100.ee kodulehele, kus leidub palju rohkem informatsiooni.

Viimase loengu pidasid ERKÜ esimees Marju RinkAbel ja ERKÜ Washingtoni direktor Karin Shuey. Nad valgustasid ERKÜ tööd ja koostööd teiste eesti organisatsioonidega. Marju rääkis koostööst teiste rahvuslike organisatsioonidega – peamiselt Läti ja Leedu esindajatega, aga ka teistega. See koostöö on olnud pikaajaline ja suhted, mis loodi Baltikumi ikestatuse ajal, kannavad vilja tänapäevani. Karin rääkis igapäevasest tööst Kongressiga, Ameerika riigiasutustega ja valitsuse esindajatega. Eriti oluline nende kokkusaamistel on tagada toetust NATOle ning soovitada jätkuvalt Vene Föderatsiooni vastu sanktsioone.

Viimane KLENK-IEP päev lõppes Salakõrtsis, kus tuldi kokku reisimuljeid jagama, uute tuttavatega kontaktandmeid vahetama, vanade sõpradega juttu ajama. Laulikud toodi taas kohale ja varsti läks laul lahti. Inimestel oli viimane võimalus tänada Anne ja Rein Luningut suure töö eest võimsa KLENK-IEP Kariibi kruiisi korraldamisel.

Teiste reisijatega rääkides jäi allkirjutanul mulje, et kõigile meeldis varsti lõppev üritus väga ning paljud küsisid, millal toimub järgmine kruiis.

Agu Ets

