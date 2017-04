PROFESSOR HANS MÄGER

San Luis Obispos asuvas California Polytechnic Universitys (CPSU) ühe puu all on kivi metallplaadiga, millel on kiri:

Hans Mager

May 28, 1918 – February 28, 2000

A tree spreads its roots as the fountain of growth, as did Hans Mager when he became a founding Architectural Engineering faculty member 1949. The tree grows to mature health through nurturing, which Hans did for the department in its formative days. The harvest of a healthy tree is its fruit as are the graduates of the program, which Hans fed with knowledge and insight. This tree stands as a lasting tribute to Hans Mager. Thank you Hans.

Kes oli Hans Mager? Hans sündis 28. mail 1918 Tallinnas. Ta käis Tallinna Tehnikaülikoolis 1943. aastani, kuni oli sunnitud põgenema Soome. Seal ta teenis Soome mereväes. Kui Soome alustas venelastega rahuläbirääkimisi, siis Hans pages edasi Rootsi. Ta jätkas õpinguid ja lõpetas Kuningliku Tehnikaülikooli. Rootsis kohtus ta juba Eestist tuttava Irinaga. Nad abiellusid 1947. Järgnes emigratsioon läbi Kanada Ameerikasse 1948, kus Hans liitus CPSU fakulteediga San Luis Obispos. Seal töötas ta kui üks Arhitektuurse Inseneriosakonna algseid asutajaliikmeid. Ta oli professor CPUSs 39 aastat, kuni erru minekuni 1988. Karjääri jooksul võttis ta aega vabaks, et edasi õppida Viini Tehnikaülikoolis.

San Luis Obispos sündisid perekonda lapsed Hans Fred ja Ingrid Irina. Hans ja Irina olid ka meie perekonna head sõbrad.

Sven Ruetman

Kalifornia eestlane