Eesti Vabariigi 99. sünnipäev Clevelandis

Vabariigi aastapäeva tähistamine Clevelandis. Foto: Annely Idnurm Thayer

Kuuekümne viiendat korda tähistati Põhja-Ohios Eesti Vabariigi aastapäeva. Muidugi on tähistamine nende pikkade aastate jooksul kõvasti muutunud.

Ammu on möödunud ajad, mil vajasime saale mitmesajale inimesele. Juba mitmed aastad oleme kogunenud meile tuttavaks saanud Der Braumister’i restorani selle tähendusrikka päeva meenutamiseks.

Nii nagu eelmistel kordadel, ehtisid kõiki maitsekalt kaunistatud laudu kaks hõbedast Pika Hermanni torni kujulist lipuvarrast meie kauni sini-must-valge Eesti Vabariigi lipuga.

Kuna 34 kohalviibijast üle poolte olid mitte-eestlastest perekonnaliikmed või sõbrad, siis toimusid sõnavõtud inglise keeles.

Temale omaste soojade tervitussõnadega juhatas koosviibimise sisse Eesti Kultuuraia president Erika Puussaar. Selle järele luges ta ette endise Clevelandi Eesti Vabadusvõitlejate Ühingu esimehe Andreas Ants Traksi poolt saadetud alljärgneva tervituse:

"Soovin kõikidele kodumaa tütardele ja poegadele õnne, rõõmu ja tervist Eesti Vabariigi 99. sünnipäevaks."

Kahjuks tervituse saatja ei saanud tervislikel põhjustel ise neid sõnu edasi anda. Kohalviibijad saatsid temale ja meie teisele eesti vabadussõitlejale Ants Arole eesti lipu värvides tervituskaardid, millele kõik koosviibijad kirjutasid nimed ja omapoolsed tervitused.

Meie suurpäeva ei olnud unustanud ka Leedu aukonsul ja kauaaegne Balti Ameerika komitee Clevelandis liige Ingrida Bublys, kelle konsulaarpiirkonda kuuluvad peale Ohio ka Indiana ja Kentucky osariigid. Tema tervituse luges kohalolijatele ette Erika inglise keeles, nii nagu see meile saadeti.

"Dear fellow Balts, it is my great honor to send you warmest greetings and congratulations as you gather on Saturday, February 25, 2017 at Det Braumeister restaurant to celebrate Estonia's Independence Day.

It was not so long ago that two million people formed a human chain stretching through Lithuania, Latvia, Estonia, called the Baltic Way. All three nations had similar experiences and occupation and similar aspirations for regaining independence.

Today all three Baltic countries are an example to the world for their achivements and successes.

May freedom always ring in the walls of Tallinn the best preserved medieval city in Northern Europe! Happy Birthday Estonia!

Tänades koosviibijaid osavõtu eest ja soovides kõigile ilusat Eesti Vabariigi aastapäeva, andis Erika sõna Toomas Tubalkainile.

Toomas edastas tervituse organisatsioonidelt – Kultuuraialt Ohios ja Eesti Rahvuskomiteelt Ühendriikides.

Toomase kõne algas faktide meenutamisega, et 1940. a. okupeeris Punaarmee meie kodumaa, mille järgi see ebaseaduslikult liideti Nõukogude Liiduga ning kuidas see traagiline episood meie rahva ajaloos lõppes 51 aastat hiljem verevalamiseta.

Tulles minevikust olevikku ütles kõneleja, et tänapäeva Eesti on enesekindel ja eetiline parlamentaarne vabariik, mis oma ühe miljoni kolmesaja tuhande elanikuga on üks kõige harvemini asustatud maid ÜRO, Euroopa Liidu, NATO, OECD ja Schenger piirkonna riikide seas. Esineja sõnul kindlustab nendesse liitudesse kuulumine Eesti riigi julgeolekut ja samuti aitab agar osalemine NATO ohtlikes tegevustes Afganistanis ja Iraagis, kus eestlased on aidanud tsiviilisikutel pääseda terroristide haardest. Omalt poolt on NATO toetanud Eestit, teisi Balti riike ja Poolat, saates sinna vägesid takistuseks võimaliku Vene kallaletungi eest, nii nagu see juhtus Ida-Ukrainas.

Uhke oli kuulda, et PISA (Program for International Students Assessment) testi tulemused näitavad, et Eesti kooliõpilased kuuluvad maailma tippu! Seda teatades rääkis Toomas pikemalt Eesti õpetustervikust, mis nagu me teame, on hoopis erinev Ameerika koolisüsteemist.

Toomase sõnul on Eesti arvukate uute ettevõtete alustamisega nüüd maailmas esikohal. Paljud nendest ettevõtetest on jõudnud maailmaturule ja on saavutanud ülemaailmse tunnustuse. Eesti valitsus asutas Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (Enterprise Estonia) mille esindused on Helsingis, Turus, Stockholmis, Oslos, Hamburgis, Frankfurdis, Nürmbergis, Londonis, Kopenhaagenis, Moskvas, Peterburis, Rotterdamis, Shanghais, Tokios ja Silicon Valley’s Californias. Need kontorid aitavad Eesti iduettevõtteid asutada ja rahastada, teha ärilisi tehinguid ja sõlmida lepinguid, et edendada Eesti ärilist tegevust. Samal põhimõttel töötab see organisatsioon ka kõigis maakondades.

Oma väga hästi esitatud huvipakkuva ettekande lõpetas Toomas postiivsete mõtetega Eesti tuleviku suhtes, mainides et meil kõigil õigus olla uhke meie eduka demokraatliku kodumaa peale.

Järgmisena ütles temale omase südamlikkusega koguduse organist Peeter Orro pikema palve inglise keeles.

Taevane Isa, Võta vastu meie tänupalve sel meie riigi aastapäeval. Anna ka meie riigile jõudu ja hoia rahus ja üksmeeles meie riigi juhid ja kogu rahvas kodumaal ja välismaal. Ja lõpuks, valva ja kaitse meie armast isamaad nii nagu me oma hümnis palume, sest Sinu abiga on kõik võimalik. Aamen.

Ametliku osa lõppedes saatsime oma parimad soovid meie armsale Maarjamaale Eesti Vabariigi hümni kaunite sõnadega.

Järgnes seltskondlik koosviibimine restorani poolt serveeritud õhtueinega. Nüüd oli võimalus tervitada vanu sõpru ja ütelda "teretulemast" viiele uuele sõbrale, kes olid meie hulgas esmakordselt. Loodan, et neile see koosviibimine meeldis, ja et nad ka tulevikus ühinevad üritustega.

Suur rõõm oli tõdeda, et paljud meie külalistest otsustasid sõita maha pikad teed, et osaleda meie üritusel. Kaugemate külaliste hulgas oli 4 inimest meie osariigi pealinnast Columbusest ja meie naaberosariiki Michigani esindas üks tubli eestlanna.

Arvan, et kohalviibimisega tõestasime, et austame ja armastame seda väikest maad seal kauges Põhjas. Suured tänud kõigile! Erilised tänud Erika Puussaarele, Toomas Tubalkainile, Peeter Orrole ja Annely Idnurm Thayerile, kes nagu alati oli kaameraga kohal!

Karin Imbi Ruus

E.E.L.K. Cleveland -Ohio

koguduse esinaine