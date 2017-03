Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamine Baltimores

Baltimore-Washingtoni Eesti Segakoor esineb Vabariigi aastapäeva aktusel Baltimore’s. Foto: Jenny DeShaw

Baltimore Vabariigi aastapäeva tähistamine toimus 19. veebruaril 2017, kui rahvas tuli Baltimore Markuse kirikusse jumalateenistuseks. Teenis diakon Agu Ets, orelil oli Renata O’Reilly ja Baltimore-Washingtoni Eesti Segakoor (Tjorven Hairfieldi juhatamisel) esines kolme lauluga, Ta nimi Issand, Looja kiitus ja Helde karjane. Jutluse asemel pidas Agu Ets kõne, kus ta meenutas oma 2009. a Vabariigi aastapäeva Narvas. Kõnes rääkis jumalateenistusest Aleksandri suurkirikus, kindralleitnant Ants Laaneotsa kõnest, sõdurite paraadist ning sõjatehnika näitusest. Avaldas oma tundeid ja mõtteid, vaadates Venemaad üle Narva jõe, enne kui algas pikk sõit tagasi Tallinna.



Peale jumalateenistust koguneti alla suurde seltskondlikku saali, kus Baltimore Eesti Seltsi esimees Peeter Saar tänas kõiki kohaletulnuid ning soovis kõigile kaunist aastapäeva. Seejärel palus teadustaja Vilve Ladon kõigil püsti seista lippude sissetoomiseks ning USA hümni laulmiseks, millele järgnes palvus Baltimore Markuse Koguduse Nõukogu esimehelt Agu Etsilt.



Avasõnad ütles Peeter Saar, tänades veelkord kokkutulnuid ning meenutas, et tähistame vabariigi 99. ning läheneme 100. aastapäevale järgmisel aastal. Vaatamata kõigile ajaloo raskustele on Eesti riik püsinud ning meil on hea meel olla koos ning seda tähistada.



Teadustaja Vilve Ladon edastas tervitused Eesti Vabariigi suursaadikult Ameerika Ühendriikides Eerik Marmeilt ning omapoolse tervituse ütles ka Marju Rink-Abel ERKÜ nimel. Oma sõnavõtus rõhutas ta, et vabariigi aastapäeva tähistamine on meile kõigile väga südamelähedane, olenemata sellest, kus me elame. Meie kõigi palve ning lootus on, et Eestil alati hästi läheks ning meie järeltulijad saaksid vabalt ja rõõmsalt tulevikus Eesti sünnipäevi tähistada. Juba selle aasta aprillis algavad Eesti Vabariigi 100. aastapäeva tähistamise pidustused, mis kestavad kolm aastat. Samuti rõhutas ta, et on tore teada, et siinsetel eesti koolilastel on võimalus osaleda noorte laulupeol sel suvel. See on suur ettevõtmine nii lastevanematele kui noortele, kuid see on "Eesti süst" eestluse säilitamiseks välismaal. Peale seda lausus omapoolsed tervitused Mart Kuhn Eesti Skautide Maleva nimel ning soovis kõigile ilusat Vabariigi Aastapäeva tähistamist.



Mare Tüür-Willin kinnitab sõjaveteranile Ado Vaigrole rinda lille. Foto: Jenny DeShaw

Seejärel austati püstiseistes kohalolnud veterani Aado Vaigrot, kes sai rinda kauni lillekese ning lauldi koos "Eesti lippu".



Aktuse peakõneleja oli Baltimore Eesti Seltsi endine esimees Toivo Tagamets. Toivo sündis Narvas, kuid nagu paljudki teised eestlased, tõi ka teda põgenikutee läbi Saksamaa USAsse. Ta kasvas üles Ohio osariigis, kuid pärast ülikooli lõpetamist lennu/maailmaruumi insenerina töötas ta NASAle New Orleans’is ning hiljem erafirmadele. Pensionile läks ta aga riigitöölt ning praegusteks huvideks on lugemine ning tegelemine Marylandi ja Eesti linnade sõprussuhete arendamisega organisatsioonis nimega Maryland Estonia Exchange Council. Oma kõnes võttis ta lühidalt kokku I Maailmasõja järgse ning Eesti Vabariigi tekke aja. Kõne oli väga informatiivne.



Aktusele lisas rõõmsat meeleolu Baltimore-Washingtoni Eesti Segakoor, kes Tjorven Harfieldi juhatamisel esinesid kahe lauluga - Väike maa ning Leib jahtub. Laule saatis elektroonilisel klaveril pr Silvi Valge, nagu ka hümne ning ühislaulu.



Lõppsõna lausus Baltimore Eesti Seltsi esimees Peeter Saar, kes veelkord soovis kõigile kaunist Vabariigi aastapäeva ning tänas kohaletulnuid ning kutsus kõiki ühisele õhtusöögile.



Peale Eesti hümni laulmist ning lippude väljaviimist kogunesidki kõik rikkalikku õhtusööki nautima. Kuid rohkemgi veel, vestlema sõpradega, keda poldud ammu nähtud.



Oli väga meeldiv koosviibimine ning jääb vaid tänada korraldajaid ning kaasategijaid.



Vilve Ladon

