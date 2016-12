Eesti skaut- ja gaidmalevate juhid kogunesid Järvemetsal

Skautide ja gaidide aastakoosolekutest osavõtjad. Foto: Rein Linask

Ilusas sügismetsas 15.-16. oktoobril kogunesid eesti gaid- ja skautjuhid Järvemetsale (Jackson, NJ-is) pidama korralisi ja aastakoosolekuid. EGM USAs ja ESM USAs aastakoosolekute avamine toimus J. Kaivu-nimelise Peamaja ees lippude heiskamise ning palvega, mille luges nskm. AJ Laupa. Juhte tervitasid kohapeal Välis-Eesti Gaidide Liidu peagaid gdr Ingrid Kütt ja Eesti Skautide Liidu peaskaut skm. Rein Linask, kes soovisid juhtidele head koostöö- vaimu ja tugevat pilku tulevikku. Avasõnad ütlesid skautide maleva juht nskm Mart Kuhn ja Eesti gaiderkogu USA koondise juht gdr. Tiina Ets. Kirjalikke tervitusi saatsid Eesti Gaidide Liidu peagaid ngdr. Liina Siniver Eestist, Eesti Skautide Ühingu peaskaut skm. Kristjan Pomm Eestist, gdr Siiri Puust, gdr. Aet Sandström ja ngdr. Kaie Põhi Latterner.



Koosolekutel (gaidid Peamajas sinises saalis ja skaudid hubases Skaudimajas) anti aru 2015-2016 aasta tegevustest ja kogemustest ning plaaniti ka 2017. a. tegevusi ja kava. Üksusi on gaididel viis: Tormitütred (Baltimore), Põhjatütred (Connecticut), Kungla ( New Jersey) ja Üksikgaidid. Skautidel on kaks tegevüksust, mis võtavad oma tiibade alla ka skaute teistest piirkondadest: Vikerlased (Connecticutist) ja Viiking (New York). Üksused andsid ka ülevaated tegevustest ning tõdeti, et noortel on endiselt seikluste ja skautluse/gaidluse vastu huvi, kui vaid leidub muude tegevuste kõrvalt aega vahemaade ületamiseks: peeti nädalalõpulaagreid, väljasõite ja palju koondusi, kus tehti eesti katseid (ja skautidel/hundudel ka ameerika skautide katseid, planeeriti heategevust ning arendati oskusi ja sõprusi. Muidugi valmistati ka kõrgpunktideks: laagriteks. Maleva juhtkonnad tänasid üksuste juhte ja abilisi kohusetundliku ja pühendunud töö eest. Koosolekutel arutati skautlike ja gaidlike programmide arendamist, uuendusi ja ka uute liikmete kaasahaaramisest.



Pärast eraldi koosolekuid kogunesid malevate juhid mõnusaks lõunasöögiks, millele järgnes töökas ühiskoosolek. Tõdeti, et augustis peetud suurlaager, kus kokku osales üle 200 laagrilise USAst, Kanadast ja Eestist, läks edukalt ja lõbusalt korda sujuva koostööga ning tänati kõiki juhte ja abilisi – eesotsas laagrijuhid ngdr. Linda Kangro ja skm. Gunnar Tamm. Tänati ka talgulisi ja toetajaid. Arutati möödunud aasta ühistegevusi, nt. Metsajõulupuud, Jüripäeva ja kevadel peetud tutvustuslaagrit, kuhu tuli kokku üle 100 osaleja ning tuleviku- sümbolina istutati ka 100 puud.

Tutvustuslaagri osalejate hulgast tuli uusi laagrilisi ja tunti huvi ka aastaringse tegevuse vastu. Malevad loodavad, et ka teistes piirkondades hakkab taas elustuma organiseeritud gaidlik ja skautlik tegevus. Huvilistel võtta ühendust ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ). Koos õppida ja seigelda on lõbus! Ühiskoosolekul pandi paika ka tuleva aasta tegevuskava, kuhu lisati võimalus osaleda Eesti suurlaagris “Seiklusratas.”



ESM ja EGM USAs ühine 2016-2017 tegevuskalender



Jüripäev 22.-23. aprill 2017



Eesti suurlaager “Seiklusratas” 8.-15. juuli 2017



ESM ja EGM USAs suvelaager 12.-20. august 2017



Malevate aastakoosolekud 14.-15. oktoober 2017

Malevad andsid teada ka staapide koosseisust:



EGM USAs juht:



gdr. Leena Kangro This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ,



ESM USAs juht nskm. Mart Kuhn This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .



Gaidmaleva juhatus:

abijuht ngdr. Hillevi Ets, sekretär ngdr. Marika Lampi, abisekretär ngdr. Lea Kiik, laekur ngdr. Kadi Pillion, tegevusjuht ngdr. Linda Kangro, üksikgaidid ngdr. Anne Holda, juhatuse liige ngdr. Karin Ashford, juhatuse liige ja vahendaja v-EGLu- Ja ESGSS Liiduga gdr. Urve Põhi. Eesti gaiderkogu Koondis USAs juhataja on gdr. Tiina Ets.



ESM USAs staap:

Maleva auvanem skm. Elmar Saarniit, maleva vanem nskm. Veeliks Ling, malevajuht nskm. Mart Kuhn, abijuht skm. Gunnar Tamm, laekur skm Toomas Kilm, kirjatoimetaja skm Leelo Linask, varustusjuhid nskm AJ Laupa ja sj Neema Markus, laagri hooldaja skm. Mart Kobin, liikmed nskm. Silver Laur ja nksm. Ivan Kavoleff. Eesti Skautmasterite Kogu USAs koondise juhiks on skm. Gunnar Tamm.



Koosolekul anti sõna ka Eesti Skautide ja Gaidide Sõprade Seltsi Liit USAs esimehele skm. Mati Kobinale, kes andis ülevaate möödunud aastal tehtud uuendustest ja suurlaagri ettevalmistustest ning kutsus malevaid ka tuleval aastal tihedalt kasutama ja korras hoidma Järvemetsa ala. Tänati ka kõiki talgulisi, üksikannetajaid ja organisatsioone lahkete annetuste ja toetuste eest, ilma nendeta ei oleks teoks saanud kõik vajalikud ettevalmistused ja remondid, sh. Metsakiriku uuendamine, peaköögi kapitaalremont ja hädavajalik uus peaköögi katus. Koosolekule üllatuseks teatas Eesti Abistamiskomittee President Toomas Kilm, et EAK oli vastu võtnud ESGSSL hiljutise toetuspalve ning andis Liidu esimehele üle toetussumma. Sellised lahked toetused aitavad kindlustada, et laagrialal saab läbi viia harivat ning eesti kultuuri ja traditsioone edasi viivat skautliku-gaidliku programmi!



Abistamiskomitee esindajad Kaarel Laev (vasakul), president Toomas Kilm (paremalt teine) ja pr Virve Vaher annavad Eesti Skaudi- ja Gaidi-Sõprade Seltside Liidu esimehele skm Mati Kobinale (keskel) üle lahke toetussumma. Foto: Rein Linask

Erilist tänu avaldati organisatsioonidele Eesti Abistamiskomitee Ühendriikides, Eesti Üliõpilaste Toetusfond USAs, Eesti Rahvuskomitee Ühendrikiides, Baltimore’i Eesti Maja ja EELK Baltimore Markuse kogudus. Kutsuti kohalolijaid reklaamima Järvemetsa toetusfondi “Järvemetsa Preservation Fund” ka oma üksustele ja tutvusringkondadele, et saaks ka tulevastele põlvedele hoida seda kaunist paika lõhnavate mändide, majesteetlike seedrite ja maagilise valge liivaga. (www.jarvemetsa.org), ning annetused saata: nimele FAAEY (ESGSSL), c/o Laupa: 479 Township Line Rd., Belle Mead, NJ 08502-4210.



Kui ametlikult lõpetati koosolekud sõprusringiga, lauldes “Laulu Lakewoodi liivast”, mindi veel edasi skaumasterite kogu ja gaiderkogu koosolekutele. Tuleb ka õnnitleda ngdr. Virve Jõks Lane’i, kes kaitses edukalt oma väitekirja. Hästi tehtud!



Tänud hoolitsevale köögirahvale: pr. Virve-Kai Bulla, pr. Linda Linask, hr. Niels Puström ja Helvi Kiik, ja samuti kiidusõnad Mati Kobinale mõnusa ja kuuma sauna eest!



Järvemetsa kutsub ikka ja jälle koju tagasi ja ühinema gaidide-skautide sõprusringis ja tegevuses!

Leelo Linask



Urve Põhi

Details Published: 14 December 2016