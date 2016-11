Ameerika-eesti lastekoorid valiti laulma laulupeole!

San Francisco eesti lastekoor Pääsukesed. Foto Riina Orav Sepa erakogust

Juba mitu korda on Vaba Eesti Sõnas kirjutatud USA Idaranniku Eesti Lastekoorist Laulurõõm ja nende pürgimisest 2017. aasta Noorte Laulupeole.



Kõikidele meie toetajatele ning pöidlahoidjatele on suur heameel teatada, et koor on koorijuhtide Maaja Roosi, Leena Sirbi ja Holly Miller Vesilinnu juhendamisel läbinud lõpuks konkursi ning on vastu võetud laulupeol esinevate kooride hulka.



Laulurõõmu lastel on hea meel, et USA-st tuleb koos nendega laulma Tallinnasse ka teine koor – San Francisco Pääsukesed. Võrreldes Idaranniku kooli 64 lapsega, on meie sõsarkoor märksa väiksem (10 last), aga koorijuht Riina Orav Sepa käe all on nad tublit tööd teinud. Nende kooris laulavad ka 4 last, kellel ei ole eesti päritolu. Milline suurepärane võimalus see on olnud eesti kultuuri levitamiseks väljaspool meie kogukonda!



Ees seisab veel mitu pikka kuud ülejäänud laulude õppimiseks ja lihvimiseks, seega loorberitele puhkama veel keegi jääda ei saa. Idaranniku kooril on plaanis ka esineda eestlastele ja Eesti sõpradele aga kus ja millal, jäägu esialgu veel saladuseks.



Laulurõõmu pikka ja kulukat teekonda laulupeole on toetanud juba Eesti Üliõpilaste Toetusfond USA-s ning Rahvuskaaslaste Programm Eestis. Ootame ka eraisikute lahkeid toetusi läbi Eesti Kultuurfondi Ameerikas. Rohkem infot meili teel: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.



Neil, kes soovivad toetada Pääsukeste lendu laulupeole, palume ühendust võtta Katerina Laanega This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.



Kohtumiseni laulupeol 2017. aasta suvel Tallinnas!



Merike Barborak

