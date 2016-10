Chicago Eesti koolis on tänavu poolsada last

Chicago külje all Riverwoodis alustas taas uut kooliaastat Chicago Eesti Kool. Esimesel koolipäeval said kõik õpilased rõõmsalt kokku aktusel, millele järgnes klassijuhataja tund. Päeva lõpetasime süües koos lõunat rootsi lauas.





Chicago Eesti Koolis on tänaseks umbes 50 õpilast, kes on jaotatud vanuse ja oskuste järgi seitsmesse erinevasse klassi. Kooli perre kuulub palju vahvaid õpetajaid, kes kindlustavad, et koolipäevad on lastele huvitavalt ette valmistatud.





Koolipäevad toimuvad igal teisel pühapäeval 10:30 - 1 pl ja sellele järgneb lõunasöök.

Õpitakse palju toredat: eesti keelt ja kultuuri, ajalugu, käsitööd, kokandust, laulmist, tantsimist ja palju muud. Chicago Eesti Kooli eesmärk on eesti lapsi kokku tuua, luua lähedasi sõprusi ning edasi kanda eesti keelt ja eesti meelt.



Lisaks koolile toimub peale lõunasööki veel lõbus näitering, kus lapsed töötavad koos õpetajate käe all ja õpivad selgeks etenduse, mille kannavad ette oma sõpradele, vanematele ja teistele külalistele.



Viimased kolm aastat on Chicago Eesti Majas toimunud 3-päevane suvelaager, kus lapsed õpivad uusi teadmisi Eesti kohta koos mängude ja lauludega.

Laager on lõppenud ööbimisega Eesti Majas, kus viimane õhtu veedetakse koos lõkke ääres jutte lugedes ja laule lauldes. See on üritus, mida kõik suve saabudes ootavad.



Chicago Eesti Kool otsib alati uusi õpilasi ja toetajaid. Kui on küsimusi, palun võtke ühendust Pillega.

Pille McQuillen



Fotod: Simona Andreas

