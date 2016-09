Lakewoodi Eesti Ühingu 70. aastapäeva tähistamine

Rahvatantsijad tulid esinema viiest eri kohast. Foto: Rein Linask

2. ja 3. septembril tähistas Lakewoodi Eesti Maja oma 70. aastapäeva motoga “Tulge koju.“



Ettevalmistused selleks suureks tähtpäevaks algasid juba mitu kuud varem. Moodustati korralduskomitee, mille liikmed Andres Simonson, Eda Taps, Erik Must, Heili Paluoja-Tammaru, Helica DeShaw, Imbi Sepp, Ingrid Kangur, Marissa Karuks ja Ülle Saluri alustasid kiiret ja tegusat plaanimist ning plaanid viidi ka ellu.



Reedel, 2. septembril toimus Rahvapidu, kus peaesineja oli Andres Raudsepp Kanadast. Andres alustas mõnusat õhtut lauluga „Lakewoodi liiv“, millele rahvas hakkas hoogsalt kaasa laulma, sellele järgnesid lahedad merelaulud ja õhtu viimases osas sai nautida ja kaasa laulda isamaalistele lauludele. Õhtu jätkus tantsumuusika saatel, mida pakkus DJ Hillevi Einselni. Avatud oli fotokabiin, mille seadis üles Heili Paluoja-Tammaru ja kus sai teha sõpradega lõbusaid pilte. Õhtu läks igati korda ja rahvas tundis end koduselt.



Laupäeval, 3. septembril alustasime avatseremooniat Ameerika hümniga, millele järgnes piiskop Thomas Vaga palvus. Helica DeShaw andis lühiülevaate Lakewoodi Eesti Maja ajaloost, kus ta mainis, et tänu Konstantin Lachti New Yorgist Lakewoodi kolimisega 1933. aastal ja suurest tahtest tunda end eestlasena eestlaste seas tekkis idee, et eestlastele on vaja oma maja. Enne kui idee teoks sai, käidi koos saksa meeskoori ruumides.



LEÜ põhikiri kinnitati 28 kohaliku eestlase poolt 4. aug. 1945. a. Ühing moodustati 1946. a. 20. juulil – nimeks sai Lakewood Estonian Association. Ühingul oli 55 liiget ja esimees oli Konstantin Lacht, kes kinkis Ühingule maaala, kuhu kerkis LEÜ Seltsimaja.

Nurgakivi pandi 23. juunil, sinna asetati Eesti lipp, EV Põhiseadus, LEÜ põhikiri, viimane nr. " Meie Teed" ja teised Euroopas ilmuvad ajalehed, ajakirjad ning peotäis Eesti mulda president Pätsi taluõuelt ja EV-aegset metallraha. Nii hakati maja ehitusega peale ja 1947. aastaks oli LEM kasutamiskõlblik.



Samal aastal alustati DP laagris olevate kaaseestlaste abistamist. Uued eestlased saabusid 1949. aastal ja asusid hoogsalt abistama Ühingu tegevust. Nad tundsid, et Eesti Maja on nagu tükike Eesti pinda, kus oli võimalik kodumaalt kaasa toodud kultuuripärandit säilitada ja edasi arendada.



Nii hakkaski eesti elu siin majas käima. Toimusid jüripäeva pidustused, hakati tegema näidendeid, pandi alus raamatukogule, täienduskoolile ja skautüksusele, moodustati naistoimkond, tehti juurdeehitus lava jaoks, ehitati välibaar, välistantsupõranda, kõnepuldi ja kaminaga. Maaala suurendati, nii oli võimalik ehitada tolle aja moodsaim laskemaja. Kogu ehitustöö tehti liikmete poolt tasuta.



Maja pidevalt laiendati, millega seoses ka maja väärtus aina kasvas. Järgnevatel aastatel tekkisid huviringid – male, bridž, spordiring, rahvatantsurühm, meeskoor, skaudid, gaidid, orkester, teater.



Helica palus Lya Palsil, kui endisel Eesti Maja presidendil ja teatritegelasel, tulla ja rääkida Lakewoodi Eesti Maja teatrist. Lakewoodi Eesti Ühingu teater oli ligi 40 aastat eesti teatrikultuuri ja eestluse viljeleja.



Foto: Rein Linask

Järgmisena võttis sõna endine LEM president Priit Parming, kes meenutas Eesti Maja tegevusaastaid 2000-2015, kui presidentideks olid Tõnu Vanderer, Priit Parming ja Erik Must. Omapoolsed tervitused ja meenutused andis ka edasi Tõnu Vanderer.

Iga president on andnud oma panuse Eesti Majale ja sellega seoses me austasime kohalolevaid presidente – Heino Maasikas (1964), Lya Pals (1978-1979), Erik Must (1993, 2013-2015), Eda Taps (1997-2000), Tõnu Vanderer (2000-2009), Priit Parming (2010-2012) ja Helica DeShaw (2016- ) said Eda Tapsi valmistatud rinnamärgid.



Lakewoodi Eesti Ühing tänas Eesti Rahvuskomiteed Ühendriikides kui 70. aastapäeva peasponsorit ja sõna sai ERKÜ esindaja Matti Prima, kes andis lühiülevaate ERKÜ tööst ja tuletas rahvale meelde suure entusiasmiga, et täna on pidupäev ja me oleme kokku tulnud, et tähistada LEM 70. aastapäeva.



Eda Taps luges ette Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kiriku Lakewoodi Pühavaimu koguduse tervituse, kus ta mainis , et “eestlus on olnud kui kaar üle Lakewoodi. Üheks kaare kinnituseks on olnud Eesti Ühing ja teiseks Eesti Luteri Kogudus, maja ja kirik. Tänu olgu Jumalale selle eest, et LEÜ ja maja on olnud 70 aastat eesti rahvale koduna ja kuulsa kohana läbi nende eluea."



Kohal oli ka EV Peakonsul USA-s Eva-Maria Liimets, kes andis oma soojad tervitused edasi LEÜ-le ja Lakewoodi Eesti Koolile koos elegantse lillebuketiga. Järgmisena sai sõna Leedu-Ameerika Kogukonna president Kesk New Jersey’s Rasa Miliute, kes soovis meile kõike paremat ja rõhutas häid suhteid Lakewoodi Eesti Ühingu ja Leedu Ühingu vahel ning kinkis ühingule Leedu traditsioonilise uhke ja kõrge puud meenutava koogi “Sakotis”- “Tree Cake”.



Meenutusterajale astus ka piiskop Thomas Vaga, kellel oli väga palju mälestusi Lakewoodi eestlaste tegemistest. Ta rääkis, kui olulised olid eestlased aastakümneid tagasi valijatena nii Lakewoodis kui ka NJ osariigist valitud esindajatele Washingtonis. Üks nendest oli James J. Howard (NJ saadikutekoja üks esindajatest, kelle järgi nimetati Rt.195), kes tihti tõi esile eestlaste kui vähemusrahvuse saavutusi ja tõi oma külalisi Lakewoodi, et näidata Lakewoodi Eesti Maja, kirikut ja Järvemetsa laagrit. Suure panuse andis sellele Juhan Simonson, kes oli tööl rahvusvähemuste osakonnas Washingtonis.



LEÜ 70. aastapäeva puhul tuli tervitama NY Eesti Haridusseltsi juhataja dr. Toomas Sõrra, kes soovis edu meie tegemistele ja mainis oma kõnes, et kuna eestlaste kogukonnad hakkavad vähenema, võiksime me tõsiselt mõelda Lakewoodi Eesti Organisatsioonide nagu kiriku, arhiivi ja Eesti Maja tegevuse koondumist ühele maaalale. Selle peale vastas piiskop Thomas Vaga, et viimasel ajal on paljud Lakewoodi inimesed sellel teemal mõtteid vahetanud.



Ametlik osa lõppes üheskoos Eesti hümni laulmisega, mida saatis Maaja Roos klaveril.



Programmi vahepeal laulsid Lakewoodi Eesti Kooli lapsed vahva laulu “Mere lapsed” õpetaja Ülle Bucholzi kitarri saatel.



Kava jätkus NY Segakoori võimsa etteastega Maaja Roosi juhendamisel. Koori koosseisu kuulusid Aime Andra, Eha Brownell, Gary Distilli, Epp Kotkas-Hardy, Uno Habakukk, Leevi Kiil, Mall Kiil, Jaan Kuum, Merle Le Franc, Kaarel Laev, Rein Linask, Madis Linask, Aino Põldmets, Emily Robbins, Liisi Vanaselja, Marianne Vanaselja, Alme Vänt. Kõlasid erinevad eestipärased laulud ”Kaunimad laulud”, “Pühapäeva hommik”,” Mis need ohjad meida hoiavad”,” Kui mina alles…, “Sind surmani”, “Veel kaitse kange Kalev”, “Ta lendab mesipuu poole”, “Ärkamise aeg”. Need liigutasid paljude inimeste südameid.



Esineb New Yorgi Eesti Segakoor. Foto: Leelo Linask

Järgmisena esines NY Rahvatantsugrupp “Saare Vikat” koos külalistantsijatega Baltimore ”Vanaranna” trupist, Washingtoni “Pillerkaare” trupist, Connecticutist ja Lakewoodist. Esinesid Liisi Vanaselja (“Saare Vikati” juht), Linda Kangro, Heili Paluoja-Tammaru, Tarmo Tammaru, Merike Kangro, Marissa Karuks, Neeme Markus, Monica Bein-Cravotta, Margus Laan, Viktoria Hallikäär, Anu Oinas (Washingtoni grupi juht), Lea Kiik (Baltimore grupi juht), Gunnar Tamm (tantsuõpetaja), Age Landra Robinson, Deborah Klepp, Eve Tisler, Kadri Kallas-Zelek, Kelsey Kiik, Laila Oinas, Sirli Hill, Andrus Kiik, Arney Smits, Jeff Zelek, Lauri Tankler. Ainulaadne tantsutrupp tuli tänu Linda Kangro ideele kokku viiest erinevast paigast, et esineda LEM 70. aastapäeval. Nende suurepäraseid tantse nagu Kungla Polka, Jämptpolska, Meremeeste valss, Naljapolka, Vanaisa polka, Kalamies ja Tuljak oli lausa lust vaadata ja tõmbas rahva käima.

Mõlemal päeval pakkus ka fotogalerii “Mälestusterajal” äratundmishetki!



Peale suurt ja sisutihedat kava pandi Inna Terepingi valmistatud suurele ja maitsvale sefiiritordile küünlad põlema ja kogu seltskond laulis üheskoos – “Palju õnne, Lakewoodi Eesti Maja”. Endised presidendid puhusid küünlad ära ja igaüks sai suu magusaks.



Kohvik oli avatud terve päeva rikkaliku menüüga, seal sai proovida eestipäraseid võileibu, pirukaid, kartulisalatit, rosoljet, hapukapsast, suitsuseapraadi, seljankat, erinevaid kooke. Enamus söögid valmistas Erik Must, kes on fantastiline kokk, köögis olid abiks Ingrid Kangur, Kaarin Must, Imbi Sepp ja Tõnu Kangur.



Tehnika osas oli meile suureks abiks Raivo Reinup.



Tantsuks ja kaasalaulmiseks mängis õhtul mõnus bänd Eestist “Väike Mees” koosseisus Törlep (Toomas Pae), Mõts (Margus Mõttus)ja Tarvi Jaago. Nad panid kõiki esimese lauluga jalga keerutama ja kaasa laulma. Tantsupõrand oli rahvast täis kuni viimase lauluni.



Meil on hea meel tõdeda, et Lakewoodis on oma Eesti Maja ja siin on inimesed, kes sellest hoolivad ja eesti kultuuri hoiavad! Rõõm oli näha kõiki, kes pidasid meie maja 70. aastapäeva tähtsaks ja tulid mälestusterajale nautima igat hetke, mis meil oli pakkuda!



Lakewoodi Eesti Ühing tänab kõiki liikmeid, sponsoreid, vabatahtlikke, esinejaid ja osavõtjaid, kes tegid meie aastapäeva võimalikuks!



Hoiame eestlust nii südames kui tegudes!



Helica DeShaw

Details Published: 27 September 2016