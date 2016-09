Eesti laste laululaager Long Islandil, NY

Foto: Siiri Lind. Suur valik fotosid laagrist on üleval New Yorgi Eesti Kooli Facebooki lehel

26.-28. augustil toimus USA idaranniku eesti koolide laululaager New Yorgi Eesti Haridusseltsile kuuluvas Long Islandi Eesti Kodus (Middle Island, NY).

Kevadel asutatud USA idaranniku eestlaste (veel nimetu) mudilaskoor harjutas järgmisel suvel toimuva XII noorte laulupeo "Mina jään" laule. Kunagi varem ei ole eesti mudilaskoorid USAst Eestis laulupeol käinud. Et laulupeole pääseda, on vaja juba 1. novembriks saata Eestisse laulupeo kunstilisele toimkonnale laulu "Laulu mõju" videosalvestis ning selle järgi otsustatakse, kas koor saab loa laulupeost osavõtmiseks. Kui meie koor osutub peole valituks, tuleb saata kogu ülejäänud kava videosalvestus 1. aprilliks 2017. Kes sellelt videolt puudub, laulupeole ei pääse. Seega on väga oluline, et lapsed saaksid võimalikult palju kokkulaulmist harjutada.



Laagrisse tuli kokku 55 last (18 last New Yorgi, 8 Philadelphia, 4 Lakewoodi, 8 Connecticuti, 14 Washington, D.C, ja 1 Bostoni Eesti Koolidest ning 1 laps Long Islandilt ja 1 Eestist) ja 46 täiskasvanut. Kooris osales 48 last.

Lapsed, kes kooris ei laula, said suurel maa-alal puude all ja mänguväljakutel mängida, ratastega sõita ja basseinis ujuda ka sel ajal, kui laululapsed seltsimaja suures saalis ning ühes eraldi toas harjutasid. Laululastel jäi puhkamiseks vähem aega, aga keegi ei virisenud. Lapsed, kes soovisid, said osaleda noore graafiku Gerda Märtensi kunstitunnis. Gerda tutvustas laulupeo repertuaari kuuluva laulu "Uhti, uhti uhkesti" tegelasi, lapsed joonistasid pilte, kuidas viisk, põis ja õlekõrs Ameerikast Tallinna laulupeole lähevad.

Kuna terve koori kokku kogumine ühel ajal ühte kohta on keeruline ja peredele küllalt kulukas, on väga oluline, et lapsed harjutaksid võimalikult palju kodus laulmist. Et see lihtsam oleks, on dirigent Maaja Roos lindistanud mõned lauluharjutused, mida saab kuulata NY Eesti kooli kodulehelt nyek.org.

Maaja Roos (NYC), Leena Sirp ja Holly Miller Vesilind (mõlemad Washington, D.C.) viisid kolme päeva jooksul läbi 4 proovi. Holly tuli appi koori juhatama, sest ta lapsed August ja Noelle Vesilind laulavad kooris.



Koorijuhid suutsid lapsi hästi motiveerida ja kooriharjutustele mindi lausa joostes. Järelikult igav seal polnud. Kõigil teistel oli harjutamiste juures viibimine keelatud, et kõik asjaosalised saaksid tööle pühendada.

Laagri aeg oli hästi organiseeritud, lastele jäi palju vaba aega. Kõige populaarsemaks kohaks osutus bassein, sest ilmad olid kuumad. Ning muidugi on telgis ööbimine ja pimedal ajal taskulampidega ringijooksmine olnud lastele alati väga põnev.

Lapsevanemad tegelesid söögitegemisega (iga kool oli vastutav ühe söögikorra eest ning eestlaste kokakunstil on teada kõrge tase), toimusid koorile riietuse loomise, nime mõtlemise ja rahastamise mõttekojad, köeti ehtsat eesti sauna ja tutvuti omavahel. Peaaegu kogu laagriaja põles lõke, nii et oli meilgi siin muinastulede öö nagu kodu-Eestis.

Teise laagripäeva õhtul tuli Maaja Roos mõttele, et koor võiks anda jõulude ja vabariigi aastapäeva ajal kontserte. Kui juba koorijuhil on lastesse nii suur usk, siis lastevanematele see mõte väga meeldis.



Laagri kulminatsiooniks oli pühapäeval toimunud kontsert, mis tõi kõigile lapsevanematele ja ka koorijuhtidele liigutuspisarad silma. Juhendajad olid saanud hakkama tõelise imega, laul helises Long Islandi Eesti Kodu seltsimaja saalis sama harmooniliselt nagu ta saab kõlama suvel Tallinnas toimuval laulupeol.

Lapsed väärivad erilist kiitust selle eest, et kasvades üles ingliskeelses keskkonnas, suudavad nad laulda eesti keeles ilma aktsendita. Ja laulud olid neil peas, keegi ei hoidnud laulusõnu käes. Siinkohal tuleb kiita ka lapsevanemaid, kes eesti keele õpetamisel järjepidevad on. Maaja Roos andis oma tänusõnad edasi New Yorgi Eesti Kooli juhatajale Merike Barborakile, kes oli teda kutsunud koori juhatama.

Suure tänu said laagriperelt Long Islandi Eesti Kodu üks tublidest peremeestest Valdur Pratka, kes hoolitses sauna kütmise eest ja Eve Saar, kes kinkis laagrile suure kastitäie ehtsat eesti leiba.



Järgmised kooriproovid toimuvad 22. ja 23. oktoobril New Yorgi Eesti Majas, kus samal ajal toimuvad Eesti Lastekirjanduse päevad.

Siiri Lind

Details Published: 03 September 2016