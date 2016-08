Mis teeb Suvekodust lastele kodu?

Vivienne Jones, Henry Ashford ja Erikson Moore. Foto: Eva Ensmann

Sel aastal osales Suvekodu laagris rekordarv väliseesti noori – esimeseks nädalaks registreerus 55, teiseks 54 ja kolmandaks 38 last.



Juba kogenud laagrilistele lisandus sel aastal ka mitmeid uusi lapsi, kes Suvekodus osalesid. Järgnevalt natuke sellest, mis lastele Suvekodus kõige rohkem meeldib ning mis neid ikka ja jälle laagrisse tagasi toob.



Väiksemate kasvandike arvates on laagris eriti olulised inimesed, mängud ja väljasõidud. Vaatamata noorele eale on ka nemad laagris juba mitmendat aastat, seega on tekkinud sõbrad, kellega kohtumist igal aastal oodata. 7-aastane Adrian leidis sel aastal palju huvitavat eesti keele tundidest: “At estonian lessons I learned a lot of words. We played a lot of fun games. Overall I think this was the best class at camp.” (“Eesti keele tunnis õppisin ma palju uusi sõnu ja me mängisime palju lõbusaid mänge. Üldiselt oli see parim tund laagris.”)



Laagri keskmise vanusegrupi kasvandikud hindavad Suvekodu puhul seda, et tegevused on mitmekesised ja huvitavad. Palavate päevade lahutamatuks osaks on ujumine – igalõunast vaba ujumise tundi kasutavad nii suured kui ka väiksed. Samuti meeldib kasvandikele sel aastal esimest korda rakendatav Sinu Valiku tund, mis annab võimaluse erinevate tegevuste vahel valida just endale sobivaim ja oma pärastlõuna sellega sisustada. Keskmise vanusegrupi noored toovad lisaks üldisele mõnusale laagrimeeleolule välja ka väiksemaid detaile, mis just neile armsaks on saanud. Näiteks meeldib 9-aastasele Morganile ja 11-aastasele Alisonile eriti laagriplatsi keskel asuv puukiik, millel on mõnus vajadusel puhata.



Ka keskmise vanusegrupi noored näevad eesti keele tundidest palju kasu. 9-aastane Marina ütles tundide kohta, et talle meeldivad need mängud, mida eesti keele tunnis mängitakse. Ka 12-aastane Heili arvas, et eesti keele tunnid võiksid lausa iga päev toimuda.



Laagri vanimad kasvandikud ütlesid justkui ühest suust, et nende arvates võiks laager isegi pikem olla. Kuna see on võimalus kõikidel parimatel sõpradel kokku saada, siis nauditakse iga päeva ja koos ei hakka kunagi igav. 13-aastane Danika ütles kokkuvõtvalt, et talle meeldib selle laagri juures see, et kõik on justkui üks perekond.



Kasvandikega vesteldes on hea meel tõdeda, et Suvekodu täidab oma eesmärki – väliseesti noortel on võimalus kokku saada, lõbutseda ja suve nautida. Suvekodu toob lastele lähemale eesti keele ja meele, rääkides ühiselt eesti keeles, tantsides rahvatantsu jne. “I think that the camp is perfect the way it is, and you should not change it. In free time, maybe you could make the time for more EK lessons. These lessons help me become more Estonian, and that is important to me,” said 9 year old camper Victoria. (“Minu arvates on see laager täiuslik just sellisena nagu ta on ja midagi ei tuleks muuta. Vabal ajal võiks olla isegi rohkem eesti keele tunde, sest need aitavad mul saada rohkem eestlaseks ja see on minu jaoks oluline,” võttis laagrikogemuse kokku 9-aastane Victoria.)

Alison Vilms ja Morgan Tamm. Fotod: Eva Ensmann



Täpsemalt rääkisid oma Suvekodu kogemustest Henry Ashford, Erikson Moore, Vivienne Jones. (Vastused on kohandatud inglise keelest eesti keelde.)

Adrian Jones

Victoria Sepp

1.Mitu aastat oled sa Suvekodus käinud?



Henry: 7 aastat

Erikson: 3 aastat

Vivienne: 2 aastat



2. Mis Sulle Suvekodu puhul kõige rohkem meeldib?



Vivienne: Mulle meeldib, et laager asub looduses ja me elame taredes. Samuti on tore see, et meil on laagris väga palju erinevaid tegevusi ja kasvatajatel on alati midagi varuks, et meil igav ei hakkaks. See on ka väga tore, et enamik tegevusi toimub õues.



Erikson: Mulle meeldib tutvuda eestlastega ja õppida paremini tundma oma sõpru, keda ma näen ainult igal suvel.



Henry: Mulle meeldib see, et ma saan igal aastal uusi sõpru ja saan tutvuda uute inimestega.



3. Milline oli kõige naljakam/toredam moment Suvekodus sel aastal?



Henry: Mulle meeldis väga Heiki Jõksi politseijõud, mille nimi oli “S.P.D” (Suvekodu Police Department). Ta võttis inimesed nii-öelda vangi ja tegi kõigil tuju heaks.



Erikson: Kõik nädalad oli parim mälestus, sest kõik, mida me tegime koos sõpradega, jääb mulle kogu eluks meelde.



Vivienne: Mulle meeldis kõige rohkem esimene päev, kui me laagrisse tulime ja sai pärast pikka ootamist ja kooliaastat jälle kõiki sõpru näha.

4. Miks peaksid väliseesti noored Suvekodusse tulema?



Erikson: Noored võiks tulla selleks, et paremini tunda Eesti kogukonda. Mida rohkem eestlasi sa tunned, seda rohkem tunned sa end Eestist väljas nagu kodus.



Vivienne: Suvekodu annab võimaluse kohtuda uute inimestega ja saada väga tore laagrikogemus, mis on eesti keele ja kultuuriga seotud.



Henry: Selleks, et kohata uusi eestlasi ja näha, kuidas asjad Ameerikas toimuvad. Samuti selleks, et saada sõpru üle kogu maailma, mis võib eriti kasulik olla just tulevikus.



5. Kas Sa tuled järgmisel aastal tagasi Suvekodusse?



Vivienne: Jah, kindlasti.



Henry: Jah. Ma tahan Suvekodusse tulla nii kaua, kuni ma saan olla kasvandik ja edaspidi soovin ma olla kasvataja.



Erikson: Ma tahaksin tulla tagasi kasvatajaks, nagu on teinud paljud mu Eesti sõbrad.



Keiu Tammeaid

Details Published: 06 August 2016