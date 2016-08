ERKÜ 2016 Autasu silmapaistva panuse eest pälvis Arne Kalm

Arne Kalm

Eesti Rahvuskomiteel Ühendriikides (ERKÜ) on hea meel teatada, et 2016. a. ERKÜ Autasu silmapaistva panuse eest saab Arne Kalm. Härra Kalm võtab autasu vastu laupäeval, 5. novembril ERKÜ autasustamistseremoonial Mariott Union Square hotellis San Franciscos Californias.



2016. aasta ERKÜ autasu silmapaistva panuse eest tunnustab Arne Kalmi tema pikaajalise (viis ametiaega) tegevuse eest ERKÜ Esinduskogu ja juhatuse liikmena.

Härra Kalm on tegutsenud erinevatel juhtivatel positsioonidel, viimasel ajal ERKÜ investeerimis- ja strateegiakomitees. Ta on silma paistnud ERKÜ rolli tugevdamisel Ameerika-eestlaste kogukonnas.



Arne Kalm on Eestis sündinud Ameerika ärimees ja finantsspetsialist, praegu pensionil, kes on pikkade aastate jooksul osalenud nii ametlikes kui ka ühiskondlikes ettevõtmistes.

Ameerika-eestlaste kogukonda on ta teeninud paljudel tasanditel ning on olnud aktiivne Los Angelese eestlaste kogukonna liige.



Ta on olnud mitmel juhtival positsioonil Eesti Organisatsioonide Liidus Läänerannikul (EOLL), organisatsioonis, mis korraldab iga kahe aasta järel Lääneranniku Eesti Päevi (LEP) erinevates lääneranniku linnades Ameerikas ja Kanadas. Härra Kalm oli EOLL’i asepresident aaastatel 1961-63 ja president aastatel 1997-99.



Arne Kalm on raamatu „Balti Musketärid USA Kongressis“ autor. Ajalooraamat räägib esimestest USA Kongressi otsustest, mis taotlesid vabadust Eestile, Lätile ja Leedule. Kalmil on selle teemaga seotud isiklik kogemus, kuna aastatel 1961-1969 oli ta Eesti asepresident organisatsioonis Ameeriklased Kongressi Aktsiooni Poolt Vabastamaks Balti Riike (Americans for Congressional Action to Free the Baltic States).



Aastate jooksul on tema tegevuse pearõhk olnud osavõtt kohalikest, osariigi ja riiklikest poliitilistest ettevõtmistest, et juhtida Ameerika rahva ja Kongressi esindajate tähelepanu Balti rahvaste sihtidele. 2016. a aprillis autasustati Arne Kalmi Balti Ameerika Vabaduse Liidu (Baltic American Freedom League ehk BAFL) Vabaduse auhinnaga tema tegevuse eest Baltimaade vabaduse ja julgeoleku tagamisel.



Tallinnas sündinud Kalm oli noor poiss, kui ta 1945. a. Ameerika Ühendriikidesse tuli, kus ta San Francisco ümbruses üles kasvas. Ta lõpetas California Tehnoloogia Instituudi (California Institute of Technology) cum laude B.S. kraadiga inseneri erialal ja sai magistrikraadi ehitusinsenerina. Hiljem lõpetas ta Harvardi Ülikooli Graduate School of Business Administration magistri kraadiga ärijuhtimises kõrge kiitusega. Kalm ja tema abikaasa Celia on kauaaegsed Arcadia, California elanikud.

ERKÜ õhtune gala on tiheda programmiga päeva kulminatsiooniks. Päevakavva mahuvad paneelesinemised meile tähtsatel teemadel ja ka teisi tegevusi. Need kaks päeva jagab ERKÜ oma sihte ja eesmärke uue kuulajaskonnaga.

Info 5. novembri autasustamisgala ja programmi kohta Linda Rink This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. või 215-546-5863

Details Published: 31 July 2016